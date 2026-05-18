A jelenlegi viharos világgazdasági környezetben a stabilitás és a nemzetközi együttműködés mindennél fontosabb - erről beszélt Varga Mihály jegybankelnök.
Rengeteg magyar veszít átlagosan 80 ezer forintot idén a saját figyelmetlensége miatt: te is köztük vagy?
A Magyar Nemzeti Bank 2026. első negyedévi adatai szerint a magyar háztartások több mint 20 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben és látra szóló bankbetétekben. Ez az összeg a várható 3,8 százalékos infláció miatt idén nagyjából 767 milliárd forintot veszít a vásárlóerejéből. Pedig az értékvesztés jelentősen mérsékelhető lenne állampapírokkal, banki lekötésekkel, vagy a lekötés nélkül is magasabb kamatot kínáló folyószámlákkal - írta elemzésében a Bankmonitor.
Az MNB adatai alapján a lakosság több mint 7700 milliárd forintot tart készpénzben, ez az összeg egyáltalán nem termel hozamot. Ehhez adódik hozzá mintegy 12 400 milliárd forintnyi látra szóló bankbetét, amelyre a pénzintézetek átlagosan csupán 1 százalék körüli kamatot fizetnek.
Bár a megtakarítások nem egyenletesen oszlanak el a társadalomban, és ez a hatalmas vagyon egy szűkebb réteg kezében összpontosul, az átlagok mást mutatnak. Statisztikailag minden magyarra nagyjából 818 ezer forint készpénz és 1,31 millió forint számlapénz jut. Ennek alapján az elmaradt hozamok miatt az emberek fejenként átlagosan 80 ezer forintot veszítenek.
Sokan azért mondanak le a hozamokról, mert nem akarják hosszabb időre lekötni a pénzüket. Ma már azonban léteznek olyan megoldások, amelyek látra szóló betétként, rugalmas hozzáférés mellett is érdemi kamatot fizetnek. A Cofidis Takarékszámlája például évi 4 százalékot kínál. A Gránit Bank és a Revolut különböző számlacsomagjaihoz kapcsolódó megtakarítási számlákkal is elérhető évi 1,25 és 4,75 százalék közötti hozam.
Fontos viszont figyelembe venni, hogy a legmagasabb kamatokat gyakran prémium csomagokhoz kötik, amelyeknek magas havidíja is lehet. Emellett a kamatbevételeket 15 százalékos személyi jövedelemadó (kamatadó) és 13 százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho) is terheli. Így egy 4,75 százalékos bruttó kamatból a levonások után nettó 3,42 százalék marad.
A hagyományos, rövid távú banki lekötésekkel 6-8 százalékos kamat is elérhető. Ezek az ajánlatok azonban sokszor szigorú feltételekhez, például friss forrás elhelyezéséhez vagy befektetési jegy vásárlásához kötöttek. Ráadásul a betét lejárat előtti feltörése kamatveszteséggel jár.
Egyszerűbb és adómentes alternatívát jelentenek a lakossági állampapírok. Az ötéves futamidejű FixMÁP például évi 7 százalékos fix hozamot garantál, és kellően rugalmas is. A Magyar Államkincstár ugyanis jelenleg 1 százalékos visszaváltási díj ellenében bármikor visszavásárolja a papírokat, az addig felhalmozott kamat kifizetése mellett.
Természetesen vannak olyan élethelyzetek, amikor logikus döntés a készpénz vagy a látra szóló számlapénz tartása. A mindennapi kiadásokra szánt összeget, a gyorsan mozgósítható biztonsági tartalékot, vagy egy közelgő nagyobb vásárlás - például egy lakás - önerőjét nem szabad hosszú távra lekötni, sem kockázatos eszközökbe fektetni.
A 20 ezer milliárd forintos vagyon jelentős része azonban pusztán megszokásból vagy figyelmetlenségből hever parlagon.
