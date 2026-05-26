Megkezdődött a hatalmas átállás a Revolutnál: fájdalmas meglepetés érhet rengeteg magyar ügyfelet

Megkezdte a magyar IBAN-számlaszámok bevezetését a Revolut: a fintechcég közlése szerint az első ügyfelek már május 26-án megkapták az új azonosítókat. A fokozatos átállás a több mint 2 millió magyar felhasználót érinti, és a hazai azonnali átutalások, valamint a QVIK-fizetés elérését is magával hozza – ugyanakkor új díjak is megjelenhetnek a szolgáltatásban.

A Revolut egy LinkedIn-bejegyzésben jelentette be, hogy május 26-án megkezdte a magyar IBAN-számlaszámok kiosztását az ügyfelek számára - írja a revb.hu.

A felhasználók eredetileg május 18-ra várták az indulást, azonban a folyamat ismeretlen okok miatt csúszott, és a Revolut a múlt héten még nem erősítette meg, hogy elindult volna az ügyfelek migrációja.

A mostani bejegyzésben ugyanakkor már azt írták:

„A fokozatos bevezetés kezdetével ma néhány új ügyfél magyar IBAN számot fog kapni.”

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Revolutnak mintegy 2,3 millió magyar ügyfele van, akik szakaszosan kerülnek át a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepéhez. Az átállással a forintszámlákhoz magyar bankszámlaszám is jár majd, emellett elérhetővé válik az azonnali átutalás a hazai bankok között, valamint a QVIK-fizetés is. Ugyanakkor új díjtételek is megjelennek, így bizonyos esetekben a szolgáltatás használata drágábbá válhat.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.