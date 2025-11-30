Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Legendás írók, költők és történelmi alakok végső nyughelyei nemcsak megőrzik emléküket, de izgalmas kulturális kirándulások célpontjai is lehetnek. Te vajon tudod, hol nyugszanak a magyar irodalom legnagyobb alakjai, vagy épp hol található egy-egy híres külföldi szerző sírja? Teszteld tudásod a Pénzcentrum kvízével, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a történelemben, irodalomban és emlékhelyek kultúrájában!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártas vagy az irodalomban? Mennyit tudsz a következő irodalmi személyek sírhelyéről? 1/10 kérdés Hol helyezték örök nyugalomra Szabó Magda hamvait? Eger és Debrecen Budapest és Szeged Budapest és Debrecen Budapest és Veszprém Következő kérdés 2/10 kérdés Hol található a Lúdas Matyi szerzőjének, Fazekas Mihálynak a sírja? Szeged Debrecen Baja Miskolc Következő kérdés 3/10 kérdés Mi olvasható Gárdonyi Géza sírján? „Csak a teste” “Csak a hamvai” “Csak a csontjai” “Csak a lelke” Következő kérdés 4/10 kérdés Hol találjuk meg a híres Házsongárdi temetőt? Nagykároly Kolozsvár Brassó Nagyvárad Következő kérdés 5/10 kérdés Hol találjuk meg Oscar Wilde sírját? Barcelona Párizs Róma Budapest Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik városban látogathatjuk meg a Galaxis útikalauz stopposoknak szerzője, Douglas Adams sírját? Bécs Madrid London Párizs Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik vidéki város temetőjében találjuk Gazdag Erzsi, neves költőnk sírját? Szombathely Nyíregyháza Baja Miskolc Következő kérdés 8/10 kérdés Hol található Deák Ferenc, „A haza bölcse” sírhelye, a Deák-mauzóleum? A miskolci Avasi temetőben Az Óbudai temetőben A nyíregyházi Északi temetőben A budapesti Fiumei úti sírkertben Következő kérdés 9/10 kérdés Hol látogathatjuk meg Petőfi Sándor felesége, Szendrey Júlia sírját? az Új köztemetőben Farkasréti temető az Óbudai temetőben a Fiumei úti sírkertben Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik sírkertben nyugszik Laborfalvi Róza, Jókai Mór felesége? a Fiumei úti sírkertben a Csörsz utcai temetőben a Kozma utcai temetőben a Farkasréti temető Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK