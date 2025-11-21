2025. november 21. péntek Olivér
Photo of empty classroom in school
Kvíz

Kvíz: Iskola az irodalomban! Te emlékszel hová járt iskolába Nyilas Misi, hová repült a repülő osztály? Lássuk!

Pénzcentrum
2025. november 21. 18:03

Még 1991-ben november 22-t a magyar közoktatás napjának nyilvánították a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) kezdeményezésére. Ezt a napot azóta a magyar közoktatás helyzetének bemutatásának, társadalmi megítélésének vizsgálatának szentelik. Az iskola magyar diákok tízezreinek mindennapjait határozza meg, fontos helyszíne irodalmi műveknek is. A mai kvíz során a magyar közoktatás napja alkalmából az irodalom berkeiben kalandozunk kitalált iskolákban, kisdiák szereplőkkel. Te is szívesen olvastad az iskolai ifjúsági regényeket? Ez a kvíz neked szól.

Kvíz: Iskola az irodalomban! Te emlékszel hová járt iskolába Nyilas Misi, hová repült a repülő osztály? Lássuk!

1/10 kérdés
Melyik városban tanult a református kollégiumban Nyilas Misi, a Légy jó mindhalálig szereplője?
Eger
Szeged
Debrecen
Kőszeg
2/10 kérdés
Melyik utcában van a Református Gimnázium, melybe A Pál utcai fiúk szereplői járnak?
Lónyay utca
Pál utca
Rákos utca
Kinizsi utca
3/10 kérdés
Ki írta a történetet, melynek kezdőmondata: "Úgy emlékszem arra a napra, mikor a kis bice-bóca először kocogott be az iskolánkba, mintha tegnap lett volna."?
Mikszáth Kálmán
Móra Ferenc
Karinthy Frigyes
Csukás István
4/10 kérdés
Mi volt a kitalált, református leánynevelő intézet neve Szabó Magda Abigél című regényében?
Matula
Kőszikla
Emerenc
Cőger
5/10 kérdés
Csukás István Pom Pom meséi című meseregényében Picúr mindig az iskolábamenet találkozik Pom Pommal. Mit kérdez mindig Pom Pom Picúrtól az iskola kapujában?
Holnap is jössz?
Kész a leckéd?
Mikor végzel?
Megvárhatlak?
6/10 kérdés
Sok generációnak volt a magyar iskolákban kötelező vagy ajánlott olvasmány A repülő osztály. Ki írta?
Jacqueline Wilson
Roald Dahl
Erich Kästner
Jules Verne
7/10 kérdés
Mi a címe Ottlik Géza híres regényének, melyben a kőszegi katonai alreálgimnázium diákjainak megpróbáltatásairól is olvashatunk?
Iskola a rengetegben
Iskola a város szélén
Iskola a határon
Iskola a hegyen
8/10 kérdés
Számos magyar ifjúsági regény játszódik a nyári vakáció idején. Az alábbiak közül melyik nem egy vakáció alatt játszódik?
Padisák Mihály: Éljen a száműzetés!
Fehér Klára: Bezzeg az én időmben
Janikovszky Éva: Málnaszörp és szalmaszál (Égigérő fű)
Fekete István: Tüskevár
9/10 kérdés
Hogy hívják a tündérek nevelőjét Szabó Magda Tündér Lala című meseregényében?
Zéta
Szigma
Gamma
Omikron
10/10 kérdés
Mi a címe Mándy Iván regényének, amely Barabás Miklós festőművész életéről szól?
Az enyedi diák
A csengeri diák
A szentesi diák
A szegedi diák


 
 

Címlapkép: Getty Images
