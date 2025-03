Meghökkentő dolog derült ki a magyar nők pénzügyeiről: errő miért nem beszél senki?

Általános közhely, hogy a nők kevésbé értenek a pénzügyekhez, mint a férfiak. Általános közhely, hogy a nők tudatosabban kezelik a pénzügyeiket, mint a férfiak. Miből ered ez a paradoxon, és milyen a nők pénzügyi helyzete ma Magyarországon? Hol tartunk a pénzügyi emancipációban? Ezt a kérdést tette fel a Bankmonitor.

A nők csak viszonylag későn jutottak saját jövedelemhez, vagyonhoz, lényegesen később, mint a férfiak. Évszázadokon át a nők a családfő által biztosított juttatásokból tartották fenn önmagukat és az egész családot. Ők osztották be ezt a gyakran fix, és ritkán bőséges jövedelmet, kezelték a háztartással, gyermekekkel, és az idős hozzátartozóikkal kapcsolatos kiadásokat.

Mindemellett az oktatásuk sem volt azonos a férfiakéval, gazdasági és pénzügyi tananyaggal kevéssé találkozhattak. A saját bőrükön, generációk alatt tanulták meg az anyagiak kezelését: ismerkedtek meg akár a költségvetéssel, cash-flow-val, inflációval, és fejlesztették magas szintre ösztönösen is tudásukat. De vajon ma már teljesen egyenlők a lehetőségek, vagy még mindig hatással vannak a múlt beidegződései?

Mit értünk pénzügyi emancipáció alatt?

Ez a Magyarországon ritkán használt kifejezés – financial emancipation – azt jelenti, hogy egyének vagy csoportok (különösen a nők vagy más társadalmi csoportok) felszabadulnak a pénzügyi függőségből, és képesek önállóan kezelni pénzügyeiket, hosszú távú anyagi döntéseket hozni, valamint pénzügyi stabilitást és biztonságot elérni.

Többféle aspektusból is vizsgálhatjuk:

Függetlenség a pénzügyi döntésekben – Nem kell másokra hagyatkozni a pénzügyek kezelése során.

Pénzügyi tudatosság – Ismeretekkel és készségekkel rendelkezni a megtakarításokról, befektetésekről és pénzügyi kockázatokról.

Hozzáférés pénzügyi eszközökhöz – Saját bankszámla, hitellehetőségek és befektetési eszközök elérése.

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon – A nemek közötti bérszakadék csökkentése és az egyenlő gazdasági lehetőségek biztosítása.

Bármelyik megközelítés aktuális, jelen esetben a pénzügyi eszközökhöz való hozzáférést és a pénzügyi tudatosságot vizsgáltuk mélyebben.

Jogilag ma már bárki nyithat bankszámlát vagy vehet fel hitelt, de vajon a társadalmi normák és a jövedelmi különbségek nem tartanak-e még vissza sokakat az anyagi függetlenségtől?

Tudatosabbak a nők a pénzügyekben, de kevesebből gazdálkodnak

A kérdéskör vizsgálatához szorosan hozzátartoznak a nők és férfiak közötti bérkülönbségek. A KSH legutóbbi adatai szerint 2023-ban 15,5% a különbség. A jó hír, hogy nagyobb ingadozások mellett, de a 2012-es 20,1%-ról 2022-re 17,5%-ra csökkent a férfiak és a nők közti bérszakadék Magyarországon (a mutató a teljes munkaidőben alkalmazásban álló nők bruttó átlagkeresetének elmaradását mutatja a férfiakéhoz képest). Az EU átlag ugyan alacsonyabb, de szintén jelentős 12,7%. Bár a bérszakadék csökkenő tendenciát mutat, még mindig átlagosan 83 ezer forinttal kevesebbet keres egy nő ugyanabban a munkakörben, mint egy férfi.

Ez a probléma a nyugdíjakra is kihat: mindamellett, hogy a várható élettartam 6,19 évvel magasabb a nők javára – tehát hosszabb ideig kell gondoskodniuk magukról, még a nyugdíjuk is alacsonyabb lesz, mint a férfiaké - írja cikkében a Bankmonitor.

Hogyan oldják meg az anyagi nehézségeket?

Egy 2024-ben végzett felmérés alapján azok között is nemtől függő differencia tapasztalható, akik nem tudnak kijönni a pénzükből, vagy valami miatt anyagi gondjaik adódnak. A nők nagyobb arányban (31,6 százalék) fordulnak a családtagjaikhoz anyagi segítségért, mint a férfiak (25,1 százalék). Ugyanez a helyzet a pénzintézetekkel, pénzügyi szolgáltatókkal, amelyektől a nők 15,9, a férfiak 11,6 százaléka igényel kölcsönt. A barátok, kollégák esetében viszont fordított a helyzet, tőlük több férfi kér anyagi segítséget (12,1 százalék), mint nő (8,5 százalék).

Bankszámla-használat és megtakarítási szokások

Konkrét statisztikák a férfiak és nők bankszámla-tulajdonlásáról és megtakarításairól Magyarországon sajnos nem állnak rendelkezésre. Általánosságban azonban elmondható, hogy a magyar lakosság pénzügyi egészsége alacsony szinten van. A Magyar Nemzeti Bank 2024-es felmérése szerint a lakosság mindössze 19%-a elégedett saját pénzügyi helyzetével, és 55% érzi úgy, hogy anyagi helyzete korlátozza őt fontos céljai megvalósításában.

Szintén nincs hivatalos adat a nők pénzbeosztási szokásairól. A Bankmonitor szakértőinek tapasztalatai alapján gyakori, hogy a mindennapi pénzügyeket érintő kérdésekben – mint például a bankszámla – a nők döntenek. Legyen akár a saját, a közös vagy a párjuk bankszámlája. A párok között a mindennapi pénzügyekkel kapcsolatban tájékozottabbnak és tudatosabbnak tűnnek a nők. Gyakrabban vállalnak pénzügyi döntéseket a háztartásokban, és hajlamosabbak a megtakarításra, különösen a gyermekek jövője érdekében.

Egyes tanulmányok szerint a nők óvatosabbak a pénzügyi kockázatok vállalásában, és inkább a biztonságot részesítik előnyben a befektetések terén. Egy fiatal magyar férfinak átlagosan 1 millió forint megtakarítása van, míg egy nőnek csupán 535 ezer – vagyis majdnem feleannyi. Viszont a nők egyre tudatosabbak a befektetések kezelésében is, jobban elmélyülnek a szükséges információk megszerzésében és nyitottabbak szakértő bevonására a pénzügyi döntéseikben.

A Revulot frissen közölt adatai szerint Magyarországon a befektetések továbbra is a férfiakhoz kötődnek, de a nők egyre gyorsabban lépnek be a lakossági befektetések világába. Jelentős a különbség: 3,5-szer több befektetési számlájuk van a férfiaknak, és közel háromszor akkora portfólióval is rendelkeznek, mint a nők. 2024-ben azonban a Revolut 144%-os növekedést regisztrált a magyar nők által nyitott befektetési számlák számában, ami meghaladta a férfiak 108%-os növekedési ütemét. Ráadásul egy hatalmi váltás kezdetét is előrevetíthetik a 2024-es adatok: a nők befektetései az EGT-szerte átlagosan 2,6%-kal jobban teljesítettek, mint a férfiaké 2024-ben. Ez alapján úgy tűnik a nők elkezdték erőteljesen hasznosítani a tudásukat, és magabiztosan lépkednek a pénzügyi céljaik elérése felé. Kezdhetnek talán széthullani a sztereotípiák.