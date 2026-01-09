Így taktikázik a pénzével rengeteg magyar 2026-ban: mire jöhettek rá, amire más még nem?

A legolcsóbb budapesti kerületek hirdetési négyzetméterárai is összemérhetők a legdrágább vármegyeszékhelyekével.
2025-ben a magyar befektetők tudatosabban döntöttek és egyre inkább hosszú távra terveztek. A geopolitikai bizonytalanság és az éles piaci mozgások ellenére a Lightyear magyar felhasználói nagyrészt megtartották befektetéseiket.
A hosszú távú befektetési számlákra befizetett összegek több mint 90 százaléka az adóév lezárása után is a piacon maradt. Ez egyértelmű elmozdulást jelez a tartós vagyonépítés irányába. A hosszú távú számlák száma és az átlagos befektetett összeg is nőtt, miközben a magyar Lightyear felhasználók átlagos hozama felülmúlta az S&P 500 teljesítményét.
2025-ben az ETF-ek uralták a magyar Lightyear felhasználók vásárlásait. Különösen népszerűek voltak az amerikai és globális részvénypiacokat követő termékek, köztük a Vanguard S&P 500, a Vanguard All World és az iShares Core MSCI World ETF. Az egyedi részvényeknél továbbra is az amerikai technológiai nagyvállalatok álltak az érdeklődés középpontjában. A legtöbbet vásárolt papírok között szerepelt az NVIDIA, az Apple, a Microsoft és a Tesla.
A geopolitikai események hatására Európa és a védelmi szektor iránt is érezhetően nőtt az érdeklődés. Ez a tendencia Magyarországon is markánsan megjelent. A globális bizonytalanság felerősödése idején, különösen márciusban és áprilisban, az európai uniós és brit részvényekbe áramló befektetések Európa szerte megugrottak, és közel a teljes részvényforgalom 40 százalékát adták. Magyarországon a védelmi szektorhoz kapcsolódó befektetések kezelt vagyona január és október között jelentősen nőtt, ami a biztonság és az ellenálló képesség iránti befektetői igény erősödését tükrözi.
Az év második felében a befektetői figyelem egyre inkább a mesterséges intelligencia és a fejlett számítástechnológia felé fordult. Szeptember és november között a kereskedési aktivitás középpontjába a félvezetők, a kvantumszámítástechnika és az adatközponti infrastruktúra került. Október lett az év legaktívabb kereskedési hónapja. A folyamatos volatilitás ellenére a Lightyear befektetői végig nettó vásárlók maradtak, és 2025-ben is átlagosan felülteljesítették az S&P 500 indexet.
A magyar részvények iránti bizalom megmaradt
A globális diverzifikáció mellett a magyar befektetők továbbra is fontosnak tartották a hazai piacot. A Budapesti Értéktőzsden az OTP Bank, a MOL, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG tartoztak a leggyakrabban vásárolt részvények közé. Ez azt mutatja, hogy a befektetők továbbra is bíznak a stabil, jól ismert magyar vállalatokban.
A TBSZ térnyerése látványos volt
2025 egyik legerősebb trendje a Tartós Befektetési Számlák gyors terjedése lett. Az újonnan nyitott TBSZ számlák száma éves alapon 80 százalékkal nőtt, az átlagos befizetett összeg 42 százalékkal emelkedett, miközben a befizetések több mint 90 százaléka az adóév lezárása után is befektetve maradt. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a magyar befektetők egyre inkább a hosszú távú stratégiákat részesítik előnyben, és háttérbe szorítják a rövid távú spekulációt.
A 2026-os befektetési kilátásokat az AI-hoz kapcsolódó növekedési történetek, a geopolitikai kockázatok alakulása és a választásokhoz kötődő piaci árazások határozhatják meg.
Az éves díjkimutatás mellé csatolt új tájékoztató az MNB iránymutatása alapján készül, és konkrét forintösszegben számolja ki a lehetséges megtakarítást.
A magyar tőzsde kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, dollárban számolva világelső pozíciót ért el 64 százalékos növekedéssel.
A 2025-ös év jelentős fordulatot hozott a befektetési piacokon, miközben a BÉT harmadik éve produkál nagyon jelentős hozamot.
A 2025-ös év a magyar állampapírpiac egyik legmozgalmasabb időszaka volt - rekordméretű kamatfizetés vándorolt a befektetők zsebébe.