Kitálalt Balogh Petya: "Oké, hogy van pénzem, de nincs semmi másom"

Balogh Petya, a Cápák között egyik befektetője, üzletember a munkamániájáról beszélt a Három igazság új adásában, és arról, ez hogy hatott ki a magánéletére. A milliomos vállalkozó szerint nem létezik a munka és magánélet közötti egyensúly.

"Én egész életemben munkamániás voltam" - mondta el Balogh Péter, aki a Három igazság legújabb epizódjának vendége volt. A milliomos vállalkozó arról is beszélt az adásban, milyen válságba sodorta a cégeladás az életét, hogyan ment rá a házassága a munkamániára és hogy visszatekintve mit gondol a munka és magánélet egyensúlyáról. "Nem gondolom azt, hogy tudtam minta férj lenni vagy mintaapa lenni" - vallotta be.

"Szerintem együtt jár a maga a cégeladás önmagában egy hihetetlen személyes válsággal. Mert oké, hogy van pénzem, de nincs semmi másom" - mondta el a műsorban Balogh Petya szoftverfejlesztő, üzletember, a Cápák között című műsorból ismert "cápa". A befektető elsimerte, hogy fontos a pénz, ms megvan a helye az életében, de mégis megviselte a cég eladása. "Én egyszerűen szerettem dolgozni, mai napig nagyon szeretek dolgozni, szeretek értéket teremteni, hasznosnak lenni, olyasmit csinálni, amire büszke lehetek. És aztán az ember amikor eladja, akkor akkor eladja az összes álmát vele" - hangzott el a műsorban. A befektetőnek újra ki kellett találnia, hogy "ki vagyok én, miért kelek fel reggel?", elmondása szerint nehéz időszak volt.

A tönkrement házassága kapcsán Balogh Petya azt mondta, hogy ezt Jack Welch, a General Electric vezérigazgatója fogalmazta meg: nincs olyan, hogy work-life balansz. Valójában döntések vannak, és ezeknek a következményei.

Balogh Petya arról is beszélt, mit gondol a mesterséges intelligenciáról. "Szerintem mindenben, ahol az agyunkat használva szellemi terméket állítunk elő, mindenben már most kezd jobb lenni és hamarosan sokkal jobb lesz nálunk" - mondta el a befektető, aki nem különösebben aggódik emiatt. Azt fejtegette, hogy amíg korábban nem tudott bárki olyan képeket, szövegeket, zenéket olyan minőségben előállítani, mint most a mesterséges intelligencia segítségével képes, ez válik általánossá. Viszont "van egy kifejezésünk a társadalomban arra a minőségi szintre, amit mindenki tud. Ezt hívjuk gagyinak", mutatott rá.

Hogyha mindenki ugyanolyat tud, akkor az nem lesz érték. Mert az lesz az új gagyi. A közel jövőnek a gagyi szintje sokkal magasabban van mint a mai felső polcos minőség, de az ugyanúgy gagyi lesz, ha mindenki ugyanazt tudja szállítani

- mondta az ütletember.