Csúnyán ráfaragott, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 313,24 pontos, 0,24 százalékos csökkenéssel 131 460,20 ponton zárt szerdán. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 33,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a zárási adatok alapján úgy látja, hogy a magyar részvénypiac szokatlan pályát futott be szerdán, az európai tőzsdeindexek ugyanis többnyire emelkedéssel fejezték be a napot.

Az általános növekedés a nemzetközi hangulat javulásával magyarázható, a befektetők a legutóbbi hírek alapján bíznak az iráni konfliktus lezárásában – mondta Aradványi Péter.

A szakértő szerint az OTP azért erősödhetett, mert ez volt az osztalékfizetés előtti utolsó kereskedési nap. A Mol a szerb Nis olajvállalat felvásárlása körüli bizonytalanságok miatt gyengült, a Richter árfolyama hosszabb ideje esik, a Magyar Telekom pedig csúcsközelből fordult vissza, tehát valószínűleg profitrealizálás miatti korrekció történt – tette hozzá.