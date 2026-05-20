Az ország fele gyakorlatilag nem fizet személyi jövedelemadót.
Csúnyán ráfaragott, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 313,24 pontos, 0,24 százalékos csökkenéssel 131 460,20 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 33,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a zárási adatok alapján úgy látja, hogy a magyar részvénypiac szokatlan pályát futott be szerdán, az európai tőzsdeindexek ugyanis többnyire emelkedéssel fejezték be a napot.
Az általános növekedés a nemzetközi hangulat javulásával magyarázható, a befektetők a legutóbbi hírek alapján bíznak az iráni konfliktus lezárásában – mondta Aradványi Péter.
A szakértő szerint az OTP azért erősödhetett, mert ez volt az osztalékfizetés előtti utolsó kereskedési nap. A Mol a szerb Nis olajvállalat felvásárlása körüli bizonytalanságok miatt gyengült, a Richter árfolyama hosszabb ideje esik, a Magyar Telekom pedig csúcsközelből fordult vissza, tehát valószínűleg profitrealizálás miatti korrekció történt – tette hozzá.
- A Mol 72 forinttal, 1,77 százalékkal 3988 forintra csökkent 1,9 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 390 forinttal, 0,96 százalékkal 41 100 forintra erősödött, a papír forgalma 18,7 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 26 forinttal, 0,98 százalékkal 2628 forintra esett, a részvények forgalma 9,4 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,29 százalékkal 12 220 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,4 milliárd forintot ért el.
- A BUMIX 9230,42 ponton zárt szerdán, ez 42,69 pontos, 0,46 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
