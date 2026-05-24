Mutatjuk, mire jó a házassági vagyonjogi szerződés, mit tartalmaz egy házassági szerződés minta, és mitől lesz érvényes a megkötése.
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
Egy baráti, rokoni esküvő örömteli esemény, a nászajándék összege viszont sok vendégnek fejtörést okoz. Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban, ha nem szeretnénk sem kellemetlenül keveset, sem erőn felül sokat adni? Az esküvői ajándék pénz ma már gyakoribb választás, mint a tárgyi nászajándék, de az esküvői etikett nem ír elő mindenkire érvényes összeget. Cikkünkben megvizsgáljuk, milyen szempontok alapján érdemes dönteni, mekkora lehet az esküvő ajándék összege 2026-ban, és mi számít reálisnak egy teljes vacsorás esküvő vendégköltségeinél.
Mi alapján dől el, mennyi pénzt szokás adni esküvőre?
A lagzi nem belépődíjas rendezvény, nincs egy előre meghatározott, kötelező összeg, így amikor azt kell kiszámolni, mennyi pénzt adjak esküvőre, az esküvői etikett adhat némi kapaszkodót. Az, hogy mennyi pénzt illik adni lagziba Magyarországon, nemcsak azon múlik, milyen kapcsolatban vagyunk a párral, hanem azon is, milyen jellegű meghívást kaptunk, és mennyibe kerül nekünk vendégként részt venni az esküvőn.
Egy teljes vacsorás, egész estés lagzinál más összeg számít reálisnak, mint akkor, ha valaki csak a szertartásra vagy egy rövidebb fogadásra hivatalos. Számít továbbá az is, hogy egyedül, párban vagy gyerekekkel érkezünk-e, kell-e utazni, fizetünk-e szállást, illetve mennyi egyéb kiadás kapcsolódik az esküvőhöz
Általános kiindulópont, hogy a nászajándék legalább a saját vendéglátásunk költségét próbálja fedezni.
Ez azonban nem kötelező szabály: ha az utazás, a szállás vagy más esküvői vendégköltség már eleve jelentős kiadás, az összeg is lehet visszafogottabb.
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban?
Mivel az esküvő helyszíne, a menüsor, az italfogyasztás és a teljes vendéglátás költsége nagyon széles skálán mozoghat, nem lehet minden lakodalomra érvényes összeget mondani. Esküvői körképünk szerint 2025-ben az étel-ital költsége fejenként átlagosan 54 846 Ft/fő volt, vagyis egy teljes vacsorás lagzinál már önmagában a vendéglátás is több tízezer forintos tétel.
A fentiek alapján teljes vacsorás lagzinál 2026-ban az esküvői ajándék pénz számításakor fejenként nagyjából 50 ezer forintból érdemes kiindulni, és ezt az összeget alakítani a párhoz fűződő kapcsolat alapján:
- Távolabbi ismerősként, kollégaként: 30 000-50 000 Ft/fő
- Barátként, nem közeli rokonként: 50 000-80 000 Ft/fő
- Közeli barátként, közeli rokonként: 80 000-120 000 Ft/fő
- Családtagként: jellemzően 100 000 Ft felett
Gyerekeknél nem szükséges a teljes felnőtt összeggel számolni, de ha külön menüt, ülőhelyet vagy szállást kapnak, érdemes őket is beleszámolni az ajándék összegébe. Azt, hogy mennyi pénzt szokás adni esküvőre, az egyéni helyzet is felülírhatja: nem mindegy, mennyibe kerül az utazás, kell-e szállást fizetni, egyedül vagy családdal érkezünk-e.
Párban érkezve az esküvőre mennyi pénzt adjak vendégként?
Ha párban érkezünk, érdemes újraszámolni a nászajándékba szánt összeget, de itt is tartsuk szem előtt, mennyi az egy főre jutó esküvő vendég költség. Ha a plusz egy fő nincs szoros kapcsolatban a menyasszonnyal vagy a vőlegénnyel, az ő esetében az esküvő pénz ajándék etikett alapján nyugodtan számolhatunk a távolabbi ismerősökre vonatkozó összegekkel.
Mennyi pénzt adjak közeli rokonnak esküvőn?
Közeli rokonnál az esküvői ajándék pénz sokszor már nemcsak a vendéglátás viszonzása, hanem tényleges segítség a pár közös indulásához. Arra a kérdésre, mennyi pénzt adjak esküvőre, általában a rokoni kapcsolat foka ad útmutatást: minél közelebbi a rokon, annál nagyobb hozzájárulást szokás adni: 2026-ban egy közeli rokonnak szánt esküvő ajándék összege 80-120 ezer forintos tétel is lehet.
Mi van, ha nem fér bele ekkora összeg?
Nem mindenkinek ugyanolyanok az anyagi lehetőségei, és ezzel általában a pár is tisztában van. Épp ezért azt, hogy mennyi pénzt szokás adni esküvőre, felülírhatják a személyes anyagi körülmények. Ha a fenti szempontok alapján számított esküvő ajándék összege nem fér bele a vendég költségvetésébe, nyugodtan lehet kevesebbet adni.
Ráadásul mivel a nászajándékot ma már diszkréten, borítékba zárva szokás átadni, nem kell szégyenkezni sem a szerényebb ajándék miatt. A pénzajándék akkor működik jól, ha a vendég a saját lehetőségeihez mérten ad, és nem kényszeríti magát nehéz anyagi vállalásba.
