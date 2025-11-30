A Pénzcentrum karácsonyi kvízében ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a vásárok közkedvelt fogásairól – tedd próbára tudásod, lássuk, mennyire vagy képben!
Kvíz: Jártas vagy az irodalomban? Mennyit tudsz a következő irodalmi személyek sírhelyéről?
Legendás írók, költők és történelmi alakok végső nyughelyei nemcsak megőrzik emléküket, de izgalmas kulturális kirándulások célpontjai is lehetnek. Te vajon tudod, hol nyugszanak a magyar irodalom legnagyobb alakjai, vagy épp hol található egy-egy híres külföldi szerző sírja? Teszteld tudásod a Pénzcentrum kvízével, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a történelemben, irodalomban és emlékhelyek kultúrájában!
Idén november 28-án tartjuk a Black Friday, azaz a fekete péntek nevű rendezvényt. Ha téged is megrészegítenek a kihagyhatatlan ajánlatok, töltsd ki mai kvízünket!
Lássuk, mennyire vagy jó a művészetekben! Meg tudod mondani, melyik híres szobor mikor született, ki készítette őket és milyen különleges tulajdonságokkal bírnak?
A Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mi mindent tudsz a véradásról és a vérplazma adásról, meg tudod-e mondani, melyik érték mit jelent a vérképedben.
Te mire emlékszel a Stranger Things történetéből? A mai kvíz során alkalmad lesz letesztelni.
A Pénzcentrum mai kvízén a jelenleg futó Legyen Ön is milliomos széria 3. évadából válogattunk össze kérdéseket.
Teszteld, mennyire vagy képben a TikTok-generáció kedvenc kifejezéseivel, és derítsd ki, hogy adod-e ezt a kvízt… vagy inkább cringe leszel!
Te mennyire emlékszel ezekre az eseményekre, nevekre és dátumokra? Tedd próbára tudásodat ezzel a Pénzcentrum mai kvízével. Lássuk, hány kérdésre tudod a választ!
Kvíz: Iskola az irodalomban! Te emlékszel hová járt iskolába Nyilas Misi, hová repült a repülő osztály? Lássuk!
A mai kvíz során a magyar közoktatás napja alkalmából az irodalom berkeiben kalandozunk kitalált iskolákban, kisdiák szereplőkkel.
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
A mai kvíz során próbára teheted, mire emlékszel a magyar televíziózás hőskorából!
Töltsd ki a Pénzcentrum kvízét, és teszteld, mennyire ismered Ady, Radnóti, József Attila, Petőfi és más klasszikusok legendás szerelmes verseit! Vajon eltalálod a hiányzó sorokat?
Kvíz: Szenvedélyed a magyar történelem? Mutasd, mit tudsz a középkori végvárakról, híres vitézeikről!
Neked is a végvári csatározások volt a kedvenc időszakod a magyar történelemben? Mutasd meg nekünk, mit tudsz a középkori magyar várakról, csatákról, híres végvári vitézeinkről!
Tudtad, hogy nem csak Amerikában, hanem Magyarországon is voltak, vannak brutális sorozatgyilkosok? Lássuk, mit tudsz ezekről a horrorfilmbe illő, közveszélyes személyekről!
Az évforduló apropóján a Pénzcentrum mai műveltségi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a fővárosunkról, mennyire tájékozódsz jól itt, ismered-e Budapest híres látnivalóit.
Vajon mennyire emlékszel a regény részleteire? Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével és bizonyítsd: a grund valóban a tiéd!
Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2025-ben?
Te mit gondolsz, mennyibe kerül egy lángos, töltött káposzta, sült gesztenye, kürtős kalács a karácsonyi vásárban? Töltsd ki a kvízünket és kerülj képbe az árakkal!
Tudod, miből készül a lábatlan tyúk, vagy miben főzték ki a koldustáskát? Tedd próbára magad a Pénzcentrum kvízével, derítsd ki, mennyire vagy jártas a hagyományos...
Olyan filmszakértőnek tartod magad, akinek egyetlen ikonikus műsor sem maradhat le a palettájáról? Válaszold meg filmes kérdéseinket, lássuk, hány pontot sikerül szerezned!
A Pénzcentrum mai kvízében megmutathatod, mit tudsz a magyar nyelvről, a nyelvtanról, a nyelvújításról vagy éppen az ABC-ről. Tedd próbára tudásod vagy tanulj ma is...
