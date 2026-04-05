Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
Gazdaság

Pénzcentrum
2026. április 5. 13:01

A közel-keleti konfliktus újabb energiaársokkot indíthat el, ami egyszerre írhatja át a globális inflációs pályát és a jegybankok kamatcsökkentési terveit – mondta a Pénzcentrum friss vlogjában, a CashCastben Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője, aki szerint Kelet‑Közép‑Európa járhat a legrosszabbul, miközben a befektetőknek most a türelem lehet a legjobb stratégiájuk.

A közel-keleti konfliktus már messze túlnőtt a régión: az energiapiacot ért sokk és annak láncreakciói globálisan is átrendezték a tőkepiacokat. A CashCast rendkívüli adásában Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője arról beszélt, milyen energiaár‑pályával számolnak az elemzőházak, és hogyan írhatja át mindez a jegybankok kamatcsökkentési terveit.

Debreczeni szerint az iráni konfliktus hatásait egyelőre óvatosan árazzák a piacok, de a nagy elemzőházak már elkezdték módosítani a hosszabb távú előrejelzéseiket is.

A 2027–28-as olaj- és gázelőrejelzések 4–6 százalékkal emelkedtek, de a tartós, 10 százalék feletti energiaár‑növekedés Kelet‑Közép‑Európában akár 40–50 bázisponttal is visszavetheti a GDP-t, és ugyanennyivel tolhatja feljebb az inflációt

– mondta el az elemző. A szakértő szerint ez különösen rosszkor jön: a világ gazdasága épp kezdett volna visszatérni a normális kerékvágásba a Covid, az ellátási láncok zavarai és az orosz–ukrán háború után.

Kamatcsökkentési hullám? Most parkolópályára kerülhet

A jegybankok az elmúlt hónapokban már a lazítás irányába mozdultak volna, de a geopolitikai feszültség ezt könnyen felülírhatja.

A kamatcsökkentési hullám most valószínűleg parkolópályára kerül. A GDP‑növekedési előrejelzéseket lefelé, az inflációs várakozásokat felfelé fogják módosítani

– fogalmazott Debreczeni.Ugyanakkor nem számít tartósan elszálló inflációra: a mostani helyzet szerinte költséginflációs jellegű, ami inkább visszafogja a keresletet, mintsem tartós áremelkedést okozna. A szakértő szerint a jelenlegi piaci környezetben a legrosszabb döntés a túlzott időzítés lenne.

Nem amikor ilyen jellegű válság van, akkor kell belenyúlni a portfólióba. Aki most próbál okosabb lenni a piacnál, az könnyen rosszul jár

– mondta. Az MBH modellportfóliójában régóta szerepel az arany, amely ugyan most korrigált, de korábban jelentős emelkedést hozott.

A bank szerint a portfóliók átalakítása helyett most inkább a türelem a kulcs.

Hol lehetnek lehetőségek?

A volatilitás nőtt, de ez nem csak kockázatot, hanem lehetőséget is jelent.

Most kialakulnak bizonyos félreárazások. Nem azt mondom, hogy ma kell belépni, de vannak szektorok és papírok, amelyekre érdemes figyelni, főleg ha valakinek van friss pénze

– mondta Debreczeni. A defenzív, stabil cash‑flow‑t termelő cégek továbbra is alapkövek, de a nagy technológiai vállalatok is újra vonzóvá válhatnak, ahogy az árazásuk normalizálódik.

Az olajkitermelők már tavaly is jó sztorinak tűntek, és a mostani olajár‑emelkedés csak tovább javítja a kilátásaikat

 – tette hozzá.
