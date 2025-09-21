2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
20 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Old books on wooden shelf. Tiled Bookshelf background. Concept on the theme of history, nostalgia, old age. Retro style. The book is a symbol of knowledge.
Kvíz

Kvíz: Nagy Tolkien-fan vagy, sokat tudsz a hobbitokról? Lássuk, hány pontot érsz el a 10-ből a hobbit-kvízen!

Pénzcentrum
2025. szeptember 21. 17:58

Szeptember 22-én a hobbitokat ünnepeljük, hiszen erre a napra esik a két híres hobbit - Zsákos Frodó és Zsákos Bilbó - szülinapja is. Te láttad A hobbit-trilógiát és A Gyűrűk Ura-filmeket, olvastad a Tolkien-regényeket? Mennyit tudsz a hobbitokról? A mai kvíz során tesztelheted, mire emlékszel a filmekből, könyvekből. Boldog hobbit-napot és hajrá!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Nagy Tolkien-fan vagy, sokat tudsz a hobbitokról? Lássuk, hány pontot érsz el a 10-ből a hobbit-kvízen!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerű kérdéssel! Milyen ruhadarabot nem viselnek általában a hobbitok, az emberektől eltérően?
kabátot
övet
inget
cipőt
2/10 kérdés
Mekkora a hobbitok átlagmagassága?
50 cm
90 cm
150 cm
120 cm
3/10 kérdés
Kikről mintázta az író, J. R. R. Tolkien a hobbitokat saját elmondása szerint?
az orosz munkásosztályról
a finn polgárságról
a francia arisztokráciáról
az angol falusi népről
4/10 kérdés
A hobbit című műnek volt egy korábbi magyar fordítása, melyben a hobbitokat is magyarított nevükön nevezték. Mi volt ennek a korábbi, Szobotka Tibor által készített fordításnak a címe?
A manó
A monyók
A félszerzet
A babó
5/10 kérdés
Kije a történet szerint Frodó Bilbónak?
unokaöccse
unokája
nagyapja
nagybátyja
6/10 kérdés
Hány évig él átlagosan egy hobbit?
100
50
200
150
7/10 kérdés
Hány évig birtokolta Gollam az Egy Gyűrűt, mielőtt az Zsákos Bilbóhoz került volna?
500
30
200
70
8/10 kérdés
Hány étkezés tekinthető normálisnak egy nap a hobbitok szerint?
13
6-7
9-10
3
9/10 kérdés
Hány éves volt Frodó, amikor útnak indult, hogy elvigye az Egy Gyűrűt Völgyzugolyba, ahogy Gandalf meghagyta neki?
33 éves
66 éves
50 éves
21 éves
10/10 kérdés
Melyik hobbit nem volt a történetek szerint sosem "gyűrűhordozó"?
Frodó
Samu
Trufa
Bilbó
Címlapkép: Getty Images
#könyv #film #kultúra #világnap #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:46
17:58
17:34
17:07
16:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 20.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
2025. szeptember 21.
Csendben szedi áldozatait ez a jelenség: magyar dolgozók ezrei lehetnek veszélyben hétfőn
2025. szeptember 21.
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?
2025. szeptember 20.
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 21. vasárnap
Máté, Mirella
38. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
1 hónapja
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
4
1 hónapja
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
5
2 hónapja
Kvíz: Erre csak az igazi Szomszédok-rajongók tudják az összes választ: te emlékszel a legendás sorozatra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír aktuális névleges kamata
Ha az adott papírt a kibocsátás napján vennénk meg, akkor mennyi az előre megígért (névleges) éves kamatláb. Ezt akkor érhetjük el, ha a kibocsátástól lejáratig megtartjuk a papírt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 16:05
A Hatoslottó 38. heti nyerőszámai vasárnap
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 21. 15:05
Csendben szedi áldozatait ez a jelenség: magyar dolgozók ezrei lehetnek veszélyben hétfőn
Agrárszektor  |  2025. szeptember 21. 18:06
Bekeményít az időjárás jövő héten itthon: erre jó, ha mindenki felkészül