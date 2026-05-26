2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Canary Wharf, London, Anglia, Egyesült Királyság - 2026. február 9.: A Revolut globális főhadiszállásának külső nézete a londoni Canary Wharfban található épületről
Megtakarítás

Megkezdődött a hatalmas átállás a Revolutnál: fájdalmas meglepetés érhet rengeteg magyar ügyfelet

Pénzcentrum
2026. május 26. 11:20

Megkezdte a magyar IBAN-számlaszámok bevezetését a Revolut: a fintechcég közlése szerint az első ügyfelek már május 26-án megkapták az új azonosítókat. A fokozatos átállás a több mint 2 millió magyar felhasználót érinti, és a hazai azonnali átutalások, valamint a QVIK-fizetés elérését is magával hozza – ugyanakkor új díjak is megjelenhetnek a szolgáltatásban.

A Revolut egy LinkedIn-bejegyzésben jelentette be, hogy május 26-án megkezdte a magyar IBAN-számlaszámok kiosztását az ügyfelek számára - írja a revb.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felhasználók eredetileg május 18-ra várták az indulást, azonban a folyamat ismeretlen okok miatt csúszott, és a Revolut a múlt héten még nem erősítette meg, hogy elindult volna az ügyfelek migrációja.

Kapcsolódó cikkeink:

A mostani bejegyzésben ugyanakkor már azt írták:

„A fokozatos bevezetés kezdetével ma néhány új ügyfél magyar IBAN számot fog kapni.”

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Revolutnak mintegy 2,3 millió magyar ügyfele van, akik szakaszosan kerülnek át a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepéhez. Az átállással a forintszámlákhoz magyar bankszámlaszám is jár majd, emellett elérhetővé válik az azonnali átutalás a hazai bankok között, valamint a QVIK-fizetés is. Ugyanakkor új díjtételek is megjelennek, így bizonyos esetekben a szolgáltatás használata drágábbá válhat.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#bank #megtakarítás #pénzügyek #átutalás #díj #szolgáltatás #fintech #online bankolás #lakossági pénzügyek #ügyfelek #revolut

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:39
11:30
11:21
11:20
11:14
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 22. 16:50
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Holdblog  |  2026. május 26. 10:29
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem ig...
MEDIA1  |  2026. május 26. 10:25
Távozik L. Dézsi Zoltán, az ATV Heti Napló riportere - elárulta, mivel foglalkozik ezután
L. Dézsi Zoltán 2010 óta volt az ATV munkatársa. Az online világban, de továbbra is audio-vizuális t...
iO Charts  |  2026. május 26. 10:01
Intel részvény: 2026-ban a chipgyártás királya lesz?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Az Intel részvény haldoklott 2024-ben, szinte már mindenki temett...
Összkép  |  2026. május 23. 11:28
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik....
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 26.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
2026. május 25.
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
2026. május 26.
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
2026. május 25.
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
2026. május 25.
Már nem is a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
3
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
4
1 hónapja
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
5
2 napja
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betegségbiztosítás
biztosítási szerződés, amelyben a biztosító azt vállalja, hogy a biztosított megbetegedése esetén meghatározott szolgáltatásokat teljesít

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 11:30
Hatalmasat kaszált vállalkozásával Csuti: elképesztő összeget tett zsebre Kulcsár Edina volt férje
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 10:05
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
Agrárszektor  |  2026. május 26. 10:31
Milyen problémákat okozhat a güzüegér a szántóföldi növénytermesztésben?