Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Házassági vagyonjogi szerződés kötése: ezt tartalmazza, így néz ki a házassági szerződés minta
A házassági vagyonjogi szerződés azt rögzíti, hogyan kezelik a házastársak a vagyonukat a házasság alatt. Segítségével előre tisztázható, mi számít közös vagyonnak, mi marad valamelyik fél saját vagyona, és hogyan kezelik a hiteleket, tartozásokat, vállalkozói vagyont vagy a házasság előtt meglévő értékeket. Egy ilyen szerződésnek több élethelyzetben is jelentősége lehet: például hitelfelvételnél, lakásvásárlásnál, vállalkozásnál, nagyobb tartozásnál vagy válás esetén. Cikkünkben bemutatjuk, mire jó a házassági szerződés, mit tartalmazhat egy házassági szerződés minta, ki készítheti el érvényesen, és mikor lehet jelentősége annak, hogy a szerződés nyilvántartásba kerüljön.
Mire jó a házassági szerződés?
A házassági szerződés nem a válásról szól, hanem arról, hogy a házastársak előre tisztázzák: kinek mi a saját vagyona, mi lesz közös, és ki milyen pénzügyi felelősséget vállal. A jogi neve házassági vagyonjogi szerződés, amelyet nemcsak az esküvő előtt, hanem a házasság alatt is meg lehet kötni. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján ezzel a felek eltérhetnek attól az alaphelyzettől, amely szerződés hiányában automatikusan vonatkozna rájuk.
A gyakorlatban ez akkor lehet lényeges, ha az egyik fél már a házasság előtt rendelkezik lakással, autóval, megtakarítással vagy vállalkozással. Ugyanígy rendezhető vele az is, hogyan kezeljék a felek a később felvett hiteleket, a vállalkozásból eredő kockázatokat, az örökséget, az ajándékba kapott pénzt vagy akár egy közösen fizetett ingatlan sorsát.
A házassági szerződésben nemcsak annyi szerepelhet, hogy minden közös lesz, vagy épp minden saját marad. A felek külön szabályokat állapíthatnak meg egyes vagyonelemekre is. Például rögzíthető, hogy a házasság előtt vásárolt lakás az egyik fél különvagyona marad, miközben a később közösen vett nyaraló már közös vagyon lesz.
A házassági szerződés előnyei
A házassági szerződés legnagyobb előnye, hogy egy későbbi vitás helyzetben nem utólag kell kibogozni, mi közös és mi saját vagyon. A felek előre rögzíthetik, hogyan kezelik a meglévő vagyont, a később szerzett értékeket, a hiteleket és a tartozásokat.
Ez különösen akkor lehet hasznos, ha az egyik fél vállalkozik, nagyobb vagyonnal érkezik a házasságba, korábbi kapcsolatból származó gyermeke van, vagy a felek eltérő pénzügyi helyzetből indulnak. De a szerződés hitelügyintézésnél, végrehajtási helyzetben vagy egy későbbi vagyonmegosztásnál is kapaszkodót adhat.
Házassági szerződés minta: mit tartalmazhat a házassági vagyonjogi szerződés?
A konkrét házassági vagyonjogi szerződést ügyvéd vagy közjegyző készíti el, ezért a házasulóknak vagy házastársaknak nincs szüksége egy házassági szerződés minta kitöltésére. Ehelyett érdemes inkább előre átgondolni, milyen vagyoni kérdéseket szeretnének rendezni. A házassági szerződésben rögzíteni kell a felek adatait, a házasságkötés helyét és idejét, valamint azt, hogy a felek milyen vagyonjogi szabályok szerint szeretnék kezelni a vagyonukat. A Ptk. alapján többféle megoldás közül lehet választani:
- Törvényes házastársi vagyonközösségtől eltérő szabályok: a felek alapvetően a törvényi rendszerből indulnak ki, de egyes vagyonelemekre külön szabályokat írhatnak. Például rögzíthetik, hogy egy házasság előtt vásárolt lakás az egyik fél különvagyona marad.
- Vagyonelkülönítési rendszer: a felek úgy állapodnak meg, hogy a házasság alatt szerzett vagyonuk nem válik automatikusan közössé. Ez akkor lehet lényeges, ha külön pénzügyeket vezetnek, vagy vállalkozói kockázatot szeretnének elkülöníteni.
- Közszerzeményi rendszer: a házasság alatt a felek alapvetően külön kezelik a vagyonukat, vagyis önálló vagyonszerzők maradnak. Ha az életközösség megszűnik, bármelyikük kérheti annak a vagyongyarapodásnak a megosztását, amely a házasság ideje alatt keletkezett, és a törvény szerint közszerzeménynek minősül.
- Egyedi, vegyes megoldás: a szerződés nem feltétlenül egyetlen szabályra épül. Más rendelkezés vonatkozhat például a házasság előtti lakásra, a közösen fizetett hitelre, a vállalkozásra vagy a később kapott örökségre.
A Ptk. ezen felül nem sorolja fel tételesen, milyen pontokból kell állnia egy házassági vagyonjogi szerződésnek, de meghatározza, miről rendelkezhetnek benne a felek. A választott vagyonjogi rendszer mellett a szerződésben érdemes tételesen felsorolni azokat a vagyonelemeket is, amelyekről a felek külön rendelkezni szeretnének. Ilyen lehet például:
- a házasság előtt meglévő ingatlan;
- a házasság alatt megvásárolt vagy megvásárolni tervezett ingatlan;
- autó vagy más nagyobb értékű ingóság;
- bankszámla, megtakarítás, értékpapír;
- vállalkozás, üzletrész, vállalkozói vagyon;
- hitel, kölcsön, jelzálog vagy más tartozás;
- örökség, ajándékba kapott pénz vagy ingatlan.
Ingatlan esetén fontos a pontos azonosítás, valamint annak a rögzítése, ha az adott ingatlan valamelyik fél különvagyonába tartozik. Hitelnél az is rögzíthető, ki vállalja a tartozást, ki fizeti a törlesztést, és a kölcsön valamelyik fél külön adóssága vagy közös kötelezettség lesz-e.
A házassági szerződés a jövőre nézve is adhat szabályokat. A felek rendelkezhetnek arról, mi történjen a később vásárolt ingatlannal, a házasság alatt gyűjtött megtakarítással, egy később alapított vállalkozással, illetve azzal, ha valamelyikük örökséget vagy nagyobb ajándékot kap.
Ki készíti a házassági szerződést, és miért nem elég az otthon megírt papír?
Egy otthon megírt és aláírt házassági szerződés önmagában nem elég, akkor sem, ha két tanú is szerepel rajta. A Ptk. 4:65. § szerint a házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a feleknek közjegyzőhöz vagy ügyvédhez kell fordulniuk, ha érvényes házassági vagyonjogi szerződést szeretnének. Nem a megállapodás szándéka kevés, hanem a forma számít: a törvény meghatározza, milyen okirati keretek között lehet ilyen szerződést kötni.
A Ptk. ugyanebben a szabályban azt is kimondja, hogy a szerződés bankkal, hitelezővel vagy más harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha bevezették a házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartásába, vagy bizonyítható, hogy az érintett személy tudott a szerződésről és annak tartalmáról. Ha a szerződés nem felel meg ezeknek a feltételeknek, később gond lehet abból, hogy váláskor, hitelügyintézésnél vagy végrehajtási helyzetben a felek nem tudnak úgy hivatkozni rá, ahogyan eredetileg szerették volna.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A bank is kérheti a házassági szerződést
A házassági szerződés nemcsak váláskor kerülhet elő. Hitelfelvételnél, lakásvásárlásnál vagy nagyobb tartozásnál is jelentősége lehet annak, hogy mi számít közös vagyonnak, és mi tartozik csak az egyik házastárshoz.
A banki ügyintézéseknél előfordulhat, hogy a bank látni szeretné, milyen szabályok szerint kezelik a felek a közös és a külön vagyont.
Ilyenkor nem elég szóban hivatkozni arra, hogy egy ingatlan, megtakarítás vagy tartozás kinek a vagyona vagy felelőssége. Ezekben az esetekben van szerepe a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásának (HÉVSZENY), ahová a megkötött szerződés jogszabály szerint bejegyezhető. A nyilvántartás nem a szerződés érvényességére van hatással, hanem azért számít, mert a bankkal vagy hitelezővel szemben is igazolhatóvá teszi, hogy a szerződés létezik. A bejegyzést közjegyzőnél lehet kérni a megkötött házassági vagyonjogi szerződés alapján.
Válás házassági szerződés nélkül
Ha nincs házassági szerződés, váláskor nem egyszerűen az számít, hogy ki mennyit keresett, kinek a nevén van egy lakás vagy autó, illetve ki fizette a számlákat. Ilyenkor a Ptk. szerinti házastársi vagyonközösség szabályai érvényesülnek: főszabály szerint közös vagyonnak számít mindaz, amit a házastársak a közös életük alatt együtt vagy külön szereztek.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a házasság alatt vásárolt ingatlan, autó, megtakarítás vagy más értékesebb vagyontárgy akkor is közös lehet, ha csak az egyik fél nevén van. A közös vagyonhoz nemcsak vagyontárgyak, hanem bizonyos tartozások és terhek is kapcsolódhatnak. A törvény szerint házassági szerződés híján a házastársi közös vagyon a feleket egyenlő arányban illeti meg.
Mi számít saját vagyonnak váláskor?
Vannak viszont olyan vagyonelemek, amelyek főszabály szerint valamelyik fél saját vagyonának, vagyis különvagyonának számítanak. Ilyen lehet például az, ami már a házasság előtt is megvolt, amit az egyik fél örökölt, ajándékba kapott, vagy amit a saját személyes használatára tart.
Váláskor sok vita éppen abból adódik, hogy egy lakás, felújítás, megtakarítás, vállalkozás vagy családi segítséggel vásárolt ingatlan közös vagy saját vagyonnak számít-e. Ha nincs előre megírt házassági vagyonjogi szerződés, ezeket a kérdéseket utólag kell tisztázni.
Ki dönt a vagyonmegosztásról?
A válás során a házasság felbontása és a vagyonmegosztás két külön kérdés. A Ptk. szerint a bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.
Ám míg a házasság felbontásáról mindenképp a bíróság dönt, a közös vagyon sorsát a felek megállapodással is rendezhetik. Ha ez nem sikerül, vagy maradnak vitás vagyonelemek, akkor lehet a vagyonmegosztás miatt is bírósághoz fordulni, és kérni a házastársi közös vagyon megosztását.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Mennyi a névváltoztatás ára 2026-ban? A házasságkötési és válás utáni névváltoztatás menete, szabályai
Mutatjuk, mennyi a névváltoztatás ára 2026-ban, mi a névváltoztatás menete és milyen okmányokat kell cserélni
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
Miközben az MNB adatai szerint 2025-ben még több tízmilliárd forintos károkat okoztak a pénzügyi csalók Magyarországon, a bankok szerint idén már érzékelhető javulás indult el.
A részvénypiac forgalma 33,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza a pénzét.
A kormány június 5-ig dolgozza ki az új vagyonadó, valamint a bizalmi vagyonkezelés (bvk) eddigi adómentességét megszüntető szabályozás részleteit.
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
Újabb banki leállás jön: ezeken a napokon akadozhat a netbank, utalás, a kártyás fizetés, de az ATM-eket és SZÉP-kártyákat is érintheti
Cikkünkben összegyűjtöttünk minden közelgő bank leállás, tervezett karbantartás dátumát, hogy ne érjen váratlanul, ha épp nem működik valamely banki szolgáltatás.
Idősek értékeire, lakására pályázó csaló dolgozik több társasházban Budapesten: korábban lopás miatt ítélték el
Gyanús körülmények között landolnak idős lakók ingatlanjai és vagyontárgyai a közös képviselőnél egy budapesti társasházban
Rengeteg magyar veszít átlagosan 80 ezer forintot idén a saját figyelmetlensége miatt: te is köztük vagy?
A Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adatai szerint a magyar háztartások több mint 20 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben és látra szóló bankbetétekben.
Nagyon fontos bejelentés jött az állampapírokról: van, aminek csökken a kamata, több sorozatot le is zárnak
A fix akamatozású kötvények fél százalékkal csökkennek, több korábbi sorozat értékesítését lezárják.
Németh Balázs és a 150%-os demencia: így drágultak a banki díjak a Fidesz-KDNP alatt az elmúlt 16 évben
TikTok-hüledezés vs. 150%-os valóság! 2010-től nálunk nőttek legjobban a banki díjak az EU-ban. Ne dőlj be a csúsztatásnak, itt vannak a tények!
Anyagi helyzetéről vallott Hevér Gábor: nem tudja, miből fog megélni idős korában, alkalmi munkái vannak
Hevér Gábor jelenleg is több produkcióban játszik, mégsem él fényűző életet.
David Beckham lett az első brit sportolómilliárdos a 2026-os Sunday Times Rich List szerint.
Évente több milliárd forint adó-visszatérítéstől esnek el a nyugdíj- és egészségpénztári tagok, mert elfelejtik kitölteni az szja-bevallásukhoz tartozó nyilatkozatot.
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Az OTP Pénztárak megbízásából készült friss kutatás szerint a 18–35 év közötti magyar fiatalok kétharmada legalább közepes mértékű pénzügyi stresszt él meg.
Százezres ingyenpénzzel csábítanak új ügyfeleket a magyar bankok: sokan csak utólag veszik észre, mi a buktató
A magyar bankszektorban az elmúlt években jelentősen kiéleződött a verseny az új ügyfelekért.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít