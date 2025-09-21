Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szeptember 22-én a hobbitokat ünnepeljük, hiszen erre a napra esik a két híres hobbit - Zsákos Frodó és Zsákos Bilbó - szülinapja is. Te láttad A hobbit-trilógiát és A Gyűrűk Ura-filmeket, olvastad a Tolkien-regényeket? Mennyit tudsz a hobbitokról? A mai kvíz során tesztelheted, mire emlékszel a filmekből, könyvekből. Boldog hobbit-napot és hajrá!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Nagy Tolkien-fan vagy, sokat tudsz a hobbitokról? Lássuk, hány pontot érsz el a 10-ből a hobbit-kvízen! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerű kérdéssel! Milyen ruhadarabot nem viselnek általában a hobbitok, az emberektől eltérően? kabátot övet inget cipőt Következő kérdés 2/10 kérdés Mekkora a hobbitok átlagmagassága? 50 cm 90 cm 150 cm 120 cm Következő kérdés 3/10 kérdés Kikről mintázta az író, J. R. R. Tolkien a hobbitokat saját elmondása szerint? az orosz munkásosztályról a finn polgárságról a francia arisztokráciáról az angol falusi népről Következő kérdés 4/10 kérdés A hobbit című műnek volt egy korábbi magyar fordítása, melyben a hobbitokat is magyarított nevükön nevezték. Mi volt ennek a korábbi, Szobotka Tibor által készített fordításnak a címe? A manó A monyók A félszerzet A babó Következő kérdés 5/10 kérdés Kije a történet szerint Frodó Bilbónak? unokaöccse unokája nagyapja nagybátyja Következő kérdés 6/10 kérdés Hány évig él átlagosan egy hobbit? 100 50 200 150 Következő kérdés 7/10 kérdés Hány évig birtokolta Gollam az Egy Gyűrűt, mielőtt az Zsákos Bilbóhoz került volna? 500 30 200 70 Következő kérdés 8/10 kérdés Hány étkezés tekinthető normálisnak egy nap a hobbitok szerint? 13 6-7 9-10 3 Következő kérdés 9/10 kérdés Hány éves volt Frodó, amikor útnak indult, hogy elvigye az Egy Gyűrűt Völgyzugolyba, ahogy Gandalf meghagyta neki? 33 éves 66 éves 50 éves 21 éves Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik hobbit nem volt a történetek szerint sosem "gyűrűhordozó"? Frodó Samu Trufa Bilbó Eredmények

Címlapkép: Getty Images

