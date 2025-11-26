2025. november 26. szerda Virág
Close up Hand women squeeze the ball for blood to come out easily. Blood Donation and charity concept
Kvíz

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek a vérképben ezek az értékek? Ez a tudás életmentő lehet!

Pénzcentrum
2025. november 26. 18:05

Minden évben november 27-én ünnepeljük a Magyar Véradók Napját, amikor az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt köszönetet mondanak mindenkinek, aki adományával hozzájárult munkájukhoz és mások gyógyulásához. A jeles alkalom apropóján a Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mi mindent tudsz a véradásról és a vérplazma adásról, meg tudod-e mondani, melyik érték mit jelent a vérképedben. Tedd próbára tudásod vagy tanulj ma is valami újat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek a vérképben ezek az értékek? Ez a tudás életmentő lehet!

1/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik paraméter nem a máj egészségéről árulkodik a vérképben?
GPT (alanin-transzamináz)
CRP (C reaktív protein)
GGT (gamma-glutamil-transzferáz)
GOT (aszpartát-transzamináz )
2/10 kérdés
Évente maximum hány alkalommal adhat vért egy felnőtt férfi?
7
1
3
5
3/10 kérdés
Mit mutat a vérképben az EGFR-EPI nevű érték?
vizelet átlátszóság
hemoglobinszint
vesék szűrési képessége
vörösvérsejt süllyedés
4/10 kérdés
Melyik a legritkább vércsoport?
A +
0 -
B +
AB -
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik granulocita (fehérvérsejt típus) nem létezik?
bazofil granulocita
eozinofil granulocita
neutrofil granulocita
basalioma granulocita
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyiket adhatjuk el legális keretek között, pénzért?
fehérvérsejtjeinket
vérplazmánkat
vérlemezkéinket
vérünket
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik érték nem tartozik a gyulladásmarkerek közé?
C-reaktív protein
neutrofil granulocita
alkalikus foszfatáz
vörösvérsejt-süllyedés
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik betegség nem tartozik a véradás kizáró okai közé?
Crohn-betegség
szifilisz
1-es típusú cukorbetegség
HPV
9/10 kérdés
Mennyi az éhgyomri vércukorszint normál referenciatartománya?
0,7-2,3 mmol/l
10,5-16,4 mmol/l
3,6-6 mmol/l
6,6-7,9 mmol/l
10/10 kérdés
Hány kg testsúly alatt nem lehet vérplazmát adni?
50 kg
40 kg
60 kg
70 kg
