Könyvelés, kéz és számológép vagy jegyzetfüzetbe írás a pénzügyi költségvetés, költség- vagy adómatematika számára. Closeup egy könyvelő nő az íróasztalnál jegyzetekkel számításhoz, könyveléshez vagy üzleti befektetéshez.
Megtakarítás

Kiderült, mitől félnek legjobban a magyar nők, ha a pénzről van szó

Pénzcentrum
2025. november 3. 21:06

A magyarok egyharmada rendelkezik valamilyen befektetéssel, ugyanakkor a pénzügyi tudatosság és az önálló döntéshozatal terén még van hová fejlődni – többek között erre mutatott rá a globális, Magyarországon is elérhető befektetési alkalmazás, az XTB által készíttetett országos felmérés. A kutatás jelentős különbségeket mutat a férfiak és nők befektetési viselkedése között – a nők általában kockázatkerülőbbek, ugyanakkor nagyobb hangsúlyt fektetnek a pénzügyi képzésre.

A felmérés rámutatott: míg a férfiak 42%-a rendelkezik befektetéssel, addig a nőknek csak 25%-a. A különbség nemcsak a befektetések meglétében, hanem azok típusában is megmutatkozik: a férfiak nagyobb arányban fektetnek részvényekbe és kriptovalutákba, míg a nők inkább a biztonságosabb lehetőségeket – például állampapírokat és befektetési alapokat – részesítik előnyben, vagy egyáltalán nem fektetnek be.

A felmérés talán legmeglepőbb eredménye a pénzügyi műveltség általános hiánya. A válaszadók 59%-a úgy érzi, alulinformált a befektetésekkel kapcsolatban, és csak 41% tartja magát pénzügyileg műveltnek. Ez különösen igaz a nőkre – csak 31%-uk tartja magát pénzügyileg műveltnek, míg a férfiaknál ez az arány 52%. Bár 73% valamilyen szinten követi a pénzügyi témákat, csak 10-ből 4 fő követi rendszeresen – legalább havi rendszerességgel – a pénzpiacokat.

A válaszadók 78%-a szerint a pénzügyi képzés elengedhetetlen a megalapozott befektetési döntésekhez. A nők különösen nyitottak erre: 80%-uk tartja fontosnak a pénzügyi műveltséget, míg a férfiaknál ez az arány 75%.

A felmérés szerint a legtöbben még vonzó ajánlatok esetén is legfeljebb havi 50 000 forintot fektetnének be. A nők körében jelentős arányban vannak azok, akik legfeljebb havi 10 000 forintot tartanának elfogadhatónak – ez a biztonságra és a fokozatos elköteleződésre való törekvést tükrözi.

A befektetési alkalmazások egyre szélesebb körű elérhetősége ellenére mindössze a magyarok 28%-a használja ezeket az eszközöket. A digitális platformokba vetett bizalom alacsony: a lakosság 40%-a tartja ezeket biztonságosnak – bár ez az arány 76%-ra emelkedik azok körében, akik már rendelkeznek befektetéssel.

Az XTB felmérése rámutat, hogy a pénzügyi tudatosság nem csupán pénzügyi stabilitást jelent – hanem magabiztosságot és függetlenséget is, különösen a nők számára. Megfelelő támogatással és oktatással egyre többen vehetik kézbe pénzügyi jövőjüket, és hozhatnak megalapozott döntéseket.

„A nők pénzügyi döntései gyakran megfontoltabbak, de ez nem jelenti azt, hogy kevesebb lehetőségük lenne – épp ellenkezőleg. Megfelelő információval és támogatással magabiztosan és tisztán építhetik fel pénzügyi jövőjüket. Ezt az XTB-nél kiterjedt edukációs tevékenységgel, mindenki számára ingyenesen elérhető aloldalakkal és videós tartalmakkal segítjük” – mondta Vladimír Holovka, az XTB Csehországért, Szlovákiáért és Magyarországért felelős igazgatója.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
