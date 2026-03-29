2026. március 29. vasárnap Auguszta
8 °C Budapest
Fizz Liga
|
Serie A
|
La Liga
|
Bundesliga
|
Ligue 1
| | |
Fizz Liga
|
Serie A
|
La Liga
|
Bundesliga
|
Ligue 1
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Levice, Szlovákia - július 11, 2024 : Pepco üzlet bejárata. Márka logója. Európai diszkont üzletlánc.
Vásárlás

Súlyos válság elől menekítik a tőkéjüket Magyarországra a rejtélyes befektetők: te is naponta megfordulsz náluk

Pénzcentrum
2026. március 29. 15:25

Bár Magyarország és Dél-Afrika között nincsenek hagyományos gazdasági kapcsolatok, a hazai piacon mégis mintegy 200 millió eurónyi dél-afrikai tőke van jelen. A Pepco, az eMAG és a nagyobb hazai bevásárlóközpontok hátterében meghúzódó befektetők a dél-afrikai gazdasági nehézségek elől keresnek stabil, európai alternatívát. Beruházásaik rávilágítanak arra, hogy a modern tőkeáramlás sokszor váratlan és rendkívül rugalmas. Ráadásul az ipar helyett egyre inkább a szolgáltatói szektorra fókuszál - tudósított a Portfolio.

Amikor a Pepcóban vásárolunk, az eMAG-ról rendelünk, vagy a Mammut bevásárlóközpontban sétálunk, aligha gondolunk egy több ezer kilométerre lévő, Dél-Afrikában gyökerező vállalatcsoportra. Pedig a Mammut és az Arena Mall a dél-afrikai hátterű NEPI Rockcastle ingatlanbefektetési alap portfóliójába tartozik. A Pepco és az eMAG mögötti anyacégek szintén dél-afrikai gyökerűek. Sőt, korábban a hazai sörpiacon is jelen volt ez a tőke a SABMiller révén. Bár hazánk és Dél-Afrika földrajzilag és gazdasági szerkezetét tekintve is távol áll egymástól, az elmúlt években jelentős dél-afrikai működőtőke jelent meg Magyarországon.

Bár ez a 200 millió eurós összeg a teljes magyarországi külföldi működőtőke-állomány alig fél százalékát teszi ki, és jócskán elmarad a német vagy amerikai beruházásoktól, a jelenség mégis figyelemre méltó. A hazánkba érkező külföldi tőkét hagyományosan az ipari termeléshez, például az autógyártáshoz kötjük. A dél-afrikai jelenlét azonban egészen más képet mutat. Ezek a vállalatok elsősorban a szolgáltatói és kereskedelmi szektorban, kiemelten a logisztikában és a kereskedelmi ingatlanok piacán aktívak. Bár akadnak ipari szereplők is, mint például a papíripari Mondi, egyértelműen a szolgáltatások dominálnak. Mivel ezek a területek kisebb tőkeigényűek, a dél-afrikai cégek gazdasági súlya makroszinten alacsony. Saját ágazatukban viszont megkerülhetetlen szereplők.

A távoli befektetők megjelenése elsősorban a dél-afrikai gazdaság belső problémáival magyarázható. A politikai bizonytalanság, a korrupciós botrányok, a lassú gazdasági növekedés és a tartós energiaellátási zavarok a kockázatok földrajzi megosztására ösztönzik az ottani versenyképes cégeket. Az Európai Unió olyan stabil, kiszámítható jogi és intézményi környezetet kínál számukra, amely otthon hiányzik. Mivel a nyugat-európai piacok már túlságosan telítettek, a növekvő fogyasztói kereslettel és emelkedő reálbérekkel rendelkező kelet-közép-európai régió logikus és vonzó célponttá vált számukra.

Fontos jellemzője ezeknek a befektetéseknek, hogy Magyarország ritkán jelenik meg önálló célpontként a stratégiájukban. A dél-afrikai vállalatok a kelet-közép-európai régiót egységes piacként kezelik. Hazai beruházásaik egy szélesebb regionális portfólió részei, amelynek súlypontja gyakran Lengyelországban van. Különösen igaz ez a kereskedelmi ingatlanpiacra, amelyet sok esetben tőkeerős intézményi befektetők, például dél-afrikai állami nyugdíjalapok finanszíroznak.

Ezek a vállalatok alapvetően portfólióbefektetésként tekintenek a beruházásaikra, nem pedig klasszikus, a helyi gazdaságba mélyen integrálódó működőtőkeként. Ebből adódóan rendkívül rugalmasak. A tőkét gyorsan képesek mozgatni a különböző piacok között, és kifejezetten érzékenyen reagálnak a szabályozási környezet változásaira. A 2012-es hazai plázastop bevezetése például nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egyes dél-afrikai befektetők a kiszámíthatóbbnak tűnő szomszédos országok felé forduljanak.

A dél-afrikai tőke hazai jelenléte jól példázza, hogy a globalizált gazdaságban a tőkeáramlás már nem követi a hagyományos történelmi vagy politikai logikát. A feltörekvő piacok multinacionális vállalatai ma már váratlan irányokba is sikerrel terjeszkednek. A folyamat egyúttal arra is rávilágít, hogy a külföldi befektetéseket érdemes árnyaltabban kezelni. Míg az ipari beruházások hosszú távú jelenlétet és helyi beszállítói hálózatokat teremtenek, a szolgáltatásokra és ingatlanokra fókuszáló, hozamvadász portfólióbefektetések jóval lazábban kötődnek a fogadó ország gazdaságához.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #befektetés #beruházás #magyarország #európai unió #bevásárlóközpont #kiskereskedelem #gazdaság #afrika #ingatlanpiac #logisztika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 29. vasárnap
Auguszta
13. hét
Március 29.
Virágvasárnap
Március 29.
Ifjúsági világnap
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Trade financing
(Kül)Kereskedelem finanszírozására irányuló banktevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
