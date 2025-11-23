2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
Teenage girl using a smart phone in her bedroom
Kvíz

Kvíz: Rizz, slay, situationship? Teszteld magad, mennyire vagy otthon a mai szlengben

Pénzcentrum
2025. november 23. 18:05

Sokszor találjuk magunkat olyan helyzetben, hogy nem értjük a mai trendi és menő szlengeket. Ilyenkor kis kutatás után azért rá lehet jönni, milyen szöveget, milyen helyzetben kell használnunk, ha tredik akarunk maradni. A mai szleng világa villámgyorsan változik, és könnyen érezheted magad boomernek, ha nem tudod, mit jelent a „rizz”, a „slay” vagy éppen a „situationship”. Teszteld, mennyire vagy képben a TikTok-generáció kedvenc kifejezéseivel, és derítsd ki, hogy adod-e ezt a kvízt… vagy inkább cringe leszel!

Kvíz: Rizz, slay, situationship? Teszteld magad, mennyire vagy otthon a mai szlengben

1/10 kérdés
Mit jelent az, hogy „adom”?
Tiltakozol ellene
Félsz tőle
Tetszik, támogatod, bejön
Nem érdekel
2/10 kérdés
Mit jelent a „becsicskít” kifejezés?
Valakit meghívni buliba
Valakit felturbózni motivációval
Valakit megdicsérni
Valakit megszégyeníteni, „helyretenni”
3/10 kérdés
Mit jelent a „cringe”?
Valami nagyon menő
Gyors és ügyes
Valami, ami kellemetlen és ciki
Nagyon vicces helyzet
4/10 kérdés
Mit jelent a „crush”?
Rossz szokás
Plátói szerelem, kiszemelt személy
Főnök
Legjobb barát
5/10 kérdés
Mi jellemző egy „fuckboy”-ra?
Szédít, játszik érzésekkel, nem komoly
Túl romantikus
Kocka videójátékos
Komoly kapcsolatot keres
6/10 kérdés
Ki számít „hypebeast”-nek?
Ordítani szeret
Szereti a katonai cuccokat
Extrémen drága, márkás ruhákat visel
Mindig fáradt
7/10 kérdés
Mit jelent a „Karen” típus?
Kedves és segítőkész
Sminkvideós influencer
Zenei rajongó
Előítéletes, panaszkodó, tekintélyt kijátszó nő
8/10 kérdés
Mit jelent a „rizz”?
Karizma, dumálási „képesség” flört helyzetben
Alvászavar
Rossz szokás
Nulla önbizalom
9/10 kérdés
Mit jelent az, hogy „slay”?
Tönkretesz valamit
Megijed
Valamit stílusosan, nagyon jól csinál, egyfajta dicséret
Elront egy helyzetet
10/10 kérdés
Mi a „situationship”?
Hivatalos, komoly kapcsolat
Ellenséggé válás
Hideg barátság
Félkapcsolat, nincs tiszta státusz, nincs érzelem, nincs elköteleződés
Címlapkép: Getty Images
#generáció #internet #kommunikáció #fiatalok #nyelv #társadalom #tiktok #gen z #kvíz #általános műveltségi kvíz #nyelvi kvíz

Pénzcentrum  |  2025. november 23. 17:04
Özvegyi nyugdíj: szigorodik, kinek és meddig jár a juttatás 2026-ban
Pénzcentrum  |  2025. november 23. 16:05
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 47. héten, vasárnap
Agrárszektor  |  2025. november 23. 18:03
Ha szoktál péksüteményt venni, akkor erről mindenképp tudnod kell