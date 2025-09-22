2025. szeptember 22. hétfő Móric
Teve átkelés a sivatagi úton.
Kvíz: Te is olvastad Rejtő Jenő regényeit? Lássuk, mire emlékszel az ikonikus történetekből!

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 17:56

A magyar háztartásoknak olyan alaptartozékai Rejtő Jenő regényei, mint a pirospaprika, a szódagép, vagy a zacskótartó zacskó. A lelkes olvasók újra és újra előveszik a rongyosra olvasott köteteket, hogy együtt kalandozzanak a legendás szereplőkkel. Te mennyire emlékszel a Rejtő-regényekben felbukkanó alakokra, kalandos fordulatokra, helyszínekre? A mai kvíz során próbára teheted, egy valóságos Rejtő-szakértő veszett-e el benned, vagy már megfakult a tudásod. 

1/10 kérdés
Hány karátos autó szerepel Rejtő Jenő egyik legnépszerűbb regényének címében?
huszonnégy
tizenhét
tizennégy
huszonhét
2/10 kérdés
Melyik Rejtő-regény folytatása A három testőr Afrikában?
Az előretolt helyőrség
Az elátkozott part
A láthatatlan légió
Csontbrigád
3/10 kérdés
Milyen ciklon szerepel a Rejtő Jenő egyik bűnügyi regényében?
vörös
barna
fekete
szőke
4/10 kérdés
Hány Rejtő-regényben szerepel Piszkos Fred?
4
8
2
6
5/10 kérdés
Ki Az elátkozott part és A három testőr Afrikában szereplője és egyben narrátora is, aki a történetet meséli?
Török Szultán
Senki Alfonz
Csülök
Tuskó Hopkins
6/10 kérdés
Ki volt a Rangoon teherhajó matróza, aki még huszonegy éves sem volt, amikor elnyerte a fizikai Nobel-díjat (a makao nevű kártyajátékon)?
Senki Alfonz
Bradley Tamás
Gorcsev Iván
Fülig Jimmy
7/10 kérdés
Mi nem a tartozéka a légiósók felszerelésének A láthatatlan légió című regényben az alábbiak közül?
ibolyaszínű nadrág
gumikesztyű
pingpong ütő
fekete lakktáska és lakkcsizma
8/10 kérdés
Honnan kerül elő rendszerint Vanek úr, aki Rejtő több regényének is szereplője?
gardróbszekrényből
női öltözőből
zongorából
autó csomagtartójából
9/10 kérdés
Melyik Rejtő-regény kezdődik ezzel a párbeszéddel: "- Uram! A késemért jöttem! - Hol hagyta? - Valami matrózban."?
Piszkos Fred, a kapitány
Az előretolt helyőrség
Vesztegzár a Grand Hotelben
Menni vagy meghalni
10/10 kérdés
Melyik nem tartozik Csülök parancsolatai közé az alábbiak közül?
Kerüld a részeg embert, hogy téged se molesztáljanak hasonló állapotban.
Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld.
Vasárnap ne lopj, ne csalj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő...
Ne hivatkozz mentő tanúkra, mert mit érsz vele, ha ismerőseidet bezárják?
Címlapkép: Getty Images
#könyv #olvasás #magyar #kultúra #szórakozás #hobbi #művészet #író #kvíz #könyvek #irodalom

