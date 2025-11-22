Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A rendszerváltás időszaka a magyar történelem egyik legmozgalmasabb és legizgalmasabb fejezete: politikai fordulatok, újratemetések, szovjet kivonulás, szabad választások és új köztársaság születése formálta az ország jövőjét. Te mennyire emlékszel ezekre az eseményekre, nevekre és dátumokra? Tedd próbára tudásodat ezzel a Pénzcentrum mai kvízével. Lássuk, hány kérdésre tudod a választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rajongsz a magyar történelemért? Nézzük, mennyit tudsz a magyar rendszerváltás időszakáról! 1/10 kérdés Ki váltotta Kádár Jánost az MSZMP főtitkári pozíciójában? Göncz Árpád Grósz Károly Sólyom László Németh Miklós Következő kérdés 2/10 kérdés Kádár József után ki lett a miniszterelnök? Grósz Károly Nagy Imre Lezsák Sándor Németh Miklós Következő kérdés 3/10 kérdés Mikor temették újra Nagy Imrét és mártírtársait a Hősök terén? 1989. június 16-án 1989. július 18-án 1989. augusztus 16-án 1989. március 15-én Következő kérdés 4/10 kérdés Mikor halt meg Kádár János? 1988. április 21-én 1989. október 4-én 1990. február 12-én 1989. július 6-án Következő kérdés 5/10 kérdés Mikor kiáltották ki az új köztársaságot? 1989. október 26-án 1989. október 23-án 1989. október 6-án 1989. október 14-én Következő kérdés 6/10 kérdés Mikor tartották meg az első szabad választásokat? 1990 nyarán 1990 őszén 1990 telén 1990 tavaszán Következő kérdés 7/10 kérdés Kit választották meg köztársasági elnöknek, akik 1990-2000-ig töltötte be ezt a szerepet? Sulyok Tamás Kövér László Göncz Árpád Sólyom László Következő kérdés 8/10 kérdés Mikor hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarország területét? 1991. október végére 1990. augusztus végére 1991. június végére 1990. január végére Következő kérdés 9/10 kérdés 1989. március 15-én százezres tüntetés volt Budapesten. Melyik ma élő és ma is aktív politikus mondott beszédet itt? Orbán Viktor Magyar Péter Lázár János Gyurcsány Ferenc Következő kérdés 10/10 kérdés A Szabadság téren, a Magyar Televízió hajdani székházának főbejárati lépcsőjén, ki olvasta fel a tüntetést szervező ellenzéki szervezetek 12 pontját? Eperjes Károly Bacsó Péter Cserhalmi György Jordán Tamás Eredmények

