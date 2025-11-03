A kutatásban résztvevők többsége szerint a vállalkozások nem igazán foglalkoznak azzal, hogy üzletük arculata vizuálisan illeszkedjen a környezetbe.
Kiderült, mitől félnek legjobban a magyar nők, ha a pénzről van szó
A magyarok egyharmada rendelkezik valamilyen befektetéssel, ugyanakkor a pénzügyi tudatosság és az önálló döntéshozatal terén még van hová fejlődni – többek között erre mutatott rá a globális, Magyarországon is elérhető befektetési alkalmazás, az XTB által készíttetett országos felmérés. A kutatás jelentős különbségeket mutat a férfiak és nők befektetési viselkedése között – a nők általában kockázatkerülőbbek, ugyanakkor nagyobb hangsúlyt fektetnek a pénzügyi képzésre.
A felmérés rámutatott: míg a férfiak 42%-a rendelkezik befektetéssel, addig a nőknek csak 25%-a. A különbség nemcsak a befektetések meglétében, hanem azok típusában is megmutatkozik: a férfiak nagyobb arányban fektetnek részvényekbe és kriptovalutákba, míg a nők inkább a biztonságosabb lehetőségeket – például állampapírokat és befektetési alapokat – részesítik előnyben, vagy egyáltalán nem fektetnek be.
A felmérés talán legmeglepőbb eredménye a pénzügyi műveltség általános hiánya. A válaszadók 59%-a úgy érzi, alulinformált a befektetésekkel kapcsolatban, és csak 41% tartja magát pénzügyileg műveltnek. Ez különösen igaz a nőkre – csak 31%-uk tartja magát pénzügyileg műveltnek, míg a férfiaknál ez az arány 52%. Bár 73% valamilyen szinten követi a pénzügyi témákat, csak 10-ből 4 fő követi rendszeresen – legalább havi rendszerességgel – a pénzpiacokat.
A válaszadók 78%-a szerint a pénzügyi képzés elengedhetetlen a megalapozott befektetési döntésekhez. A nők különösen nyitottak erre: 80%-uk tartja fontosnak a pénzügyi műveltséget, míg a férfiaknál ez az arány 75%.
A felmérés szerint a legtöbben még vonzó ajánlatok esetén is legfeljebb havi 50 000 forintot fektetnének be. A nők körében jelentős arányban vannak azok, akik legfeljebb havi 10 000 forintot tartanának elfogadhatónak – ez a biztonságra és a fokozatos elköteleződésre való törekvést tükrözi.
A befektetési alkalmazások egyre szélesebb körű elérhetősége ellenére mindössze a magyarok 28%-a használja ezeket az eszközöket. A digitális platformokba vetett bizalom alacsony: a lakosság 40%-a tartja ezeket biztonságosnak – bár ez az arány 76%-ra emelkedik azok körében, akik már rendelkeznek befektetéssel.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az XTB felmérése rámutat, hogy a pénzügyi tudatosság nem csupán pénzügyi stabilitást jelent – hanem magabiztosságot és függetlenséget is, különösen a nők számára. Megfelelő támogatással és oktatással egyre többen vehetik kézbe pénzügyi jövőjüket, és hozhatnak megalapozott döntéseket.
„A nők pénzügyi döntései gyakran megfontoltabbak, de ez nem jelenti azt, hogy kevesebb lehetőségük lenne – épp ellenkezőleg. Megfelelő információval és támogatással magabiztosan és tisztán építhetik fel pénzügyi jövőjüket. Ezt az XTB-nél kiterjedt edukációs tevékenységgel, mindenki számára ingyenesen elérhető aloldalakkal és videós tartalmakkal segítjük” – mondta Vladimír Holovka, az XTB Csehországért, Szlovákiáért és Magyarországért felelős igazgatója.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozását módosító rendeleteket.
Így nullázzák le pillanatok alatt a számládat a profi banki csalók: résen kell lenni, elég hihető átverés terjed
2025 második negyedévében a hazai kártyás visszaélések száma és értéke is csökkent, miközben országos szinten az online pénzforgalomban elkövetett csalások tovább növekedtek.
Tényleg emelkedhet az ingyenes kápéfelvételi limit Magyarországon: kiakadtak a bankok, ez óriási kár a gazdaságnak
A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését.
Hihetetlen pénzeső hullott rengeteg magyarra: ezt lépték a hirtelen jött összeggel, újra kaszálhatnak
Az MNB megtakarítási jelentése szerint 2024 első félévében közel 4000 milliárd forint szabadult fel az inflációkövető állampapírokból.
A részvénypiac forgalma 22,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Pezseg a kriptopiac: jönnek az új validálási szabályok, változik a kriptovaluta adózása.
7 százalékos kamatozású bankbetét jön a MagNet Banknál.
A stressz legfőbb forrásai a túlterheltség, a munkahelyi és családi konfliktusok, valamint a párkapcsolati problémák.
Súlyos, ami kiderült a magyarok megtakarításairól: ezzel kevesen számolnak 2025-ben, nagy baj lehet belőle
Egy friss európai pénzügyi felmérés szerint a magyarok rendelkeznek a leggyengébb megtakarítási szokásokkal a kontinensen.
Az MNB főközgazdásza, Banai Ádám szerint a magas megtakarítási ráta makrogazdasági szempontból is kedvező, és a háztartások egyre tudatosabban kezelik pénzügyeiket.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
Az online csalások száma ugyan csökken, de a bűnözők módszerei egyre kifinomultabbak — figyelmeztet Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
A Pénzcentrum megnézte, mely bankoknál találhatunk valódi 0 forintos ajánlatot, és mire érdemes figyelni a választásnál.
Csúcsosodik a magyar bankok és a Revolut háborúja: ennek sokan nem fognak örülni, keményen fizethetnek
Egyre több hazai bank vezet be különdíjat a készpénzfelvételre, ami érinti a Revolut és a Wise bankkártyáit is.
Legalább 1 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlásra készül az Opus Global fix ügyletekkel.
Október 26-án esedékes 2025-ben az őszi óraátállítás, hajnali 3-kor 2 órára állítjuk vissza az órákat.
Erről minden ügyfélnek tudnia kell: nagy változások jönnek, megszűnik a lakossági OTPdirekt internetbank - Ez a teendő a következő hónapban
A lakossági OTPdirekt Internetbank kivezetésével együtt további OTPdirekt szolgáltatások is megszűnnek, mutatjuk a listát.
Te is kaptál ilyen levelet az MVM-től? Nehogy bedőlj ennek: csalók próbálják elszedni sok magyar pénzét
Egyre több úgynevezett adathalász üzenet létezik és érkezik nap mint nap a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Ez alapján 2025. november 4-én érkezik a következő családi pótlék...