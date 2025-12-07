Megdőlt Budapesten a hajnali melegrekord szombaton.
Ünnepi fényvonatot indított a MÁV: pontosan az történt vele, amire mindenki elsőre gondol
Meghibásodott a MÁV ünnepi fényvonata péntek este, így a tiszafüredi állomáson hiába várták a gyerekek és szüleik a feldíszített szerelvényt. A vonat Poroszlón robbant le, a késések végül odáig fajultak, hogy aznap már meg sem érkezett az állomásra. A járművet azóta megjavították, és már újra menetrend szerint közlekedik.
Meghibásodott a MÁV fényfüzérrel feldíszített motorvonata péntek este, így hiába várták a tiszafüredi állomáson a gyerekek és szüleik az ünnepi szerelvényt - számolt be róla az RTL Híradó. A Füzesabonyból Balmazújváros felé tartó vonat motorkocsija Poroszlón romlott el. A vasúttársaság később közölte: a járművet éjszaka megjavították, és azóta ismét menetrend szerint közlekedik.
Egy utas beszámolója szerint már az indulást követően érezhető volt, hogy a vonat egyenetlenül halad, hol lassabban, hol gyorsabban. Poroszlón rövid várakozás után tájékoztatták az utasokat arról, hogy műszaki probléma merült fel. Eközben Tiszafüreden előbb 15, majd 30 perces késést jelentettek be, ám a vonat végül nem érkezett meg.
Egy másik utas az RTL-nek elmondta: később már 120-180 perces késésről is szó volt, végül pedig bejelentették, hogy a fényvonat műszaki hiba miatt egyáltalán nem fog befutni az állomásra.
A MÁV tájékoztatása szerint a hibás díszített motorkocsit Poroszlón leválasztották a szerelvényről, a járat ezután anélkül folytatta útját. A fényvonatot péntek éjszaka megjavították, így szombat este már az Eger–Szilvásvárad és az Eger-Füzesabony vonalon is találkozhattak vele az utasok.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
Ennyi volt, kihátrálnak a botrányos adó mögül: rengeteg magyar lélegezhet fel, nem kell majd befizetni
Körmenden fél év után kivezethetik a nagy ellenállást kiváltó telekadót, miután az intézkedés jóval kevesebb bevételt hozott a vártnál.
Ma itt landol a Mikulás! Kecskeméti Advent 2025: fények és karácsonyi varázslat a Téli Csodaországban
Kecskeméti Advent 2025 ezen a hétvégén is életre kel: landol a Mikulás szánja, nyit a karácsonyi vásár, ahol mézeskalács-illatú bódék és izgalmas programok várnak. Fedezd...
Szívesen kedveskednél gasztroajándékkal szeretteidnek idén karácsonykor? Nem kell tovább keresgélned: íme, a házi vajkaramellás szaloncukor pofonegyszerű receptje!
Tilos a túrázás! Életveszélyessé vált a Bakony egyik kedvenc parkerdeje – térképen mutatjuk, hol a korlátozás
Fakigondozási munkálatok miatt időszakos erdőlátogatási korlátozást vezet be a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (VERGA) a Pintér-hegyi Parkerdő területén – közölte a társaság pénteken.
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
Isten háta mögötti, a Somló tanúhegyeihez közeli kis falucska ez a Kiscsősz. Az egyedülálló közösség motorja Kovács Norbert, "Cimbi", akit idén Prima Primissima-díjra is jelöltek.
Székesfehérváron tűnt fel a legendás Kossuth-díjas színésznő autója : nevetségesen olcsón most eladó
Igazi különlegesség bukkant fel Székesfehérváron: eladóvá vált Psota Irén egykori autója: egy Maruti Suzuki 800-as. 31 éves, 99 ezer kilométerrel, és még mindig talpon van.
Megvan, mikor újítják fel a leégett miskolctapolcai barlangfürdőt: a bővítés tervei is készen állnak
Aláírták a kivitelezői szerződést, így már valóban napok kérdése, hogy megkezdődjön a 2024 szeptemberében leégett Miskolctapolca Barlangfürdő helyreállítása.
Nyolc évnyi csend után újra megmozdul Pécs rejtett csodája – mutatjuk, mikortól láthatod te is élőben
Nyolc évnyi kényszerszünet után ismét működésbe lép a pécsi dzsámi mögött álló, különleges szerkezetű harangtorony.
Új szín a 2026-os fesztiváltérképen: a pusztazámori kastélyban olyan bulit csapnak, amit még nem láttál
A két nap alatt nemcsak koncertcunamira, hanem hosszú, elszállós jam sessionökre is készülhetünk a pusztazámori Öreg Tölgy Kastély parkjában.
Megszűnt a védelem, jöhet a dózer: több siófoki épületet, köztük legendás csárdákat is porig rombolnak
Három legendás siófoki épület is a bontási engedély közelébe került, miután a város képviselő-testülete megszavazta a helyi védettség megszüntetését.
Mindenki magának akarja a dödöllét: most lerántjuk a leplet, ez a fő különbség a zalai és a vasi között
Kié a dödölle: vasi vagy zalai tájjellegű étel? De melyik a finomabb? Ha még nem kóstoltál egy igazi „tál dödöllét”, könnyen eltévedhetsz az egymásnak feszülő...
Tragikus hirtelenséggel, tüdőembólia következtében elhunyt Kiss Gábor, a villányi borvidék egyik meghatározó, fiatal borásza.
A kutatókat is meglepte a szenzációs hír: ritka ragadozó költött a Duna–Dráva Nemzeti Parkban + Fotók
Egészen kivételes madármegfigyelést jelentettek: először költött parlagi sas a Duna–Dráva Nemzeti Park területén, ráadásul rögtön két pár is
Videón a döbbenetes akció: napokig kínlódtak vele, végül 8 méter mélyről emelték ki a Tiszába zuhant autót
A szokatlanul viharos Tisza és az erős sodrás is nehezítette a mentést, amelyben több tucat önkéntes szakember vett részt.
Különleges lehetőség bukkant fel Pápa történelmi főterén: új tulajdonost keres a város egyik legismertebb, műemlékvédelem alatt álló épülete. A hotel, az étterem és az üzletsor...
Miskolci karácsonyi vásár 2025: csilingel a fényvillamos, nyit a jégpálya - ne maradj le a sztárfellépőkről sem!
A miskolci advent még csak most kezdődik: az elkövetkező hetekben a vásári forgatag és a változatos programok izgalmas kombinációját kínálja majd. Hozzuk a részletes programokar!
Elismerte a Mohosz a magyar horgásztörténelem új csúcsát: Vass Norbert 46,6 kilós fekete amurt emelt ki a Szarvas–Békésszentandrási Holt-Körösből.
Évtizedek óta áll elhagyatottan Balatonboglár egyik legértékesebb partszakaszán a Balaton Akadémia épülete. Lokációja kivételes, állapota viszont konkrétan életveszélyes.
