Kvíz: Hol születtek a magyar írók, költők? Ezt belénk verték az iskolában, lássuk, emlékszel-e még!
Az életrajzokat magolni feltehetően senkinek sem a legkedvesebb elfoglaltsága volt az iskolában. Azonban mivel gyakran keményen bevasalták a dátumoatk és helyszíneket irodalomórán, sokan egy életre megjegyezték azokat. A mai kvíz során a magyar költők és írók szülőhelyeire kérdezünk rá: tesztelheted, mennyire emlékszel a tananyagból. Még az is lehet, hogy úgy hiszed, mindent elfelejtettél, de egy-egy jellegzetes hangzású település láttán rögtön be fog ugrani a jó válasz! Hajrá!
Kvíz: Vonzanak a világ legmagasabb, különleges hegycsúcsai? Mennyit tudsz ezekről a hegyekről? Teszteld!
A mai kvíz során tesztelheted tudásodat a világ legmagasabb hegycsúcsairól!
TOP10 augusztusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi, sorozatos, gasztronómiai kvízeink!
Most megnéztük, melyik kvíz bizonyult a legnagyobb kedvencnek augusztusban. Teszteld magad te is, és derítsd ki, hány pontot szereznél a 10-ből! Lássuk, hogy szerepelsz a...
A Pénzcentrum mai kvízében Pécs városának történelmével, nevezetességeivel és kulturális érdekességeivel ismerkedhetsz meg. Próbáld ki magad, és derítsd ki, mennyit tudsz Pécsről!
Neked menne még a számtan, betűvetés, emlékszel még a mondókákra? Tedd próbára a tudásod a Pénzcentrum sulikezdős kvízén!
Kvíz: Jártál már Szolnokon, netalántán te is itt élsz? Ha igen, ezekre a kérdésekre tudni fogod a választ!
Augusztus 30-án ünnepeljük Szolnok napját, éppen ezért a Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a városról és a hozzá fűződő érdekességekről.
Mennyire ismered a magyar gasztronómiát? Mai kvízünkben olyan autentikus ételeket gyűjtöttünk össze, amelyekre már csak kevesen emlékeznek – lássuk, közéjük tartozol-e!
Szekszárd egyike azoknak a jelentős városoknak Magyarországon, melynek történelméről, látnivalóiról, híres szülötteiről a helyieken kívül kevesen tudnak.
Kvíz: Jó vagy történelemből, földrajzból? Teszteld, mennyit tudsz a nagy földrajzi felfedezések koráról!
Ha annak idején jó voltál történelemből, sőt mi több, a földrajzzal sem álltál hadilábon, ez a tudáspróba nem szabad, hogy kifogjon rajtad. Tedd próbára tudásod,...
Negyedszázadnál is több már, hogy bemutatták az Üvegtigrist, ami a kétezres évek egyik emlékezetes filmje lett.
Magyarországon is már 250–300 ezer forinttól hozzájuthatunk egy törzskönyvezett kölyökkutyához, a világ elit tenyészeteiben nevelt példányok ára sokszor milliós nagyságrendet ér el.
Ha érdekel, mikor és milyen formában következtek be a világ legsúlyosabb hiperinflációi, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, tedd magad próbára vagy gazdagodj hasznos tudással!
Emlékszel még az általános- és középiskolás kötelező olvasmányokra? Ha benned is mély nyomot hagytak magvas gondolataik, ne hagyd ki a Pénzcentrum mai irodalmi kvízét!
Most próbára teheted tudásodat az Ország Tortájáról! Tudod, mikor választották ki először, melyik gyümölcs dominál a győztes tortákban, vagy hol készítik a 2025-ös nyertest? Lássuk!
Itt az ideje, hogy próbára tedd tudásod: töltsd ki mai kvízünket és mutasd meg nekünk, mit tudsz a borvidék történetéről, jellegzetességeiről, a helyi borokról, borászatokról!
Tedd próbára, hány pontot érsz el a mai kvíz során, ahol fontos évszámokra kérdezünk rá a történelemből!
Augusztus 20-a az új kenyér napja és a friss kenyér és a pékség hagyományainak ünnepe is Magyarországon. Teszteld a tudásod az új kenyérről és a...
A Pénzcentrum mai kvíze segít felfedezni a város gazdag múltját, a koronázó királyok hagyományait, a történelmi helyszíneket és a Királyi Napok színes programjait. Teszteld tudásod!
Jól ismered a magyarországi bankok múltját, jelenét? Ha igen, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, lássuk, tudod-e a helyes választ mind a tíz kérdésünkre! Készen...
