A magyar háztartásoknak olyan alaptartozékai Rejtő Jenő regényei, mint a pirospaprika, a szódagép, vagy a zacskótartó zacskó. A lelkes olvasók újra és újra előveszik a rongyosra olvasott köteteket, hogy együtt kalandozzanak a legendás szereplőkkel. Te mennyire emlékszel a Rejtő-regényekben felbukkanó alakokra, kalandos fordulatokra, helyszínekre? A mai kvíz során próbára teheted, egy valóságos Rejtő-szakértő veszett-e el benned, vagy már megfakult a tudásod.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te is olvastad Rejtő Jenő regényeit? Lássuk, mire emlékszel az ikonikus történetekből! 1/10 kérdés Hány karátos autó szerepel Rejtő Jenő egyik legnépszerűbb regényének címében? huszonnégy tizenhét tizennégy huszonhét Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik Rejtő-regény folytatása A három testőr Afrikában? Az előretolt helyőrség Az elátkozott part A láthatatlan légió Csontbrigád Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen ciklon szerepel a Rejtő Jenő egyik bűnügyi regényében? vörös barna fekete szőke Következő kérdés 4/10 kérdés Hány Rejtő-regényben szerepel Piszkos Fred? 4 8 2 6 Következő kérdés 5/10 kérdés Ki Az elátkozott part és A három testőr Afrikában szereplője és egyben narrátora is, aki a történetet meséli? Török Szultán Senki Alfonz Csülök Tuskó Hopkins Következő kérdés 6/10 kérdés Ki volt a Rangoon teherhajó matróza, aki még huszonegy éves sem volt, amikor elnyerte a fizikai Nobel-díjat (a makao nevű kártyajátékon)? Senki Alfonz Bradley Tamás Gorcsev Iván Fülig Jimmy Következő kérdés 7/10 kérdés Mi nem a tartozéka a légiósók felszerelésének A láthatatlan légió című regényben az alábbiak közül? ibolyaszínű nadrág gumikesztyű pingpong ütő fekete lakktáska és lakkcsizma Következő kérdés 8/10 kérdés Honnan kerül elő rendszerint Vanek úr, aki Rejtő több regényének is szereplője? gardróbszekrényből női öltözőből zongorából autó csomagtartójából Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik Rejtő-regény kezdődik ezzel a párbeszéddel: "- Uram! A késemért jöttem! - Hol hagyta? - Valami matrózban."? Piszkos Fred, a kapitány Az előretolt helyőrség Vesztegzár a Grand Hotelben Menni vagy meghalni Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik nem tartozik Csülök parancsolatai közé az alábbiak közül? Kerüld a részeg embert, hogy téged se molesztáljanak hasonló állapotban. Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Vasárnap ne lopj, ne csalj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő... Ne hivatkozz mentő tanúkra, mert mit érsz vele, ha ismerőseidet bezárják? Eredmények

