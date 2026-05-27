Megtakarítás
Megtakarítás

Nemcsak a forint szárnyal: az kaszált ma nagyot, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. május 27. 17:53

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 913,51 pontos, 0,7 százalékos emelkedéssel, 131 829,83 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a magyar tőzsde felülteljesített a nemzetközi társaihoz képest, a BUX jelentős forgalomban emelkedett, miközben a nemzetközi tőzsdék vegyesen teljesítettek szerdán. Kifejtette, hogy jelentősen emelkedett az OTP, emögött valószínűleg az iráni-amerikai konfliktussal kapcsolatban megjelent kedvező hírek állnak.

A tervezett amerikai-iráni megállapodás értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, míg az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan kivonná katonai erőit Irán térségéből, és feloldaná a tengeri blokádot.

A Mol gyengülését vélhetően az olajárak csökkenése idézhette elő, a Magyar Telekom oldalazott. A Richter árfolyama az elmúlt időkben 12 ezer és 13 ezer forint közötti sávban mozgott, és most "pozitívabb reakció" látszott az árfolyamban - ismertette az elemző.

  • A Mol 70 forinttal, 1,83 százalékkal 3750 forintra csökkent, 3,0 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 310 forinttal, 0,77 százalékkal 40 810 forintra erősödött, forgalmuk 14,1 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,31 százalékkal 2600 forintra nőtt, forgalma 2,6 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 260 forinttal, 2,13 százalékkal 12 450 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.
  • A BUMIX 9124,31 ponton zárt szerdán, ez 10,15 pontos, 0,11 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

