Még hogy a férfiak értenek igazán a pénzhez: itt a bizonyíték, a nők ebben jobban keresnek

A Revolut adatai szerint 2024-ben Európa-szerte a nők jobb minőségű befektetési döntéseket hoztak, mint férfi társaik a Revolut platformján, és befektetéseik 2,6%-kal felülmúlták a férfiak eredményeit. A nők minden korcsoportban jobban teljesítettek 64 éves korig, a legjobb eredményeket (3,2%-kal jobban a férfiaknál) a 25-34 éves nők érték el. Magyarországon a nők által nyitott befektetési számlák száma 144%-kal nőtt 2024-ben, meghaladva a férfiak körében tapasztalt 108%-os növekedést.

A Nemzetközi Nőnap alkalmából a Revolut, a globális pénzügyi szuperapp, amely világszerte több mint 50 millió, Magyarországon pedig 1,5 millió ügyféllel rendelkezik, új betekintést nyújt a nők pénzügyi szokásairól Magyarországon és az EGT-szerte.

A nők tipikusan alulértékeltek voltak a befektetési világban, mivel gyakran feltételezik róluk, hogy kevésbé magabiztosak, és olyan trendek, mint a „girl math” („női matek”), hamis narratívát teremtenek pénzügyi ismereteikről. A bank adatai azonban egy hatalmi váltás kezdetét mutatták, mivel a nők befektetései az EGT-szerte átlagosan 2,6%-kal jobban teljesítettek, mint a férfiaké 2024-ben. Az EGT-ben a nők 64 éves korig minden korcsoportban a férfiaknál jobban teljesítettek, míg a legjobb eredményeket a 25-34 éves nők érték el, 3,2%-kal felülmúlva a férfiakat.

Bár Magyarországon a befektetések továbbra is túlnyomórészt férfiakhoz kötődnek – a férfiak 3,5-szer több befektetési számlát tartanak fenn, és átlagosan közel háromszor nagyobb portfólióval rendelkeznek (3 700 € vs. 1 300 €) –, a nők gyors ütemben lépnek be a lakossági befektetések világába. 2024-ben a Revolut 144%-os növekedést regisztrált a magyar nők által nyitott befektetési számlák számában, ami meghaladta a férfiak 108%-os növekedési ütemét - írja közleményében a vállalat.

A női és férfi befektetési profilok között különbségek is megfigyelhetők. Magyarországon 2024-ben mindkét nem elsősorban részvényekbe fektetett (a nők 44%-a és a férfiak 57%-a), azonban a nők jelentős része biztonságosabb befektetési formákat is választott, például a rugalmas pénzpiaci alapokat (39%). Ezzel szemben a férfiak csupán 23%-a fektetett ebbe a termékbe, többségük inkább kockázatosabb opciókat, például részvényeket választott. Az ETF-ek és kötvények továbbra is kevésbé népszerűek mindkét nem körében: a nők befektetéseinek 15%-át ETF-ekbe, mindössze 1%-át pedig kötvényekbe helyezték.

„Érdekes látni, hogy a nők jobb eredményeket érnek el a befektetések terén. Különösen a Z generáció nőtagjai aktívan fejlesztik tudásukat, és zárják a befektetési szakadékot, ami valószínűleg az online elérhető pénzügyi források bővülésének köszönhető. Adataink arra utalnak, hogy a pénzügyi inkluzivitás növekedő trendet mutat a nők körében. Nemcsak megfigyeljük ezt a trendet, hanem aktívan támogatjuk is oktatási eszközökkel és technológiával, amely lehetővé teszi, hogy a nők vezető szerepet vállaljanak a pénzügyek jövőjében.”, mondta Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EGT) a Revolut-nál.

A befektetés a türelemről, a kutatásról és a fegyelemről szól. Ha kicsiben kezdenek, a folyamatos tanulásra összpontosítnak, és ragaszkodnak egy hosszú távú tervhez (miközben elkerülik a „gyors meggazdagodás trükköket”), a befektetők egy megbízható portfóliót építhetnek – még változékony időkben is. Íme néhány tipp Rolandas Juteikától a pályakezdő befektetők számára:

1. Kezdd azzal, hogy „miért?”

A legnehezebb lépés a befektetésben egyszerűen az indulás. Sok leendő befektető soha nem kezdi el. Mielőtt belevágnál, tisztázd a céljaidat: nyugdíj, ingatlan, álomnyaralás - bármi is a célod. Mindig tartsd szem előtt a „miért?” kérdését, és ne feledd, hogy a befektetés maraton, nem sprint.

2. Fektess be felelősen és következetesen

Először gondoskodj a legszükségesebb dolgokról, és építs fel egy vészhelyzeti alapot. Csak annyit fektess be, amennyit kényelmesen megengedhetsz magadnak - még ha ez csak 1 euró is -, és onnan növekedj. A következetes befizetések, bármilyen szerények is, idővel meglepően erőteljesek lehetnek - a kamatozás a motor, amely a portfóliók valódi hosszú távú növekedését hajtja.

3. Sajátítsd el az alapokat

A tudás hatalom, és ha kíváncsi maradsz, az idővel jobb döntéseket hoz. Olvass hiteles forrásokat, hallgass megbízható podcastokat, és alaposan kutasd fel a vállalatokat. Ne csak TikTok, YouTube és közösségi média „gurukra” hagyatkozz, akik azt hirdetik, „hogyan kerestek 1 millió dollárt egy hónap alatt”. Értsd meg, hogyan hoznak pénzt a befektetéseid valójában.

4. Diverzifikálj és alkalmazkodj

„Ne tedd az összes tojást egy kosárban” - ez a mondás még mindig igaz. Oszd szét a befektetéseidet különböző iparágak, eszköztípusok és régiók között, hogy csökkentsd a piaci ingadozások hatását. Időnként nézd át a portfóliódat, és szükség esetén igazítsd hozzá a céljaidhoz.

5. A piaci mozgások normálisak – az érzelmek is

A befektetés másik nehéz része - az induláson kívül - a fegyelem megtartása és az, hogy ne reagáljunk túl a rövid távú piaci mozgásokra. Az ingadozás normális, az érzelmek is. A hirtelen esések vagy emelkedések hirtelen reakciókat is válthatnak ki. Állj ellen a pániknak vagy a felhajtás követésének. Ragaszkodj a tervedhez, és bízz a diverzifikált megközelítésedben.

6. Ha valami túl szépnek hangzik, hogy igaz legyen...

…Akkor valószínűleg nem igaz. Ha valaki „garantált”, kiugró hozamokat ígér, ami messze meghaladja a megszokott piaci szintet, az gyanús. Az ilyen ajánlatok gyakran rejtett díjakat tartalmaznak, vagy akár átverések is lehetnek. Mindig nézz utána alaposan, mielőtt pénzt fektetsz be! - írják a bank szakértői.