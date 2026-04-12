Így alakulnak a temetés árak 2026-ban: ennyibe kerül a koporsós, urnás, szórásos temetés

Egy szerettünk elvesztése nemcsak érzelmileg jelent felfoghatatlan megpróbáltatást, hanem hirtelen jött, hatalmas anyagi teher elé is állítja a gyászoló családokat. Az elmúlt időszak drágulása a kegyeleti szolgáltatásokat sem kerülte el, így 2026-ban a végső búcsú méltó megszervezése sokaknak komoly pénzügyi kihívást jelent. Legyen szó hagyományos koporsós temetés költségekről, az olcsóbbnak számító hamvasztás utáni urnás elhelyezésről vagy egy egyedi szórásos temetésről, a végösszeg ma már könnyen a sokszázezres, sőt a milliós nagyságrendet is elérheti. Cikkünkben a KSH, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet nyilvános adatai alapján részletesen feltérképezzük, hogyan alakulnak a temetés árak 2026-ban, és tételesen megmutatjuk, milyen költségekből áll össze egy átlagos temetés Magyarországon.

Mennyivel drágult a búcsúzás? Ezt mutatják a KSH adatai 2026-ban

Az elmúlt évek gazdasági kihívásai, a megnövekedett bérköltségek és a szolgáltatási szektor általános drágulása a kegyeleti piacra is erősen rányomta a bélyegét. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatsoraiból látszik, hogy a temetés árak az elmúlt években drasztikus emelkedésen mentek keresztül.

Míg 2021-ben egy hagyományos koporsós temetés éves átlagára még 287 580 forint volt, ez az összeg tavaly már megközelítette a félmilliós lélektani határt, ami több, mint 70%-os ugrást jelent. A hamvasztásos temetések esetében is hasonlóan nagy mértékű drágulás figyelhető meg: 5 év alatt a 206 ezer forintos éves szintű átlagár 349 ezer forint környékére kúszott, így az urnás elhelyezés költségei is érezhetően emelkedtek az elmúlt időszakban.

Bár a grafikonon szereplő emelkedés önmagában is beszédes, fontos hangsúlyozni, hogy a KSH által közölt összegek csupán országos átlagok, amelyek az alap temetés legszűkebb szolgáltatásait (sírásás, ravatalozás díja, ügyintézés, alap koporsó vagy urna ára) fedezik. A valóságban az árképzés rendkívül sok tényezőből áll össze, az egyedi elképzelések, a földrajzi lokáció, de akár az elhunyt fizikai tulajdonságai is befolyásolhatják, hogy pontosan mennyi a temetés ára 2026-ban.

A legdrágább opció: a hagyományos koporsós temetés

Hiába kap egyre nagyobb teret az urnás elhelyezés, a magyar családok egy része – akár vallási okokból, akár a családi hagyományokat követve – még mindig a hagyományos földbetemetést választja. Hogy lássuk, mekkora anyagi terhet jelent ez idén, a Budapesti Temetkezési Intézet (BTI) 2026. áprilisától érvényes hivatalos árjegyzékét vettük alapul. Bár a piacon magánszolgáltatók is jelen vannak eltérő árrésekkel, a BTI árai kellően képet adnak a temetési költségek várható mértékéről és összetételéről.

A koporsó és a belső kellékek: Itt a legszélesebb a skála. A legolcsóbb, egyszerűbb kialakítású modell (M-9 koporsó) bruttó 179 423 forintba kerül. A középkategóriát képviselő darabok 350 ezer körül mozognak, míg a luxus kategóriát jelentő, amerikai típusú „President” koporsó ára már 750 ezer fölé kúszik. Ehhez jönnek a kötelező belső kellékek: egy alap szemfedő 13 508 forintról indul, de egy díszesebb (pl. nemzeti díszítésű szemfedő) 54 828 forint is lehet.

A hantolás nehéz fizikai munka, aminek fix ára van. Egy felnőtt sírhely nyitása és visszahantolása jelenleg 65 258 forint. Ehhez adódik hozzá a temetőn belüli halottszállítás (gépkocsiba helyezéssel), ami 12 352 forinttól indul. Előkészítés, szakszolgáltatás: A temetés előtti logisztika is komoly tétel. A halotthűtés napidíja 6 783 forint (ami egy átlagos várakozási idővel számolva könnyen 20-30 ezer forintot jelenthet). A halottkezelés 8 741 forint, a temetőben történő öltöztetés 23 619 forint, maga a koporsós temetési szakszolgáltatás – ami magában foglalja például a szertartás megszervezését, az érkező gyászolók koordinálását – pedig további 29 430 forintba kerül.

A teljes körű ügyintézési díj 38 000 forint, ez az alapvető hivatali papírmunkát (anyakönyvezés, kórházi papírok beszerzése, temetői időpontok lefoglalása) fedi le. Ha a család extra hivatali segítséget kér, azért mélyen a zsebbe kell nyúlni: a nyugdíjfolyósító felé történő ügyintézés 28 490 forint, a lejárat előtti sírhely-újraváltás adminisztrációja 11 441 forint, egy esetleges nemzetközi ügyintézés pedig a 74-139 ezer forintot is elérheti. Ravatalozás: A ravatalozó terem bérleti díja a temető elhelyezkedésétől és presztízsétől függ. A külsőbb kerületekben (pl. Cinkotai, Budafoki vagy Kispesti temető) a termek használata 59 393 forint. Ezzel szemben az exkluzívabb helyszínek, mint például a Farkasréti temető Makovecz terme, 99 501 forintba kerülnek.

Ha a fenti tételeket szigorúan a legolcsóbb, minimum opciókkal számolva összeadjuk, a számla pillanatok alatt eléri a 480-490 ezer forintot.

Ám ebben az összegben nincs benne a sírhelymegváltás (vagy újraváltás) önkormányzati/temetői díja, ami Budapesten újabb, akár sokszázezres tételt jelent. A Fiumei úti temetőben például 25 éves használati időre egy egyes sírhely 166 632 forinttól indul, de a legdrágább félmilliónál is többre kerül.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a temetés árak terén hatalmasra nyílt az olló: míg a fővárosban egy hagyományos temetés sírhellyel együtt szinte garantáltan 600-700 ezer forint felett áll meg, addig egy kisebb vidéki településen – a jóval olcsóbb, sokszor csupán 20-50 ezer forintos sírhelyek és az alacsonyabb szolgáltatói díjak miatt – egy koporsós szertartás akár 350-450 ezer forintból is megoldható.

Hamvasztás és urnás temetés: az olcsóbb alternatíva

A hagyományos földbetemetés drasztikus drágulása is hozzájárul ahhoz, hogy évről évre többen döntenek a hamvasztás mellett. Bár az urnás búcsúztató is jelentős kiadás, a BTI 2026-os árlistája alapján egyértelműen látszik, hogy ezzel a formával százezreket spórolhatnak a családok.

Hamvasztás és kötelező kellékek: Maga a felnőtt hamvasztóüzemi szolgáltatás 30 660 forint. Ehhez azonban kötelező megvásárolni a komplett hamvasztási kellékcsomagot (amely tartalmazza a hamvasztó koporsót, a halotti leplet és az urnabetétet is), ami további 25 738 forintot jelent.

Urnák ára: A paletta itt is széles. Bár a BTI árlistáján létezik egyszerű műanyag urna 4 ezer forintért, a tartósabb alap, matt fehér urnák 17 140 forintról indulnak. A díszített kerámia urnák 32-35 ezer forint körül mozognak, míg a prémium kategóriás kristály, fém vagy egyedi fa urnák ára a 75-100 ezer forintot is elérheti.

A hivatali papírmunkát fedező teljes körű ügyintézés itt is fix 38 000 forint. Az urnás temetési szakszolgáltatás (a helyszíni asszisztencia, az urna mozgatása a temetőben) viszont lényegesen olcsóbb a koporsósnál: mindössze 17 658 forint. Elhelyezés és kőmunkák: Maga az urna fülkébe vagy sírba helyezése jelképes, 7 082 forintos tétel (ha földbe kerül, az urnasír ásása 26 259 forint). Ha azonban urnaffalat választunk, számolni kell a szimpla fekete gránit zárólappal, ami gravírozással (név és évszámok) együtt minimum 70 231 forintba kerül. Ravatalozás: Bár urnás temetésnél a szertartás elhagyható, a családok többsége igényli. Ennek díja megegyezik a koporsóséval: a BTI temetőiben termektől függően 59 393 forinttól 99 501 forintig terjed.

Ha a fenti tételeket egy átlagos, ravatalozással egybekötött alap urnás temetésre összeadjuk, a legolcsóbb opciókkal számolva 310-330 ezer forint közötti végösszeget kapunk. Ez jelentősen – mintegy 150-170 ezer forinttal – kedvezőbb a koporsós verziónál.

Sokan választják a legköltséghatékonyabb megoldást: az urna hazavitele teljesen legális, és ha a család lemond a temetői elhelyezésről, a ravatalozásról, valamint a drága gránit zárólapról, a procedúra (csak a hamvasztás, szállítás, adminisztráció és a legolcsóbb urna) megállhat 160-180 ezer forint környékén.

Természetesen a vidék-Budapest ellentét itt is megmutatkozik. Míg a fővárosban a fülkemegváltással együtt a 400 ezret is elérheti egy normál urnás szertartás, addig egy kisebb vidéki településen – az alacsonyabb temetői díjaknak és szállítási költségeknek köszönhetően – egy hagyományos urnás búcsúztató akár 200-250 ezer forintból is méltó módon megszervezhető.

Szórásos temetés és hajós temetés 2026-ban

Manapság már sokan határoznak úgy, hogy elhagyják a hagyományos kő síremlékeket, és egy különleges temetés mellett döntenek. A meredeken emelkedő temetés árak mellett számukra az egyik legideálisabb megoldás a temetői szóróparcellás szertartás, vagy éppen az exkluzív hajós temetés.

Temetői szórás: A legkedvezőbb hosszú távú opció

A szórásos szertartás legnagyobb pénzügyi előnye, hogy a ceremónia után nincs sírhelymegváltási díj és soha nem kell sírkövet állítani. A költségek alapjai itt – továbbra is a BTI számait alapul véve – az alapvető hamvasztásból (30 660 forint) és az ügyintézésből (38 000 forint) állnak. Ehhez jön a hamvak szórásra történő speciális előkészítése, ami 14 315 forint. Maga a szóróparcella igénybevétele és a kegyeleti szolgáltatás (pl. az Óbudai, az Erzsébeti vagy az Új Köztemetőben) 68 656 forintba kerül.

Ha a szórást a téli időszakban (november 20. és március 31. között) tartják, a fagyos időjárási viszonyok miatt egy 14 862 forintos téli felárat is ki kell fizetni a családnak. Mindent egybevetve egy egyszerű temetői szórás 170-190 ezer forintból megoldható, és ezzel a jövőbeli költségeket is lenulláztuk.

Dunai hajós temetés

Egyre többen keresnek egyedi búcsúztatót, így népszerű a hajós temetés és az erdei temetés is, amelyek költségeit már korábban is részletesen körbejártuk. A 2026-os adatok alapján a hajós búcsúztatás abszolút prémium szolgáltatás. A BTI hivatalosan is szervez ilyet: a hajó bérleti díja (maximum 120 fős részvétellel) önmagában 316 000 forint, amelyhez egy 19 000 forintos szervezési díj is társul.

Ehhez a formához kötelező egy környezetbarát, vízben 100%-ig lebomló, öko urnát vásárolni, amelynek ára típustól függően 46 000 és 50 000 forint között mozog. Ha a család a hajón catering szolgáltatást is kér a torhoz, a menük ára fejenként 10 000 és 17 780 forint között alakul.

Míg tehát egy temetői szórás a leginkább pénztárcabarát opció, addig egy dunai hajós temetés (hajóbérléssel, urnával, hamvasztással, szakszolgáltatással és egy szerényebb vendéglátással) gond nélkül átlépi az 500-700 ezer forintot, de egy 100 fős rendezvénynél könnyen milliós tétellé duzzadhat.

Temetési virágok és koszorú árak 2026-ban: mennyit költünk a kegyeletre?

A temetés árak tervezésekor sok család elfelejt számolni a kegyelet lerovásának leglátványosabb kellékeivel: a virágokkal és a koszorúkkal. A virágpiac általános drágulása a temetkezési szektort is elérte, így 2026-ban a ravatal díszítése és a koszorúk megrendelése önmagában is több tízezer, sőt, százezer forintos tételt jelenthet. A BTI hivatalos virágkötészeti árlistája tükrözi, mekkora kiadásra kell készülnünk:

Sírcsokrok és urnadíszek: A legkisebb, költséghatékonyabb megoldások a hagyományos sírcsokrok, amelyek 10 668 forintról indulnak (pl. 7 szegfű és 3 liliom), míg a drágább, dúsabb csokrok 17-18 ezer forintba kerülnek. Egy egyszerű, 12 szegfűből álló urnadísz már 8 890 forintért elérhető, de ha rózsát vagy orchideát kérünk az urna mellé, az ár 18–25 ezer forintig is felkúszhat.

A temetési koszorú árak a drágulás miatt jelentősen megugrottak,így ma már az is elfogadott, hogy a szűk család rendel csupán egy-két főkoszorút, míg a távolabbi rokonok, barátok és ismerősök csak egy-egy szál virággal róják le kegyeletüket az elhunyt előtt. Ezzel a megoldással egy átlagos temetés végszámlájából akár 50-100 ezer forint is lefaragható.

Temetési segély és támogatások: hogyan enyhíthető az anyagi teher?

Bármelyik búcsúztatási formát is választja a család, a temetés árak láttán egyértelmű: a végső búcsú 2026-ban komoly pénzügyi kihívást jelent. Nagy segítséget jelenthet, hogy a gyászoló hozzátartozók a hirtelen jött terhek enyhítésére többféle támogatási formát is igénybe vehetnek. A legfontosabb ezek közül az önkormányzati temetési segély (hivatalos nevén települési támogatás).

A szociálisan rászoruló családok a helyi, kerületi vagy települési önkormányzatoknál igényelhetnek anyagi segítséget.

Bár a jogosultság szigorúan jövedelemhez kötött, és a támogatás összege településenként eltérő, a törvény szerint a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének legalább a tíz százalékát el kell érnie.

Ezen felül mindenképpen érdemes tájékozódni az elhunyt, illetve a temettetést intéző közeli hozzátartozó munkahelyén is. Számos céges kollektív szerződés, illetve szakszervezeti tagság tartalmaz olyan munkáltatói gyorssegélyt, amely azonnal, különösebb hivatali bürokrácia nélkül igényelhető egyösszegű támogatást nyújt a gyászolóknak.

Végül nem szabad megfeledkezni a meglévő pénzügyi szerződésekről sem. Ha az elhunyt rendelkezett életbiztosítással vagy kegyeleti előtakarékossággal, a biztosítók a halotti anyakönyvi kivonat és a szükséges papírok benyújtása után sok esetben soron kívül, gyorsított eljárásban utalják a kedvezményezettnek a szerződött összeget. Ebből pedig már biztonságosan fedezhető a temetkezési vállalat végszámlája. Bár a fájdalmat a pénz természetesen nem enyhíti, ezeknek a lehetőségeknek a gyors feltérképezésével a család jelentős anyagi terhet vehet le a saját válláról a legnehezebb hetekben.