2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsde vagy forex kereskedési grafikon grafikus koncepcióban, amely alkalmas pénzügyi befektetésekhez vagy gazdasági trendek üzleti ötlethez és minden művészeti munka tervezéséhez. Absztrakt pénzügyi háttér
Megtakarítás

Csúnyán ráfaragott, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2026. május 20. 18:10

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 313,24 pontos, 0,24 százalékos csökkenéssel 131 460,20 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 33,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a zárási adatok alapján úgy látja, hogy a magyar részvénypiac szokatlan pályát futott be szerdán, az európai tőzsdeindexek ugyanis többnyire emelkedéssel fejezték be a napot.

Az általános növekedés a nemzetközi hangulat javulásával magyarázható, a befektetők a legutóbbi hírek alapján bíznak az iráni konfliktus lezárásában – mondta Aradványi Péter.

A szakértő szerint az OTP azért erősödhetett, mert ez volt az osztalékfizetés előtti utolsó kereskedési nap. A Mol a szerb Nis olajvállalat felvásárlása körüli bizonytalanságok miatt gyengült, a Richter árfolyama hosszabb ideje esik, a Magyar Telekom pedig csúcsközelből fordult vissza, tehát valószínűleg profitrealizálás miatti korrekció történt – tette hozzá.

  • A Mol 72 forinttal, 1,77 százalékkal 3988 forintra csökkent 1,9 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 390 forinttal, 0,96 százalékkal 41 100 forintra erősödött, a papír forgalma 18,7 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 26 forinttal, 0,98 százalékkal 2628 forintra esett, a részvények forgalma 9,4 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,29 százalékkal 12 220 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,4 milliárd forintot ért el.
  • A BUMIX 9230,42 ponton zárt szerdán, ez 42,69 pontos, 0,46 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:29
19:14
19:08
19:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 20. 16:58
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 20. 17:52
Itt a vége? Elszállították a Metropol terjesztődobozait Budapest több csomópontjáról
A Media1 értesülése szerint Budapest több kiemelt közterületéről is elszállították a Metropol című f...
Bankmonitor  |  2026. május 20. 11:25
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és kifizetődőbb a biztosítási díjat inkább fé...
Holdblog  |  2026. május 20. 10:26
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mo...
iO Charts  |  2026. május 20. 10:01
Top 3 ukrán részvény és egy titkos tipp 2026-ra
Piaci áttekintés Melyik a legjobban agyonvert ukrán részvény? Ki merne most belenyúlni egy ilyen méh...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 20.
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
2026. május 20.
Pánikol Európa legerősebb hatalma, kártyavárként omolhat össze a legnagyobb húzóágazata
2026. május 20.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Végre bevezették az új fizetési rendszert Magyarországon: ezentúl egyetlen fillért sem kell fizetni ezekért az utalásokért
2
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban
3
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
4
1 hónapja
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
5
3 hónapja
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 19:08
Itt az új törvényjavaslat: Orbán Viktor soha többé nem lehet Magyarország miniszterelnöke
Pénzcentrum  |  2026. május 20. 19:01
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
Agrárszektor  |  2026. május 20. 18:33
Óriási az érdeklődés a piacok sztárzöldsége iránt: elképesztő roham indult
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm