2025. december 7. vasárnap Ambrus
7 °C Budapest
Budapest, 2024. december 16.Az elsõ új, Kijevbõl Lembergen, Munkácson és Debrecenen át Budapestre közlekedõ nemzetközi gyorsvonat vezetõjét, Szécsi Pétert (b) fogadja Négrádi Tamás, a MÁV vezérigazgatói tanácsadója a vonat megérkezé
HelloVidék

Ünnepi fényvonatot indított a MÁV: pontosan az történt vele, amire mindenki elsőre gondol

Pénzcentrum
2025. december 7. 12:29

Meghibásodott a MÁV ünnepi fényvonata péntek este, így a tiszafüredi állomáson hiába várták a gyerekek és szüleik a feldíszített szerelvényt. A vonat Poroszlón robbant le, a késések végül odáig fajultak, hogy aznap már meg sem érkezett az állomásra. A járművet azóta megjavították, és már újra menetrend szerint közlekedik.

Meghibásodott a MÁV fényfüzérrel feldíszített motorvonata péntek este, így hiába várták a tiszafüredi állomáson a gyerekek és szüleik az ünnepi szerelvényt - számolt be róla az RTL Híradó. A Füzesabonyból Balmazújváros felé tartó vonat motorkocsija Poroszlón romlott el. A vasúttársaság később közölte: a járművet éjszaka megjavították, és azóta ismét menetrend szerint közlekedik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy utas beszámolója szerint már az indulást követően érezhető volt, hogy a vonat egyenetlenül halad, hol lassabban, hol gyorsabban. Poroszlón rövid várakozás után tájékoztatták az utasokat arról, hogy műszaki probléma merült fel. Eközben Tiszafüreden előbb 15, majd 30 perces késést jelentettek be, ám a vonat végül nem érkezett meg.

Kapcsolódó cikkeink:

Egy másik utas az RTL-nek elmondta: később már 120-180 perces késésről is szó volt, végül pedig bejelentették, hogy a fényvonat műszaki hiba miatt egyáltalán nem fog befutni az állomásra.

A MÁV tájékoztatása szerint a hibás díszített motorkocsit Poroszlón leválasztották a szerelvényről, a járat ezután anélkül folytatta útját. A fényvonatot péntek éjszaka megjavították, így szombat este már az Eger–Szilvásvárad és az Eger-Füzesabony vonalon is találkozhattak vele az utasok.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
#utazás #MÁV #menetrend #vonat #vasút #késés #ünnep #szórakozás #hellovidék #meghibásodás #műszaki

Erről ne maradj le!
