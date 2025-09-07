2025. szeptember 7. vasárnap Regina
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Hungary - March 1 2020: Stalls overflow with vintage military items in a vibrant Budapest market. Hats, medals, and memorabilia reflect the rich history and nostalgia of the past, attracting curious shoppers.
Kvíz

Kvíz: Jól ismered a 20. századi magyar történelmet? Ha tudod ezeket az évszámokat, valódi profi vagy!

Pénzcentrum
2025. szeptember 7. 17:58

A 20. század viharos történelme Magyarországot sem kímélte, hiszen túléltünk két világháborút és az azt követő kommunista diktatúrát is. Ha a magyar történelem lelkes rajongója vagy és nem áll tőled távol a múlt század története, van egy jó hírünk: a Pénzcentrum mai magyar történelmi kvíze arra kíváncsi, mennyire ismered ennek az időszaknak a legfontosabb évszámait. Tedd próbára tudásod, lássuk, egy történész veszett-e el benned!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jól ismered a 20. századi magyar történelmet? Ha tudod ezeket az évszámokat, valódi profi vagy!

1/10 kérdés
Mikortól meddig tartott az első világháború?
1940-1945
1901-1905
1914-1918
1923-1930
2/10 kérdés
Melyik évben írták alá a trianoni békeszerződést?
1917
1919
1920
1918
3/10 kérdés
Melyik év február 1-én volt utoljára Magyarország államformája királyság?
1920
1933
1959
1946
4/10 kérdés
Melyik évben történt a a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni fellépés, melynek évfordulóját október 23-án ünnepeljük?
1965
1990
1919
1956
5/10 kérdés
Mikor tört ki a második világháború?
1945
1936
1941
1939
6/10 kérdés
Mikor lett Magyarország alkotmányos, parlamentáris demokrácia és jött létre a harmadik magyar köztársaság?
1956
1971
1966
1989
7/10 kérdés
Mettől meddig tartott a Rákosi-korszak Magyarországon?
1985-1989
1947-1956
1941-1947
1956-1960
8/10 kérdés
Mikor volt a Nyilas hatalomátvétel, mellyel megkezdődött Magyarország egyetlen hungarista kormányának uralma?
1946
1939
1944
1938
9/10 kérdés
Mettől meddig volt a Magyar Királyság kormányzója Horthy Miklós?
1920-1944
1914-1939
1944-1966
1902-1920
10/10 kérdés
Meddig uralkodott IV. Károly, a Magyar Királyság utolsó királya?
1918
1956
1939
1945
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #magyarország #világ #történelem #politika #háború #világháború #kvíz #király

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:58
17:01
16:30
16:07
15:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 6.
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
2025. szeptember 6.
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
2025. szeptember 6.
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 7. vasárnap
Regina
36. hét
Szeptember 7.
Bányásznap
Szeptember 7.
A nagyszülők napja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
3 hete
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
4
1 hónapja
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
5
2 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 17:01
Jövő héten már tényleg berúgja az ajtót az ősz: jön a drámai fordulat az időjárásban, nem lesz kellemes
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 16:07
Friss! A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap
Agrárszektor  |  2025. szeptember 7. 17:27
Ki a szabadba! Hamarosan ritka jelenséget figyelhetünk meg az égbolton