Kvíz: Hol születtek a magyar írók, költők? Ezt belénk verték az iskolában, lássuk, emlékszel-e még!

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 18:03

Az életrajzokat magolni feltehetően senkinek sem a legkedvesebb elfoglaltsága volt az iskolában. Azonban mivel gyakran keményen bevasalták a dátumoatk és helyszíneket irodalomórán, sokan egy életre megjegyezték azokat. A mai kvíz során a magyar költők és írók szülőhelyeire kérdezünk rá: tesztelheted, mennyire emlékszel a tananyagból. Még az is lehet, hogy úgy hiszed, mindent elfelejtettél, de egy-egy jellegzetes hangzású település láttán rögtön be fog ugrani a jó válasz! Hajrá!

1/10 kérdés
Hol született Ady Endre?
Érdmindszent
Szabadka
Nagyvárad
Temesvár
2/10 kérdés
Mi Arany János szülőhelye?
Nagyszalonta
Kiskőrös
Kisújszállás
Szatmárnémeti
3/10 kérdés
Hol született Móricz Zsigmond?
Bánhida
Túrkeve
Tiszacsécse
Szklabonya
4/10 kérdés
Hol született Radnóti Miklós?
Nemesradnót
Szeged
Fehérgyarmat
Budapest
5/10 kérdés
Melyik író/költő nem Debrecenben született az alábbiak közül?
Fazekas Mihály
Juhász Gyula
Csokonai Vitéz Mihály
Szabó Magda
6/10 kérdés
Hol született Vörösmarty Mihály?
Egyházashetye
Sződemeter
Kápolnásnyék
Érsemjén
7/10 kérdés
Jöjjön egy nehezebb kérdés! Melyik az alábbiak közül Madách Imre szülőhelye?
Balassagyarmat
Csesztve
Zólyom
Alsósztregova
8/10 kérdés
Hol született Weöres Sándor?
Szeged
Szombathely
Szekszárd
Székesfehérvár
9/10 kérdés
Melyik megyeszékhelyünkön született Szabó Lőrinc?
Szeged
Szolnok
Pécs
Miskolc
10/10 kérdés
Jókai Mór születésének éppen a 200. jubileumát ünnepeljük idén. De vajon hol született híres írónk?
Pozsony
Komárom
Budapest
Kecskemét
Címlapkép: Getty Images
