Óriási pofont kapott a biztonságosnak hitt befektetés: rengeteg pénzt bukik, aki nem lép időben

Az arany árfolyama közel 25 százalékot esett a január végi történelmi csúcsáról. Ennek oka, hogy az iráni háború nyomán megemelkedő olajárak és az újraéledő inflációs félelmek a hagyományos menedékeszközök helyett a likvidebb, magasabb hozamot kínáló befektetések felé terelték a piaci szereplőket, közölte a Euronews.

Januárban az arany még 5602 dolláros (4873 eurós) rekordot ért el, azóta viszont egészen 4100 dollárig süllyedt a jegyzés. Ez a visszaesés különösen a tavalyi teljesítmény fényében látványos ugyanis az arany 2025-ben több mint 60 százalékot drágult, ami az elmúlt évtizedek egyik legjobb éves eredménye volt. Ezt nagyrészt az hajtotta, hogy a jegybankok masszívan növelték az aranytartalékaikat, a befektetők pedig a gazdasági bizonytalanság elől kerestek menedéket.

A 2026-os árcsökkenés a tőkeáttételes pozíciók gyors felszámolását indította el a határidős piacokon és a tőzsdén forgalmazott alapokban (ETF-ekben), amelyek még a tavalyi szárnyalásra építettek. Ez az éles fordulat szembemegy az arany hagyományos menedékeszköz-szerepével. A geopolitikai feszültségek ellenére az erősödő dollár és az emelkedő kötvényhozamok jóval meghatározóbb tényezőnek bizonyultak.

Az iráni háború nyomán megugró olajárak feljebb tolták az inflációs várakozásokat. Erre a piacok kevesebb Fed-kamatvágás, sőt esetleges további monetáris szigorítás beárazásával reagáltak. Ez megnövelte az arany tartásának alternatívaköltségét, hiszen a nemesfém nem fizet kamatot.

Emellett az erős dollár a külföldi vásárlók számára is drágábbá tette ezt a befektetést. A klasszikus "menekülés a likviditásba" forgatókönyv valósult meg a várt "menekülés a minőségbe" helyett. Ezt a folyamatot a fedezetpótlási kényszerrel szembesülő, tőkeáttételes kereskedők eladásai tovább gyorsították.

Az ezüst még az aranynál is nagyobb esést szenvedett. A nemesfém január 29-én, az arany csúcsát egy nappal követve érte el a 121 dolláros történelmi rekordját. Azóta viszont nagyjából a felére, 61 dollárig zuhant az árfolyam, és jelenleg 70 dollár környékén forog.

Tavaly az ezüst egy mintegy 145 százalékos emelkedéssel még az aranynál is látványosabb évet zárt. Ezt a növekedést a napelemek, az elektronika és az elektromos járművek támasztotta ipari kereslet, valamint a befektetői vásárlások hajtották. Idén azonban ugyanazok a makrogazdasági erők – a dollárerősödés és a kötvényhozamok emelkedése – az ezüstöt is magukkal rántották. Mindez annak ellenére történt, hogy az ipari fundamentumok hosszabb távon továbbra is támogatják az árfolyamot.