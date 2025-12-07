Ünnepi fényvonatot indított a MÁV: pontosan az történt vele, amire mindenki elsőre gondol

Meghibásodott a MÁV ünnepi fényvonata péntek este, így a tiszafüredi állomáson hiába várták a gyerekek és szüleik a feldíszített szerelvényt. A vonat Poroszlón robbant le, a késések végül odáig fajultak, hogy aznap már meg sem érkezett az állomásra. A járművet azóta megjavították, és már újra menetrend szerint közlekedik.

Meghibásodott a MÁV fényfüzérrel feldíszített motorvonata péntek este, így hiába várták a tiszafüredi állomáson a gyerekek és szüleik az ünnepi szerelvényt - számolt be róla az RTL Híradó. A Füzesabonyból Balmazújváros felé tartó vonat motorkocsija Poroszlón romlott el. A vasúttársaság később közölte: a járművet éjszaka megjavították, és azóta ismét menetrend szerint közlekedik.

Egy utas beszámolója szerint már az indulást követően érezhető volt, hogy a vonat egyenetlenül halad, hol lassabban, hol gyorsabban. Poroszlón rövid várakozás után tájékoztatták az utasokat arról, hogy műszaki probléma merült fel. Eközben Tiszafüreden előbb 15, majd 30 perces késést jelentettek be, ám a vonat végül nem érkezett meg.

Egy másik utas az RTL-nek elmondta: később már 120-180 perces késésről is szó volt, végül pedig bejelentették, hogy a fényvonat műszaki hiba miatt egyáltalán nem fog befutni az állomásra.

A MÁV tájékoztatása szerint a hibás díszített motorkocsit Poroszlón leválasztották a szerelvényről, a járat ezután anélkül folytatta útját. A fényvonatot péntek éjszaka megjavították, így szombat este már az Eger–Szilvásvárad és az Eger-Füzesabony vonalon is találkozhattak vele az utasok.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA