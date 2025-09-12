Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hosszú-hosszú éveken keresztül vetítették minden idők egyik legsikeresebb, egyben legtöbb évadot és részt megélő magyar sorozatát, a Barátok köztöt: kevés olyan magyar él a földön, aki ne látott volna legalább néhány részt az ikonikus budapesti épület lakóiról és az aljában található bisztróról. Te emlékszel még Magdi anyusra, Vili bácsira és a népes Berényi család intrikáira? Ha rendszeresen nézted a sorozatot, sőt mi több, ha a legnagyobb rajongók közé tartoztál, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: lássuk, tudod-e a helyes választ mind a tíz kérdősünkre!

Kvíz: Nézted a Barátok köztöt? Nosztalgiázz velünk, lássuk, mire emlékszel az ikonikus sorozatból! 1/10 kérdés Mettől meddig játszotta az RTL Klub a Barátok közt c. sorozatot? 1996-2024 2010-2020 2002-2015 1998-2021 Következő kérdés 2/10 kérdés Ki játszotta a sorozatban Berényi Miklós karakterét? Szőke Zoltán Tóth Károly Domonkos László Rékasi Károly Következő kérdés 3/10 kérdés Hogyan halt meg 2007-ben a Barátok köztben Berényi András? leesett a tetőről véletlenül lelőtték felakasztotta magát elütötte egy autó Következő kérdés 4/10 kérdés A cselekmény szerint hol volt a Barátok közt társas házának otthont adó épület? Üllői út Mátyás király tér Deák Ferenc tér Örs Vezér tere Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik évben írták ki a sorozatból Magdi anyust, aki takarítás közben botlott meg és esett le a lépcsőn? 2012 2009 2005 2021 Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy hívták az épület aljában található bisztrót, a jelenetek gyakori helyszínét? Nárcisz Rózsa Ibolya Margaréta Következő kérdés 7/10 kérdés Összesen hány részt vetítettek le a Barátok közt c. magyar sorozatból? 6 788 3 432 16 798 10 456 Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül ki nem volt a Berényi család tagja? Miklós Claudia Zsolt Attila Következő kérdés 9/10 kérdés Ki játszotta kertész Vilmos, azaz "Vili bácsi" karakterét? Gáspár Tibor Pásztor Tibor Várkonyi András Németh Kristóf Következő kérdés 10/10 kérdés Összesen hány évadot élt meg a Barátok közt? 23 16 8 30 Eredmények Fotó: Google Maps A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

