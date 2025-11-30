2025. november 30. vasárnap András, Andor
Low winter sunlight flooding through a misty cemetery in Stoke-on-Trent.
Kvíz

Kvíz: Jártas vagy az irodalomban? Mennyit tudsz a következő irodalmi személyek sírhelyéről?

Pénzcentrum
2025. november 30. 18:06

Legendás írók, költők és történelmi alakok végső nyughelyei nemcsak megőrzik emléküket, de izgalmas kulturális kirándulások célpontjai is lehetnek. Te vajon tudod, hol nyugszanak a magyar irodalom legnagyobb alakjai, vagy épp hol található egy-egy híres külföldi szerző sírja? Teszteld tudásod a Pénzcentrum kvízével, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a történelemben, irodalomban és emlékhelyek kultúrájában!

1/10 kérdés
Hol helyezték örök nyugalomra Szabó Magda hamvait?
Eger és Debrecen
Budapest és Szeged
Budapest és Debrecen
Budapest és Veszprém
2/10 kérdés
Hol található a Lúdas Matyi szerzőjének, Fazekas Mihálynak a sírja?
Szeged
Debrecen
Baja
Miskolc
3/10 kérdés
Mi olvasható Gárdonyi Géza sírján?
„Csak a teste”
“Csak a hamvai”
“Csak a csontjai”
“Csak a lelke”
4/10 kérdés
Hol találjuk meg a híres Házsongárdi temetőt?
Nagykároly
Kolozsvár
Brassó
Nagyvárad
5/10 kérdés
Hol találjuk meg Oscar Wilde sírját?
Barcelona
Párizs
Róma
Budapest
6/10 kérdés
Melyik városban látogathatjuk meg a Galaxis útikalauz stopposoknak szerzője, Douglas Adams sírját?
Bécs
Madrid
London
Párizs
7/10 kérdés
Melyik vidéki város temetőjében találjuk Gazdag Erzsi, neves költőnk sírját?
Szombathely
Nyíregyháza
Baja
Miskolc
8/10 kérdés
Hol található Deák Ferenc, „A haza bölcse” sírhelye, a Deák-mauzóleum?
A miskolci Avasi temetőben
Az Óbudai temetőben
A nyíregyházi Északi temetőben
A budapesti Fiumei úti sírkertben
9/10 kérdés
Hol látogathatjuk meg Petőfi Sándor felesége, Szendrey Júlia sírját?
az Új köztemetőben
Farkasréti temető
az Óbudai temetőben
a Fiumei úti sírkertben
10/10 kérdés
Melyik sírkertben nyugszik Laborfalvi Róza, Jókai Mór felesége?
a Fiumei úti sírkertben
a Csörsz utcai temetőben
a Kozma utcai temetőben
a Farkasréti temető
Címlapkép: Getty Images
#kultúra #történelem #tudomány #író #kvíz #irodalom #általános műveltségi kvíz #irodalmi kvíz

