Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még 1991-ben november 22-t a magyar közoktatás napjának nyilvánították a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) kezdeményezésére. Ezt a napot azóta a magyar közoktatás helyzetének bemutatásának, társadalmi megítélésének vizsgálatának szentelik. Az iskola magyar diákok tízezreinek mindennapjait határozza meg, fontos helyszíne irodalmi műveknek is. A mai kvíz során a magyar közoktatás napja alkalmából az irodalom berkeiben kalandozunk kitalált iskolákban, kisdiák szereplőkkel. Te is szívesen olvastad az iskolai ifjúsági regényeket? Ez a kvíz neked szól.

Kvíz: Iskola az irodalomban! Te emlékszel hová járt iskolába Nyilas Misi, hová repült a repülő osztály? Lássuk! 1/10 kérdés Melyik városban tanult a református kollégiumban Nyilas Misi, a Légy jó mindhalálig szereplője? Eger Szeged Debrecen Kőszeg Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik utcában van a Református Gimnázium, melybe A Pál utcai fiúk szereplői járnak? Lónyay utca Pál utca Rákos utca Kinizsi utca Következő kérdés 3/10 kérdés Ki írta a történetet, melynek kezdőmondata: "Úgy emlékszem arra a napra, mikor a kis bice-bóca először kocogott be az iskolánkba, mintha tegnap lett volna."? Mikszáth Kálmán Móra Ferenc Karinthy Frigyes Csukás István Következő kérdés 4/10 kérdés Mi volt a kitalált, református leánynevelő intézet neve Szabó Magda Abigél című regényében? Matula Kőszikla Emerenc Cőger Következő kérdés 5/10 kérdés Csukás István Pom Pom meséi című meseregényében Picúr mindig az iskolábamenet találkozik Pom Pommal. Mit kérdez mindig Pom Pom Picúrtól az iskola kapujában? Holnap is jössz? Kész a leckéd? Mikor végzel? Megvárhatlak? Következő kérdés 6/10 kérdés Sok generációnak volt a magyar iskolákban kötelező vagy ajánlott olvasmány A repülő osztály. Ki írta? Jacqueline Wilson Roald Dahl Erich Kästner Jules Verne Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a címe Ottlik Géza híres regényének, melyben a kőszegi katonai alreálgimnázium diákjainak megpróbáltatásairól is olvashatunk? Iskola a rengetegben Iskola a város szélén Iskola a határon Iskola a hegyen Következő kérdés 8/10 kérdés Számos magyar ifjúsági regény játszódik a nyári vakáció idején. Az alábbiak közül melyik nem egy vakáció alatt játszódik? Padisák Mihály: Éljen a száműzetés! Fehér Klára: Bezzeg az én időmben Janikovszky Éva: Málnaszörp és szalmaszál (Égigérő fű) Fekete István: Tüskevár Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy hívják a tündérek nevelőjét Szabó Magda Tündér Lala című meseregényében? Zéta Szigma Gamma Omikron Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a címe Mándy Iván regényének, amely Barabás Miklós festőművész életéről szól? Az enyedi diák A csengeri diák A szentesi diák A szegedi diák Eredmények







A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK