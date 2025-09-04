2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Studying Geography - Photograph of Afghanistan, Pakistan and surrounding countries on retro globe underneath a magnifying glass.
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 18:04

Ha gyermekkorod óta lelkesen pörgeted a földgömböt és részletesen ismered a világtérképet, neked biztosan nem okoz gondot megmondani, melyik országnak hogy hívják a fővárosát, vagy hogy hol találjuk őket. A Pénzcentrum legújabb földrajz kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a világ elszórt országának nagyvárosait – vigyázat, csak egy valódi profi tudja az összes helyes választ! Vajon te közéjük tartozol?

1/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik város nem egy európai ország fővárosa?
Riga
Stockholm
Hamburg
Tallin
2/10 kérdés
Melyik város Svájc de facto (nem hivatalos, de tényszerű) fővárosa?
Lausanne
Zürich
Zermatt
Bern
3/10 kérdés
A felsoroltak közül melyik főváros nem egy afrikai ország fővárosa?
Montevideo
Nairobi
Addis Abeba
Lagos
4/10 kérdés
Hogy hívják Irán fővárosát?
Karacsi
Teherán
Kabul
Bagdad
5/10 kérdés
Melyik főváros fekszik az Egyenlítőtől délre?
Wellington
Bogota
Rijád
Újdelhi
6/10 kérdés
Melyik ország fővárosa Canberra?
Argentína
Ausztrália
Portugália
Skócia
7/10 kérdés
Mi a neve Kína fővárosának?
Peking
Tajpej
Sencsen
Sanghai
8/10 kérdés
Melyik ország fővárosa található a legészakabbra?
Oroszország
Kanada
Svédország
Izland
9/10 kérdés
Hogy hívják Észak-Korea fővárosát?
Szöul
Bangkok
Tokio
Phenjan
10/10 kérdés
Melyik város Írország fővárosa?
Glasgow
Dublin
Edinburgh
Birmingham
Címlapkép: Getty Images
#utazás #oktatás #európa #város #amerika #afrika #világ #főváros #kirándulás #ázsia #ausztrália #kvíz #földrajz

