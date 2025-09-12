2025. szeptember 12. péntek Mária
Barátok közt társasház Mátyás király tér Forrás: GoogleMaps
Kvíz: Nézted a Barátok köztöt? Nosztalgiázz velünk, lássuk, mire emlékszel az ikonikus sorozatból!

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 17:55

Hosszú-hosszú éveken keresztül vetítették minden idők egyik legsikeresebb, egyben legtöbb évadot és részt megélő magyar sorozatát, a Barátok köztöt: kevés olyan magyar él a földön, aki ne látott volna legalább néhány részt az ikonikus budapesti épület lakóiról és az aljában található bisztróról. Te emlékszel még Magdi anyusra, Vili bácsira és a népes Berényi család intrikáira? Ha rendszeresen nézted a sorozatot, sőt mi több, ha a legnagyobb rajongók közé tartoztál, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: lássuk, tudod-e a helyes választ mind a tíz kérdősünkre!

Kvíz: Nézted a Barátok köztöt? Nosztalgiázz velünk, lássuk, mire emlékszel az ikonikus sorozatból!

1/10 kérdés
Mettől meddig játszotta az RTL Klub a Barátok közt c. sorozatot?
1996-2024
2010-2020
2002-2015
1998-2021
2/10 kérdés
Ki játszotta a sorozatban Berényi Miklós karakterét?
Szőke Zoltán
Tóth Károly
Domonkos László
Rékasi Károly
3/10 kérdés
Hogyan halt meg 2007-ben a Barátok köztben Berényi András?
leesett a tetőről
véletlenül lelőtték
felakasztotta magát
elütötte egy autó
4/10 kérdés
A cselekmény szerint hol volt a Barátok közt társas házának otthont adó épület?
Üllői út
Mátyás király tér
Deák Ferenc tér
Örs Vezér tere
5/10 kérdés
Melyik évben írták ki a sorozatból Magdi anyust, aki takarítás közben botlott meg és esett le a lépcsőn?
2012
2009
2005
2021
6/10 kérdés
Hogy hívták az épület aljában található bisztrót, a jelenetek gyakori helyszínét?
Nárcisz
Rózsa
Ibolya
Margaréta
7/10 kérdés
Összesen hány részt vetítettek le a Barátok közt c. magyar sorozatból?
6 788
3 432
16 798
10 456
8/10 kérdés
Az alábbiak közül ki nem volt a Berényi család tagja?
Miklós
Claudia
Zsolt
Attila
9/10 kérdés
Ki játszotta kertész Vilmos, azaz "Vili bácsi" karakterét?
Gáspár Tibor
Pásztor Tibor
Várkonyi András
Németh Kristóf
10/10 kérdés
Összesen hány évadot élt meg a Barátok közt?
23
16
8
30

Fotó: Google Maps

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
#tévé #rtl klub #magyarország #film #sorozat #kultúra #szórakozás #rtl #tévénézés #filmipar #kvíz

