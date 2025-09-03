Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az életrajzokat magolni feltehetően senkinek sem a legkedvesebb elfoglaltsága volt az iskolában. Azonban mivel gyakran keményen bevasalták a dátumoatk és helyszíneket irodalomórán, sokan egy életre megjegyezték azokat. A mai kvíz során a magyar költők és írók szülőhelyeire kérdezünk rá: tesztelheted, mennyire emlékszel a tananyagból. Még az is lehet, hogy úgy hiszed, mindent elfelejtettél, de egy-egy jellegzetes hangzású település láttán rögtön be fog ugrani a jó válasz! Hajrá!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hol születtek a magyar írók, költők? Ezt belénk verték az iskolában, lássuk, emlékszel-e még! 1/10 kérdés Hol született Ady Endre? Érdmindszent Szabadka Nagyvárad Temesvár Következő kérdés 2/10 kérdés Mi Arany János szülőhelye? Nagyszalonta Kiskőrös Kisújszállás Szatmárnémeti Következő kérdés 3/10 kérdés Hol született Móricz Zsigmond? Bánhida Túrkeve Tiszacsécse Szklabonya Következő kérdés 4/10 kérdés Hol született Radnóti Miklós? Nemesradnót Szeged Fehérgyarmat Budapest Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik író/költő nem Debrecenben született az alábbiak közül? Fazekas Mihály Juhász Gyula Csokonai Vitéz Mihály Szabó Magda Következő kérdés 6/10 kérdés Hol született Vörösmarty Mihály? Egyházashetye Sződemeter Kápolnásnyék Érsemjén Következő kérdés 7/10 kérdés Jöjjön egy nehezebb kérdés! Melyik az alábbiak közül Madách Imre szülőhelye? Balassagyarmat Csesztve Zólyom Alsósztregova Következő kérdés 8/10 kérdés Hol született Weöres Sándor? Szeged Szombathely Szekszárd Székesfehérvár Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik megyeszékhelyünkön született Szabó Lőrinc? Szeged Szolnok Pécs Miskolc Következő kérdés 10/10 kérdés Jókai Mór születésének éppen a 200. jubileumát ünnepeljük idén. De vajon hol született híres írónk? Pozsony Komárom Budapest Kecskemét Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK