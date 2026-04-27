Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
A Wise bejelentette az Azonnali Fizetési Rendszeren alapuló Qvik-kérelem magyarországi bevezetését, melynek köszönhetően az arra jogosult ügyfelek illetékmentesen utalhatnak pénzt bankszámlájukról forint egyenlegükre. A bevezetés része a vállalat azon átfogó törekvésének, hogy a Wise-számlát még hasznosabbá tegye, és segítse az ügyfeleket a mindennapi pénzügyeik hatékonyabb kezelésében.
2022 óta Magyarországon a pénzügyi tranzakciós illeték a belföldi átutalásokra is vonatkozik, és a legtöbb esetben a magyar bankszámlák közötti átutalások során a tranzakciós illetéket végső soron az ügyfélnek kell megfizetnie. A legújabb frissítésnek köszönhetően a Wise-számlán keresztül történő egyenlegfeltöltés vagy helyi bankszámláról való átutalás során a magánszemélyeknek nem kell megfizetniük a tranzakciós illetéket.
Azáltal, hogy a Qvik-kérelem (a Magyar Nemzeti Bank által kialakított, az Azonnali Fizetési Rendszeren alapuló fizetési megoldás) a Wise alkalmazásban is elérhetővé válik, az ügyfeleknek már nem kell manuálisan kezdeményezniük a banki átutalást. Ehelyett Qvik-kérelmet küldhetnek bármely, a nevükre szóló magyar bankszámlára, hogy pénzt utaljanak a Wise-számlájukra, vagy fedezzék egy átutalás költségeit. Miután az ügyfél banki alkalmazásában jóváhagyták a szükséges adatokkal előre kitöltött kérelmet, a pénz azonnal megérkezik a Wise-hoz. A Qviken keresztüli átutalás magánszemélyek számára díjmentes.
Arra törekszünk, hogy megszüntessük a mindennapi pénzkezelés során felmerülő akadályokat és a felesleges költségeket. A Qvik-kérelem szolgáltatás integrálásával nemcsak kiküszöbölünk egy illetékterhet, de gyorsabbá is válnak a Wise-számlára történő forintalapú befizetések, így kényelmesebbé téve az átutalásokat
– mondta Horányi Gergő, a Wise Termékfejlesztési vezetője.
A Qvik-kérelem elérhetővé tétele mellett nemrégiben frissítették bizonyos szolgáltatásait is Magyarországon. Míg korábban két munkanapot kellett erre várniuk, a számlatulajdonosok ma már azonnal hozzáférhetnek a Befektetési eszközök termékben euróban, amerikai dollárban és angol fontban tartott pénzükhöz, és azonnal elküldhetik vagy elkölthetik a Kamatokban és a Részvényekben ezekben a pénznemekben tartott pénzüket.
Egy másik, nemrégiben bevezetett frissítésnek köszönhetően az ügyfelek a Közös kiadások (Spend with others) használatával kamatot kaphatnak euróban, amerikai dollárban és angol fontban. A funkció megkönnyíti a közös kiadások kezelését például barátokkal, családtagokkal vagy lakótársakkal. Ideális a mindennapi kiadások, például a háztartási számlák, a lakbér vagy az utazási költségek kezelésére, mivel lehetővé teszi, hogy a kijelölt tulajdonos létrehozzon egy közös egyenleget, majd meghívjon másokat a hozzájárulásra – így egyszerű és rugalmas alternatívát kínál a hagyományos közös bankszámlával szemben.
Azon dolgozunk, hogy hamarosan más pénznemekben is bevezessük ezeket a funkciókat
– tette hozzá Horányi Gergő.
A Wise egyre hatékonyabbá teszi az ügyfelei számára a pénzügyeket. Az átutalások 75 százaléka már most is 20 másodperc alatt ér célba, a Wise alkalmazáson keresztül világszerte több mint 40 pénznemben küldhetnek, fogadhatnak és költhetnek pénzt úgy, mintha otthon lennének, így a mindennapi pénzkezelés egyszerűbbé és kényelmesebbé válik, mint valaha.
