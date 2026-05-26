A Pénzcentrum 2026. május 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megkezdődött a hatalmas átállás a Revolutnál: fájdalmas meglepetés érhet rengeteg magyar ügyfelet
Megkezdte a magyar IBAN-számlaszámok bevezetését a Revolut: a fintechcég közlése szerint az első ügyfelek már május 26-án megkapták az új azonosítókat. A fokozatos átállás a több mint 2 millió magyar felhasználót érinti, és a hazai azonnali átutalások, valamint a QVIK-fizetés elérését is magával hozza – ugyanakkor új díjak is megjelenhetnek a szolgáltatásban.
A Revolut egy LinkedIn-bejegyzésben jelentette be, hogy május 26-án megkezdte a magyar IBAN-számlaszámok kiosztását az ügyfelek számára - írja a revb.hu.
A felhasználók eredetileg május 18-ra várták az indulást, azonban a folyamat ismeretlen okok miatt csúszott, és a Revolut a múlt héten még nem erősítette meg, hogy elindult volna az ügyfelek migrációja.
A mostani bejegyzésben ugyanakkor már azt írták:
„A fokozatos bevezetés kezdetével ma néhány új ügyfél magyar IBAN számot fog kapni.”
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Revolutnak mintegy 2,3 millió magyar ügyfele van, akik szakaszosan kerülnek át a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepéhez. Az átállással a forintszámlákhoz magyar bankszámlaszám is jár majd, emellett elérhetővé válik az azonnali átutalás a hazai bankok között, valamint a QVIK-fizetés is. Ugyanakkor új díjtételek is megjelennek, így bizonyos esetekben a szolgáltatás használata drágábbá válhat.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Mennyi a névváltoztatás ára 2026-ban? A házasságkötési és válás utáni névváltoztatás menete, szabályai
Mutatjuk, mennyi a névváltoztatás ára 2026-ban, mi a névváltoztatás menete és milyen okmányokat kell cserélni
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
Miközben az MNB adatai szerint 2025-ben még több tízmilliárd forintos károkat okoztak a pénzügyi csalók Magyarországon, a bankok szerint idén már érzékelhető javulás indult el.
A részvénypiac forgalma 33,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza a pénzét.
A kormány június 5-ig dolgozza ki az új vagyonadó, valamint a bizalmi vagyonkezelés (bvk) eddigi adómentességét megszüntető szabályozás részleteit.
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
Újabb banki leállás jön: ezeken a napokon akadozhat a netbank, utalás, a kártyás fizetés, de az ATM-eket és SZÉP-kártyákat is érintheti
Cikkünkben összegyűjtöttünk minden közelgő bank leállás, tervezett karbantartás dátumát, hogy ne érjen váratlanul, ha épp nem működik valamely banki szolgáltatás.
Idősek értékeire, lakására pályázó csaló dolgozik több társasházban Budapesten: korábban lopás miatt ítélték el
Gyanús körülmények között landolnak idős lakók ingatlanjai és vagyontárgyai a közös képviselőnél egy budapesti társasházban
Rengeteg magyar veszít átlagosan 80 ezer forintot idén a saját figyelmetlensége miatt: te is köztük vagy?
A Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adatai szerint a magyar háztartások több mint 20 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben és látra szóló bankbetétekben.
Nagyon fontos bejelentés jött az állampapírokról: van, aminek csökken a kamata, több sorozatot le is zárnak
A fix akamatozású kötvények fél százalékkal csökkennek, több korábbi sorozat értékesítését lezárják.
Németh Balázs és a 150%-os demencia: így drágultak a banki díjak a Fidesz-KDNP alatt az elmúlt 16 évben
TikTok-hüledezés vs. 150%-os valóság! 2010-től nálunk nőttek legjobban a banki díjak az EU-ban. Ne dőlj be a csúsztatásnak, itt vannak a tények!
Anyagi helyzetéről vallott Hevér Gábor: nem tudja, miből fog megélni idős korában, alkalmi munkái vannak
Hevér Gábor jelenleg is több produkcióban játszik, mégsem él fényűző életet.
David Beckham lett az első brit sportolómilliárdos a 2026-os Sunday Times Rich List szerint.
Évente több milliárd forint adó-visszatérítéstől esnek el a nyugdíj- és egészségpénztári tagok, mert elfelejtik kitölteni az szja-bevallásukhoz tartozó nyilatkozatot.
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Az OTP Pénztárak megbízásából készült friss kutatás szerint a 18–35 év közötti magyar fiatalok kétharmada legalább közepes mértékű pénzügyi stresszt él meg.
Százezres ingyenpénzzel csábítanak új ügyfeleket a magyar bankok: sokan csak utólag veszik észre, mi a buktató
A magyar bankszektorban az elmúlt években jelentősen kiéleződött a verseny az új ügyfelekért.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.