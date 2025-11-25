Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

November 27-én lesz látható az első 4 rész a Stranger Things ötödik évadából, ami az ígéretek szerint minden szálat elvarr majd. Az ikonikus sorozat következő részeit karácsonykor, a záróepizódot pedig január 1-jén lehet leghamarabb látni. Mivel az előző évad több mint három éve jött ki, nem árt felfrissíteni a cselekmény részleteit. Te mire emlékszel a Stranger Things történetéből? A mai kvíz során alkalmad lesz letesztelni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hamarosan itt a Stranger Things új évada! Emlékszel még a történetre, szereplőkre? Teszteld! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűbb kérdéssel! Mi a Stranger Things sorozat egyik legfőbb helyszíne? a New Jersey-i Westview a washingtoni Forks a Maine-i Chester's Mill az indianai Hawkins Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik évben indult el a sorozat? 2014 2016 2019 2021 Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik karakter nem a Stranger Things sorozat szereplője az alábbiak közül? Nancy Wheeler Enid Sinclair Dustin Henderson Steve Harrington Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik asztali szerepjáték világából kölcsönzik a főszereplő gyerekek a természetfeletti jelenségeknek, lényeknek (pl. demogorgon, Vecna) az elnevezéseit? Call of Cthulhu Dungeons & Dragons Shadowdark Pathfinder Következő kérdés 5/10 kérdés Ki tűnik el a szereplők közül rejtélyesen az első évadban? Jim Hopper Will Byers Max Mayfield Mike Wheeler Következő kérdés 6/10 kérdés Miknek a segítségével kommunikált Joyce a párhuzamos dimenzióban rekedt fiával? videójáték kontrollerek gyertyák karácsonyfaizzók dobókockák Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy hívták a Hawkins-i labor vezetőjét, aki a gyerekeken kísérletezett? Dr. Henry Creel Dr. Murray Bauman Dr. Bob Newby Dr. Martin Brenner Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy hívják Dustin barátnőjét a harmadik évadban? Sandy Suzie Kathy Lizzy Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik pizzázónak dolgozik Argyle? Pizza Sassy's Pizza Planet Surfer Boy Pizza Venezia's Pizzeria Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen keresztnevet kapott születésekor a Tizenegynek, a szinkronban Tizinek becézett, angolul Eleven / El néven hívott főszereplő? Eve Molly Jane Sally Eredmények

Címlapkép: Getty Images

