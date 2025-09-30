Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.
TOP 10 szeptemberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, történelmi, földrajz kvízeink!
Gyakran szórakoztatod magad műveltségi kvízek töltögetésével? Ha te is a kvízfeladatok nagy rajongója vagy és nem rettensz meg a bonyolultabb irodalmi kvízektől, történelmi kvízektől vagy földrajz kvízektől sem, a Pénzcentrum TOP 10 szeptemberi kvízét semmi esetre se hagyd ki! Lássuk, hogyan boldogulsz olvasóink szeptemberi kedvenceivel, mutasd meg nekünk, neked mekkora fejtörést okoz válaszolni kérdéseinkre!
Ezúttal annak jártunk utána, melyek azok a szeptemberi kvízek, amelyek leginkább megmozgatták olvasóink fantáziáját. Ha otthonosan mozogsz a magyar és a nemzetközi irodalomban, a TOP 10 szeptemberi kvízünk minden bizonnyal elnyeri majd tetszésedet, azonban szokás szerint találsz köztük izgalmas földrajzi vagy történelmi kvízeket is.
TOP 10 szeptemberi kvíz: ezek voltak a legjobb kvízek szeptemberben
- Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
- Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
- Kvíz: Hol születtek a magyar írók, költők? Ezt belénk verték az iskolában, lássuk, emlékszel-e még!
- Kvíz: Nézted a Barátok köztöt? Nosztalgiázz velünk, lássuk, mire emlékszel az ikonikus sorozatból!
- Kvíz: Jól ismered a 20. századi magyar történelmet? Ha tudod ezeket az évszámokat, valódi profi vagy!
- Kvíz: Te is olvastad Rejtő Jenő regényeit? Lássuk, mire emlékszel az ikonikus történetekből!
- Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Lássuk, mit tudsz a hazai halfajokról!
- Kvíz: Nagy Tolkien-fan vagy, sokat tudsz a hobbitokról? Lássuk, hány pontot érsz el a 10-ből a hobbit-kvízen!
- Kvíz: Te is Disney-meséken nőttél fel? Ha láttad ezeket a filmeket, teszteld, mire emlékszel!
- Kvíz: Jártál már Pécsen? Ezt gyakran a helyiek sem tudják a kultúra városáról
A Pénzcentrum mai kvízben a magyar népmesék történetében, tanulságaiban merülünk el. Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire ismered a magyar népmesék titkait, tanításait!
Neked hány csésze kávéra van szükséged ahhoz, hogy beolajozd a gépezeted? Ha te is a legnagyobb kávérajongók közé tartozol, itt az idő, hogy megmutasd, mit...
Kvíz: El sem tudod képzelni az életed Google nélkül? Ha most is böngészel, válaszold meg kérdéseinket!
Ha te sem tudod elképzelni életedet a Google keresőmotorja nyújtotta luxus nélkül, a Pénzcentrum legújabb kvízét semmi esetre se hagyd ki: lássuk, hány kérdésre tudsz...
Szeretnéd megtudni, mennyire vagy otthon a pénzügyek világában? Lássuk, mennyire ismered a pénzügyi alapfogalmakat! Fejleszd pénzügyi tudásodat játékosan a Pénzcentrum kvízével.
A mai kvíz őszi versekből származó idézetek sorát vonultatja fel: hogyha nem is emlékszel pontosan a költőkre, verscímekre, akkor is segíthet őszi hangulatba kerülni.
Ha minden lehetőséget megragadsz, hogy minél többet láthass a nagyvilágból, különösen a nyüzsgő városokból, mai kvízünket neked találták ki. Lássuk, hány várost ismersz fel!
Te mennyire ismered a magyar horgásztavakat és rekordfogásokat? Tedd próbára a tudásod, és derítsd ki, te vagy-e a horgásztudós a baráti társaságban a Pénzcentrum mai...
Te mennyire emlékszel a Rejtő-regényekben felbukkanó alakokra, kalandos fordulatokra, helyszínekre?
Kvíz: Nagy Tolkien-fan vagy, sokat tudsz a hobbitokról? Lássuk, hány pontot érsz el a 10-ből a hobbit-kvízen!
Mennyit tudsz a hobbitokról? A mai kvíz során tesztelheted, mire emlékszel a filmekből, könyvekből.
A mai kvíz segít felmérni, mennyire vagy tisztában az energiaitalok összetételével, hatásaival és a fogyasztásukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal.
Ha neked is a történelem volt a kedvenc órád és lenyűgözve hallgattad, milyen brutális események történtek a világháborúk során, itt az idő, hogy megmutasd, mire...
A Forma 1 a világ legnépszerűbb autósport-kategóriája, minden egyes Grand Prix százmilliókat ültet a képernyők elé világszerte. Te mennyit tudsz róla?
Kvíz: A whisky a kedvenc italod? Ha tudod a helyes válaszokat, egy valódi szakértővel állunk szemben!
Ha neked is a kedvenc alkoholos italaid közé tartozik a whisky, semmi esetre se maradj le a Pénzcentrum legújabb kvízéről! Mutasd meg nekünk, valóban tudod-e,...
Gárdonyi Géza regénye a magyar irodalom egyik legismertebb műve, hosszú évtizedek óta kötelező olvasmány az iskolákban.
Kvíz: Szereted a Tarantino-filmeket? Ha te is a híres rendező nagy rajongója vagy, tedd próbára tudásod!
Ha kedvenc filmjeid toplistáján ott a Ponyvaregény, az Aljas nyolcas vagy a Django elszabadul, a Pénzcentrum mai filmes kvízét neked találták ki: töltsd ki, válaszolj...
A Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyit tudsz az ingatlanvásárlás hátterében álló folyamatokról és a kedvezményes hitelkonstrukciókról. Készen állsz?
Kvíz: Neked menne még az elsősegély vizsga? Teszteld, tudod-e még a válaszokat a legalapvetőbb kérdésekre!
A mai kvíz segít felmérni, mennyire vagy felkészült alapvető elsősegély-helyzetekben.
Emlékszel még Magdi anyusra, Vili bácsira és a Berényi család intrikáira? Ha te is nézted a sorozatot, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: lássuk...
