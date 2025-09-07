Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A 20. század viharos történelme Magyarországot sem kímélte, hiszen túléltünk két világháborút és az azt követő kommunista diktatúrát is. Ha a magyar történelem lelkes rajongója vagy és nem áll tőled távol a múlt század története, van egy jó hírünk: a Pénzcentrum mai magyar történelmi kvíze arra kíváncsi, mennyire ismered ennek az időszaknak a legfontosabb évszámait. Tedd próbára tudásod, lássuk, egy történész veszett-e el benned!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a 20. századi magyar történelmet? Ha tudod ezeket az évszámokat, valódi profi vagy! 1/10 kérdés Mikortól meddig tartott az első világháború? 1940-1945 1901-1905 1914-1918 1923-1930 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik évben írták alá a trianoni békeszerződést? 1917 1919 1920 1918 Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik év február 1-én volt utoljára Magyarország államformája királyság? 1920 1933 1959 1946 Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik évben történt a a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni fellépés, melynek évfordulóját október 23-án ünnepeljük? 1965 1990 1919 1956 Következő kérdés 5/10 kérdés Mikor tört ki a második világháború? 1945 1936 1941 1939 Következő kérdés 6/10 kérdés Mikor lett Magyarország alkotmányos, parlamentáris demokrácia és jött létre a harmadik magyar köztársaság? 1956 1971 1966 1989 Következő kérdés 7/10 kérdés Mettől meddig tartott a Rákosi-korszak Magyarországon? 1985-1989 1947-1956 1941-1947 1956-1960 Következő kérdés 8/10 kérdés Mikor volt a Nyilas hatalomátvétel, mellyel megkezdődött Magyarország egyetlen hungarista kormányának uralma? 1946 1939 1944 1938 Következő kérdés 9/10 kérdés Mettől meddig volt a Magyar Királyság kormányzója Horthy Miklós? 1920-1944 1914-1939 1944-1966 1902-1920 Következő kérdés 10/10 kérdés Meddig uralkodott IV. Károly, a Magyar Királyság utolsó királya? 1918 1956 1939 1945 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK