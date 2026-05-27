Nemcsak a forint szárnyal: az kaszált ma nagyot, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 913,51 pontos, 0,7 százalékos emelkedéssel, 131 829,83 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a magyar tőzsde felülteljesített a nemzetközi társaihoz képest, a BUX jelentős forgalomban emelkedett, miközben a nemzetközi tőzsdék vegyesen teljesítettek szerdán. Kifejtette, hogy jelentősen emelkedett az OTP, emögött valószínűleg az iráni-amerikai konfliktussal kapcsolatban megjelent kedvező hírek állnak.

A tervezett amerikai-iráni megállapodás értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, míg az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan kivonná katonai erőit Irán térségéből, és feloldaná a tengeri blokádot.

A Mol gyengülését vélhetően az olajárak csökkenése idézhette elő, a Magyar Telekom oldalazott. A Richter árfolyama az elmúlt időkben 12 ezer és 13 ezer forint közötti sávban mozgott, és most "pozitívabb reakció" látszott az árfolyamban - ismertette az elemző.