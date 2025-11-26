Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Minden évben november 27-én ünnepeljük a Magyar Véradók Napját, amikor az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt köszönetet mondanak mindenkinek, aki adományával hozzájárult munkájukhoz és mások gyógyulásához. A jeles alkalom apropóján a Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mi mindent tudsz a véradásról és a vérplazma adásról, meg tudod-e mondani, melyik érték mit jelent a vérképedben. Tedd próbára tudásod vagy tanulj ma is valami újat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod, mit jelentenek a vérképben ezek az értékek? Ez a tudás életmentő lehet! 1/10 kérdés Az alábbiak közül melyik paraméter nem a máj egészségéről árulkodik a vérképben? GPT (alanin-transzamináz) CRP (C reaktív protein) GGT (gamma-glutamil-transzferáz) GOT (aszpartát-transzamináz ) Következő kérdés 2/10 kérdés Évente maximum hány alkalommal adhat vért egy felnőtt férfi? 7 1 3 5 Következő kérdés 3/10 kérdés Mit mutat a vérképben az EGFR-EPI nevű érték? vizelet átlátszóság hemoglobinszint vesék szűrési képessége vörösvérsejt süllyedés Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik a legritkább vércsoport? A + 0 - B + AB - Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik granulocita (fehérvérsejt típus) nem létezik? bazofil granulocita eozinofil granulocita neutrofil granulocita basalioma granulocita Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyiket adhatjuk el legális keretek között, pénzért? fehérvérsejtjeinket vérplazmánkat vérlemezkéinket vérünket Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik érték nem tartozik a gyulladásmarkerek közé? C-reaktív protein neutrofil granulocita alkalikus foszfatáz vörösvérsejt-süllyedés Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik betegség nem tartozik a véradás kizáró okai közé? Crohn-betegség szifilisz 1-es típusú cukorbetegség HPV Következő kérdés 9/10 kérdés Mennyi az éhgyomri vércukorszint normál referenciatartománya? 0,7-2,3 mmol/l 10,5-16,4 mmol/l 3,6-6 mmol/l 6,6-7,9 mmol/l Következő kérdés 10/10 kérdés Hány kg testsúly alatt nem lehet vérplazmát adni? 50 kg 40 kg 60 kg 70 kg Eredmények

Címlapkép: Getty Images

