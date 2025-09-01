2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
beautiful aerial view of Church in Pecs
Kvíz: Jártál már Pécsen? Ezt gyakran a helyiek sem tudják a kultúra városáról

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 18:00

A Pénzcentrum mai kvízében Pécs városának történelmével, nevezetességeivel és kulturális érdekességeivel ismerkedhetsz meg. Próbáld ki magad, és derítsd ki, mennyit tudsz Magyarország egyik legszínesebb városáról!

1/10 kérdés
Milyen néven alapították a 2. század elején a rómaiak a várost?
Sepianu
Sopianae
Sapiano
Sopiano
2/10 kérdés
Mikor alapította Nagy Lajos király az ország első egyetemét Pécsen?
1367-ben
1389-ben
1304-ben
1345-ben
3/10 kérdés
Mi volt Pécs város középkori latin neve, amely „öt templomot” jelent?
Sopianae
Civitas Sancti Stephani
Alba Regia
Quinque Ecclesiae
4/10 kérdés
Melyik hegység lábánál fekszik Pécs?
Bakony
Vértes
Mecsek
Zemplén
5/10 kérdés
Melyik híres költő volt pécsi püspök a 15. században?
Balassi Bálint
Zrínyi Miklós
Janus Pannonius
Berzsenyi Dániel
6/10 kérdés
Melyik pécsi dzsámi maradt fenn a török hódoltság idejéből, és ma is fontos műemlék?
Gázi Kászim pasa dzsámija
Szulejmán dzsámija
Ibrahim pasa dzsámija
Pasa Murád dzsámija
7/10 kérdés
Melyik együttes indult Pécsről és lett az egyik legismertebb magyar rockzenekar?
Omega
P. Mobil
Tankcsapda
Kispál és a Borz
8/10 kérdés
Melyik pécsi negyed vált a város kulturális és turisztikai központjává?
Zsolnay Negyed
Belváros
Kertváros
Uránváros
9/10 kérdés
Melyik évben választották Pécset Európa Kulturális Fővárosának?
2012
2004
2006
2010
10/10 kérdés
Melyik híres pécsi épület szolgált hosszú ideig püspöki székhelyként?
Pécsi Székesegyház
Ferences templom
Belvárosi templom
Zsolnay Negyed
Címlapkép: Getty Images
#pécs #kultúra #történelem #kvíz #pécs-villány turisztikai térség

