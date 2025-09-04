Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ha gyermekkorod óta lelkesen pörgeted a földgömböt és részletesen ismered a világtérképet, neked biztosan nem okoz gondot megmondani, melyik országnak hogy hívják a fővárosát, vagy hogy hol találjuk őket. A Pénzcentrum legújabb földrajz kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a világ elszórt országának nagyvárosait – vigyázat, csak egy valódi profi tudja az összes helyes választ! Vajon te közéjük tartozol?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól! 1/10 kérdés Az alábbiak közül melyik város nem egy európai ország fővárosa? Riga Stockholm Hamburg Tallin Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik város Svájc de facto (nem hivatalos, de tényszerű) fővárosa? Lausanne Zürich Zermatt Bern Következő kérdés 3/10 kérdés A felsoroltak közül melyik főváros nem egy afrikai ország fővárosa? Montevideo Nairobi Addis Abeba Lagos Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy hívják Irán fővárosát? Karacsi Teherán Kabul Bagdad Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik főváros fekszik az Egyenlítőtől délre? Wellington Bogota Rijád Újdelhi Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik ország fővárosa Canberra? Argentína Ausztrália Portugália Skócia Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a neve Kína fővárosának? Peking Tajpej Sencsen Sanghai Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik ország fővárosa található a legészakabbra? Oroszország Kanada Svédország Izland Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy hívják Észak-Korea fővárosát? Szöul Bangkok Tokio Phenjan Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik város Írország fővárosa? Glasgow Dublin Edinburgh Birmingham Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK