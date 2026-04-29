Egy felismerhetetlen női befektető egy vállalat pénzügyi jelentését elemzi otthoni irodájában.
Megtakarítás

Almási Kitti lerántotta a leplet: ez a fájdalmas pszichológiai csapda fosztja meg a nőket a pénzügyi sikertől

Hegyi Letícia
2026. április 29. 10:07

A Women’s Money & Mindset Day 2026 konferencia egyik célja volt, hogy megmutassa, a pénzügyi tudatosság és a befektetések világa nyitott a nők számára is. A Portfolio Csoport új konferenciája nemcsak szakmai tudást, hanem szemléletformáló gondolatokat és gyakorlati inspirációkat is kínált a résztvevőknek. Az előadások és panelbeszélgetések középpontjában a tudatos döntéshozatal, az önbizalom és a hosszú távú pénzügyi tervezés állt, de szó esett a kockázatvállalásról, a bizonytalanság kezeléséről és az önreflexió szerepéről is. A szakértők kiemelték, hogy a pénzügyi szektorban egyre erősebb a női jelenlét, ugyanakkor a valódi előrelépéshez szemléletváltás és magabiztosság szükséges.

A Portfolio Csoport új, kifejezetten nőkre szabott pénzügyi és befektetési konferenciával jelentkezett, ahol a résztvevők nem csupán új ismeretekkel, hanem gyakorlati inspirációkkal is gazdagodhattak, mindezt azzal a céllal, hogy a pénzügyi döntéseiket magabiztosan, tudatosan és szakmailag megalapozottan hozzák meg a jövőben.

Balogh Gabriella, a Portfolio Csoport társtulajdonosa nyitóelőadásában arra mutatott rá, hogy a befektetési konferenciák közönségét hagyományosan a férfiak dominálják, ugyanakkor a Women’s Money & Mindset Day 2026 is bizonyítja, hogy a nők is nyitottak és aktívan bevonhatók a pénzügyi témákba.

Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója azt emelte ki, a nemek közötti, pénzügyek világában tapasztalható eltérések mögött nem biológiai tényezők állnak, hanem elsősorban társadalmi és kulturális minták, valamint neveltetési hatások, és a jelenlegi tendenciák alapján minden adott ahhoz, hogy a nők szerepe tovább erősödjön a befektetések és a pénzügyi döntéshozatal területén.

Miért nem akarnak befektetni a nők?

Arra már számos kutatás és felmérés rámutatott, hogy a nők és férfiak között nagyon látványosak a különbségek, ha befektetésekről és pénzügyekről van szó: az alapkezelők, a nagybankok vezetői, a pénzügyi tanácsadásra felhatalmazottak döntő többsége férfi, és a befektetők között is sokkal többen vannak a férfiak, emellett pedig az átlagos befektetett összeg is magasabb a férfiak esetében (a Boring Money jelentése szerint több mint 64 százalékkal), amihez persze az is hozzájárul, hogy a nők átlagosan kevesebbet keresnek, mint a férfiak.

Egy, a HOLD Alapkezelő támogatásával készült felmérés megvizsgálta, hogy a nők miért ózkodnak a befektetésektől. A kutatás három olyan mentális gátat azonosított, amelyek visszatartják a nőket. Az egyik legerősebb a „senki nem csinálja” érzése: ha egy nő nem lát maga körül befektető női példákat, kevésbé hajlamos belevágni ebbe. A másik gyakori gát a kockázattal kapcsolatos félreértés: sok nő a befektetést szélsőséges, „mindent vagy semmit” helyzetként képzeli el, ami miatt óvatosabbá válik, és inkább elkerüli a kockázatot. A harmadik visszatérő érv pedig az, hogy nincs elég vagyonuk.

Forrás: HOLD Alapkezelő

A legnagyobb tőke az önmagunkba vetett hit

A konferencia első szekciójában Almási Kitti klinikai szakpszichológus előadásában hangsúlyozta, hogy a pénzügyi döntéseinket nem pusztán racionális mérlegelés vezérli, hanem erőteljesen befolyásolja a veszteségtől való félelem is. Megjegyezte, hogy az emberek jellemzően nehezen viselik a kudarcot és a veszteséget, ezért gyakran akkor is ragaszkodnak egy korábbi döntéshez, amikor már egyértelművé vált, hogy érdemes lenne irányt váltani.

Érdekesség, hogy a Bath Egyetem kutatói által publikált 2023-as tanulmány megállapította, hogy a nők intenzívebben érzik a veszteségek fájdalmát, mint a férfiak, amikor szerencsejátékot játszanak vagy befektetnek. A tanulmány azt is megállapította, hogy összességében a nők kevésbé hajlandóak kockázatot vállalni, mint a férfiak.

Almási Kitti megjegyezte, hogy a korábbi döntéshez való ragaszkodás nemcsak a befektetések világában, hanem hétköznapi élethelyzetekben is megfigyelhető: egy rosszul megválasztott egyetemi képzés esetén a környezet sokszor inkább arra ösztönöz, hogy az illető folytassa a szakot, pusztán azért, mert az addig befektetett idő és energia „kárba veszne”. A szakember szerint hasonló mechanizmus érvényesül az üzleti és pénzügyi döntésekben is,

pedig bizonyos helyzetekben érdemes lenne már az elején kiszállni, és veszteségként elszámolni az addig befektetett időt és energiát.

A szakpszichológus arról is beszélt, hogy a társadalmi attitűdök sokszor nem támogatják az egészséges kockázatvállalást. Egy sikeres ember kapcsán például gyakran hamarabb merül fel a „hátszél”, az ügyeskedés vagy akár a korrupció gyanúja, mint a tehetség és a kitartó munka elismerése.

Ebben a kultúrkörben a siker egy veszélyes üzemmód, mert irigységet vált ki

– jegyezte meg Almáski Kitti.

A pénzügyi előrelépés szempontjából a szakember szerint meghatározó az is, hogy milyen célokat tűzünk ki magunk elé, és hogy milyen a saját magunkról alkotott képünk, hiszen mint kiemelte: a legnagyobb tőke az önmagunkba vetett hitünk.

A fejlődés motorja a sok munka és az örök elégedetlenség

A konferencia pódiumbeszélgetésén Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója azt mondta el, hogy a vezetésben a teljesítmény az egyetlen valódi mérce, nem pedig az, hogy valaki nő vagy férfi. Mint megjegyezte, női vezetők aránya még mindig alacsonyabb, mint a férfi vezetőké, a változáshoz pedig elsősorban szemléletváltásra és önbizalomra van szükség, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy nem cél, hogy minden nő vezetővé váljon, az a

fontos, hogy mindenki megtalálja a saját, önazonos útját, akár a szakmai ambíciók, akár a családi szerepek mentén.

Tapasztalatai szerint a fejlődés motorja a sok munka mellett az örök elégedetlenség, a folyamatos igény a jobb teljesítményre, a vezetői döntésekben pedig szerinte kulcsfontosságú a lényeglátás, és tudni kell különbséget tenni a valóban fontos és a jelentéktelen részletek között.

Az a jó befektetés, ami mellett nyugodtan tudunk aludni

Az első panelbeszélgetés központi témája az volt, hogy a befektetési döntések értékelése nem szűkíthető le pusztán a hozam maximalizálására. A megszólalók egyetértettek abban, hogy a jó befektetési döntés személyre szabott, és nem feltétlen az a portfolio a legjobb, ami a legmagasabb hozamot produkálja, az is lényegi kérdés, hogy nyugodtan tudjunk aludni, így érdemes olyan és annyi kockázatot vállalni, amit el is tudunk viselni.

Emellett figyelembe kell vennie az időtávot, az egyéni élethelyzetet – például életkort, a családalapítást, a lakásvásárlást –, amelyek alapvetően befolyásolják a hosszú távú pénzügyi tervezést. Külön kiemelték, hogy a vagyonépítés a nőknél általában nem lineáris folyamat, ezért a befektetési stratégiát is érdemes ehhez igazítani, megfelelő likviditást és rugalmasságot biztosítva.

A megszólalók arra is kitértek, hogy a piaci visszaesések és a volatilitás természetes velejárói a befektetéseknek, ugyanakkor egy jól felépített portfólió esetében ezek hosszabb távon kiegyenlítődhetnek.

A résztvevők arra is felhívták a figyelmet, hogy a befektetői döntéseket számos pszichológiai tényező és kognitív torzítás befolyásolja, ezért különösen fontos az önreflexió és az objektivitás. Mint mondták, a tudatos befektető nem ragaszkodik mereven a korábbi döntéseihez, hanem szükség esetén képes felülvizsgálni és módosítani stratégiáját. Emellett hangsúlyozták, hogy nagyon fontos a diverzifikáció és az a szemlélet, hogy nincs univerzálisan egy jó befektetési stratégia, mindenkinek más tud jól működni.

A Statista 2025-ös adatai szerint világszerte továbbra is a részvények és részvényalapú befektetések (például befektetési alapok és ETF-ek) számítanak a legnépszerűbbnek, különösen Indiában, Kínában, Németországban és az Egyesült Államokban. Emellett sokan választanak ingatlanbefektetést, illetve biztosítási alapú megtakarításokat is. A BRICS-országokban nagyobb arányban jelennek meg az arany- és kriptobefektetések, amit részben a helyi valutákba vetett alacsonyabb bizalom és a kulturális hagyományok magyaráznak – például Indiában és Kínában az arany, Brazíliában pedig a kriptovaluták különösen népszerűek. A felmérés ugyanakkor online készült, így inkább a városi, magasabb jövedelmű rétegek befektetési szokásait tükrözi.

Nem kell a teljes bizonyosságra várni

Egy másik panelbeszélgetésen a résztvevők azt a kérdést járták körül, hogy a pénzügyi döntéshozatal alapvetően bizonytalan közegben zajlik: a portfóliókezelésben – ahogy az élet számos más területén – szinte soha nem áll rendelkezésre minden szükséges információ, ezért nem a teljes bizonyosságra kell várni, hanem a rendelkezésre álló adatok, valószínűségek és lehetséges forgatókönyvek mentén kell meghozni a lehető legjobb döntést, miközben nyitottnak kell maradni a későbbi korrekcióra is.

Kiemelték, hogy azt is fontos felismerni, hogy a saját reakcióink hogyan befolyásolják döntéseinket: például az impulzív, érzelmi alapon meghozott lépések – a rossz időzítéssel történő ki- és beszállások – hosszú távon rontják a befektetési eredményeket.

A beszélgetés során az is szóba került, hogy a pénzügyi szektorban egyre erősebb a nők jelenléte. Mindezt a XTB 2025-ös adatai is alátámasztják, ami szerint Európa-szerte a nők egyre aktívabb szerepet vállalnak a lakossági befektetések világában. Közép- és Kelet-Európára ez különösen igaz, de Magyarország is növekedési szakaszba lépett. 

A résztvevők végül arra is kitértek, hogy az érvényesüléshez

nem a férfiasnak tartott viselkedésminták átvétele szükséges, hanem szakmai hitelesség és magabiztosság,

emellett a szakmai előrehaladás alapja a folyamatos tanulás, az alázat és a kitartás.

A stabilitáshoz idő, pénz és energia is szükséges

A következő panelbeszélgetés középpontjában az állt, hogy hogyan lehet hatékonyan gazdálkodni az idővel, a pénzzel és az energiával. Elhangzott, hogy az élet különböző szakaszaiban változik az, hogy melyikből épp mennyi áll rendelkezésre, éppen ezért a prioritások kijelölése egy állandó újratervezést igénylő folyamat.

Az beszélgetés során arra is kitértek a résztvevők, hogy

a nők hajlamosabbak arra, hogy kizsákmányolják saját magukat,

és hogy különösen fontos a tudatosság, az önismeret és az önbizalom abban, hogy hosszú távon fenntartható döntéseket tudjunk hozni.

Megjegyezték, hogy sokan csak nagyobb életesemények – karrierváltás, válás vagy a nyugdíj közeledte – esetén kezdenek el tudatosabb foglalkozni a pénzügyekkel. Abban nem volt teljes egyetértés, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly egyáltalán elérhető-e, és hasonlóan megosztó volt a párkapcsolatok szerepe is: egyesek számára stabil hátteret és erőforrást jelentenek, míg mások szerint időszakosan akár többletteher is lehet.

A résztvevők szerint a hosszú távú stabilitás nem kizárólag anyagi kérdés: legalább ennyire fontos, hogy időből és energiából is fenntartható módon gazdálkodjunk.

Az értékek alakulása nem feltétlenül nemi kérdés

Az utolsó panelbeszélgetések egyikén az értékek kerültek a középpontba. A résztvevők a fogalom kapcsán mást és mást emeltek ki: volt aki a minőségre, más a bizalomra és az időre, megint más a figyelemre és a teljesítményre, valamint a közösségépítésre hívta fel a figyelmet.

Felmerült az is, hogy az értékek alakulása nem feltétlenül nemi, sokkal inkább generációs kérdés: az alapmintákat sokan a családból hozzák, később azonban tudatosan formálják és alakítják tovább saját értékrendjüket. A beszélgetés rávilágított arra is, hogy a maszkulinabb szemléleten túl a feminin értékek felértékelődése teheti a jövőt biztonságosabbá és fenntarthatóvá.

A résztvevők hangsúlyozták: ha valaki valódi értéket képvisel, abban érdemes következetesnek maradnia, közösséget építeni köré, és nem kompromisszumokat kötni vele kapcsolatban.
