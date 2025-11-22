2025. november 22. szombat Cecília
2 °C Budapest
Looking up at a government building int he centre of Budapest. A large Hungarian flag flies from the centre of the building.
Kvíz

Kvíz: Rajongsz a magyar történelemért? Nézzük, mennyit tudsz a magyar rendszerváltás időszakáról!

Pénzcentrum
2025. november 22. 18:02

A rendszerváltás időszaka a magyar történelem egyik legmozgalmasabb és legizgalmasabb fejezete: politikai fordulatok, újratemetések, szovjet kivonulás, szabad választások és új köztársaság születése formálta az ország jövőjét. Te mennyire emlékszel ezekre az eseményekre, nevekre és dátumokra? Tedd próbára tudásodat ezzel a Pénzcentrum mai kvízével. Lássuk, hány kérdésre tudod a választ!

Kvíz: Rajongsz a magyar történelemért? Nézzük, mennyit tudsz a magyar rendszerváltás időszakáról!

1/10 kérdés
Ki váltotta Kádár Jánost az MSZMP főtitkári pozíciójában?
Göncz Árpád
Grósz Károly
Sólyom László
Németh Miklós
2/10 kérdés
Kádár József után ki lett a miniszterelnök?
Grósz Károly
Nagy Imre
Lezsák Sándor
Németh Miklós
3/10 kérdés
Mikor temették újra Nagy Imrét és mártírtársait a Hősök terén?
1989. június 16-án
1989. július 18-án
1989. augusztus 16-án
1989. március 15-én
4/10 kérdés
Mikor halt meg Kádár János?
1988. április 21-én
1989. október 4-én
1990. február 12-én
1989. július 6-án
5/10 kérdés
Mikor kiáltották ki az új köztársaságot?
1989. október 26-án
1989. október 23-án
1989. október 6-án
1989. október 14-én
6/10 kérdés
Mikor tartották meg az első szabad választásokat?
1990 nyarán
1990 őszén
1990 telén
1990 tavaszán
7/10 kérdés
Kit választották meg köztársasági elnöknek, akik 1990-2000-ig töltötte be ezt a szerepet?
Sulyok Tamás
Kövér László
Göncz Árpád
Sólyom László
8/10 kérdés
Mikor hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarország területét?
1991. október végére
1990. augusztus végére
1991. június végére
1990. január végére
9/10 kérdés
1989. március 15-én százezres tüntetés volt Budapesten. Melyik ma élő és ma is aktív politikus mondott beszédet itt?
Orbán Viktor
Magyar Péter
Lázár János
Gyurcsány Ferenc
10/10 kérdés
A Szabadság téren, a Magyar Televízió hajdani székházának főbejárati lépcsőjén, ki olvasta fel a tüntetést szervező ellenzéki szervezetek 12 pontját?
Eperjes Károly
Bacsó Péter
Cserhalmi György
Jordán Tamás
