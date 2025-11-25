2025. november 25. kedd Katalin
New York, New York, USA- 2017. november 12: A Stranger Things című népszerű sorozat forgatásához hasonlóan kialakított tér.
Kvíz

Kvíz: Hamarosan itt a Stranger Things új évada! Emlékszel még a történetre, szereplőkre? Teszteld!

Pénzcentrum
2025. november 25. 18:03

November 27-én lesz látható az első 4 rész a Stranger Things ötödik évadából, ami az ígéretek szerint minden szálat elvarr majd. Az ikonikus sorozat következő részeit karácsonykor, a záróepizódot pedig január 1-jén lehet leghamarabb látni. Mivel az előző évad több mint három éve jött ki, nem árt felfrissíteni a cselekmény részleteit. Te mire emlékszel a Stranger Things történetéből? A mai kvíz során alkalmad lesz letesztelni.

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűbb kérdéssel! Mi a Stranger Things sorozat egyik legfőbb helyszíne?
a New Jersey-i Westview
a washingtoni Forks
a Maine-i Chester's Mill
az indianai Hawkins
2/10 kérdés
Melyik évben indult el a sorozat?
2014
2016
2019
2021
3/10 kérdés
Melyik karakter nem a Stranger Things sorozat szereplője az alábbiak közül?
Nancy Wheeler
Enid Sinclair
Dustin Henderson
Steve Harrington
4/10 kérdés
Melyik asztali szerepjáték világából kölcsönzik a főszereplő gyerekek a természetfeletti jelenségeknek, lényeknek (pl. demogorgon, Vecna) az elnevezéseit?
Call of Cthulhu
Dungeons & Dragons
Shadowdark
Pathfinder
5/10 kérdés
Ki tűnik el a szereplők közül rejtélyesen az első évadban?
Jim Hopper
Will Byers
Max Mayfield
Mike Wheeler
6/10 kérdés
Miknek a segítségével kommunikált Joyce a párhuzamos dimenzióban rekedt fiával?
videójáték kontrollerek
gyertyák
karácsonyfaizzók
dobókockák
7/10 kérdés
Hogy hívták a Hawkins-i labor vezetőjét, aki a gyerekeken kísérletezett?
Dr. Henry Creel
Dr. Murray Bauman
Dr. Bob Newby
Dr. Martin Brenner
8/10 kérdés
Hogy hívják Dustin barátnőjét a harmadik évadban?
Sandy
Suzie
Kathy
Lizzy
9/10 kérdés
Melyik pizzázónak dolgozik Argyle?
Pizza Sassy's
Pizza Planet
Surfer Boy Pizza
Venezia's Pizzeria
10/10 kérdés
Milyen keresztnevet kapott születésekor a Tizenegynek, a szinkronban Tizinek becézett, angolul Eleven / El néven hívott főszereplő?
Eve
Molly
Jane
Sally
Címlapkép: Getty Images
#netflix #sorozat #szórakozás #tévéműsor #streaming #sorozatok #kvíz #sorozatos kvízek

18:30
18:20
18:03
17:53
17:46
