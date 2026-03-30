arany, aranytartalék, nemzeti bank
Gazdaság

Óriási pofont kapott a biztonságosnak hitt befektetés: rengeteg pénzt bukik, aki nem lép időben

Pénzcentrum
2026. március 30. 14:46

Az arany árfolyama közel 25 százalékot esett a január végi történelmi csúcsáról. Ennek oka, hogy az iráni háború nyomán megemelkedő olajárak és az újraéledő inflációs félelmek a hagyományos menedékeszközök helyett a likvidebb, magasabb hozamot kínáló befektetések felé terelték a piaci szereplőket, közölte a Euronews.

Januárban az arany még 5602 dolláros (4873 eurós) rekordot ért el, azóta viszont egészen 4100 dollárig süllyedt a jegyzés. Ez a visszaesés különösen a tavalyi teljesítmény fényében látványos ugyanis az arany 2025-ben több mint 60 százalékot drágult, ami az elmúlt évtizedek egyik legjobb éves eredménye volt. Ezt nagyrészt az hajtotta, hogy a jegybankok masszívan növelték az aranytartalékaikat, a befektetők pedig a gazdasági bizonytalanság elől kerestek menedéket.

A 2026-os árcsökkenés a tőkeáttételes pozíciók gyors felszámolását indította el a határidős piacokon és a tőzsdén forgalmazott alapokban (ETF-ekben), amelyek még a tavalyi szárnyalásra építettek. Ez az éles fordulat szembemegy az arany hagyományos menedékeszköz-szerepével. A geopolitikai feszültségek ellenére az erősödő dollár és az emelkedő kötvényhozamok jóval meghatározóbb tényezőnek bizonyultak.

Az iráni háború nyomán megugró olajárak feljebb tolták az inflációs várakozásokat. Erre a piacok kevesebb Fed-kamatvágás, sőt esetleges további monetáris szigorítás beárazásával reagáltak. Ez megnövelte az arany tartásának alternatívaköltségét, hiszen a nemesfém nem fizet kamatot.

Emellett az erős dollár a külföldi vásárlók számára is drágábbá tette ezt a befektetést. A klasszikus "menekülés a likviditásba" forgatókönyv valósult meg a várt "menekülés a minőségbe" helyett. Ezt a folyamatot a fedezetpótlási kényszerrel szembesülő, tőkeáttételes kereskedők eladásai tovább gyorsították.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ezüst még az aranynál is nagyobb esést szenvedett. A nemesfém január 29-én, az arany csúcsát egy nappal követve érte el a 121 dolláros történelmi rekordját. Azóta viszont nagyjából a felére, 61 dollárig zuhant az árfolyam, és jelenleg 70 dollár környékén forog.

Tavaly az ezüst egy mintegy 145 százalékos emelkedéssel még az aranynál is látványosabb évet zárt. Ezt a növekedést a napelemek, az elektronika és az elektromos járművek támasztotta ipari kereslet, valamint a befektetői vásárlások hajtották. Idén azonban ugyanazok a makrogazdasági erők – a dollárerősödés és a kötvényhozamok emelkedése – az ezüstöt is magukkal rántották. Mindez annak ellenére történt, hogy az ipari fundamentumok hosszabb távon továbbra is támogatják az árfolyamot.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #arany #infláció #gazdaság #tőzsde #dollár #hozam #olaj #irán #olajár #fed #aranyár #ezüst #háború #Közel-Kelet #nemesfém

PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

