Sokszor találjuk magunkat olyan helyzetben, hogy nem értjük a mai trendi és menő szlengeket. Ilyenkor kis kutatás után azért rá lehet jönni, milyen szöveget, milyen helyzetben kell használnunk, ha tredik akarunk maradni. A mai szleng világa villámgyorsan változik, és könnyen érezheted magad boomernek, ha nem tudod, mit jelent a „rizz”, a „slay” vagy éppen a „situationship”. Teszteld, mennyire vagy képben a TikTok-generáció kedvenc kifejezéseivel, és derítsd ki, hogy adod-e ezt a kvízt… vagy inkább cringe leszel!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rizz, slay, situationship? Teszteld magad, mennyire vagy otthon a mai szlengben 1/10 kérdés Mit jelent az, hogy „adom”? Tiltakozol ellene Félsz tőle Tetszik, támogatod, bejön Nem érdekel Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent a „becsicskít” kifejezés? Valakit meghívni buliba Valakit felturbózni motivációval Valakit megdicsérni Valakit megszégyeníteni, „helyretenni” Következő kérdés 3/10 kérdés Mit jelent a „cringe”? Valami nagyon menő Gyors és ügyes Valami, ami kellemetlen és ciki Nagyon vicces helyzet Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent a „crush”? Rossz szokás Plátói szerelem, kiszemelt személy Főnök Legjobb barát Következő kérdés 5/10 kérdés Mi jellemző egy „fuckboy”-ra? Szédít, játszik érzésekkel, nem komoly Túl romantikus Kocka videójátékos Komoly kapcsolatot keres Következő kérdés 6/10 kérdés Ki számít „hypebeast”-nek? Ordítani szeret Szereti a katonai cuccokat Extrémen drága, márkás ruhákat visel Mindig fáradt Következő kérdés 7/10 kérdés Mit jelent a „Karen” típus? Kedves és segítőkész Sminkvideós influencer Zenei rajongó Előítéletes, panaszkodó, tekintélyt kijátszó nő Következő kérdés 8/10 kérdés Mit jelent a „rizz”? Karizma, dumálási „képesség” flört helyzetben Alvászavar Rossz szokás Nulla önbizalom Következő kérdés 9/10 kérdés Mit jelent az, hogy „slay”? Tönkretesz valamit Megijed Valamit stílusosan, nagyon jól csinál, egyfajta dicséret Elront egy helyzetet Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a „situationship”? Hivatalos, komoly kapcsolat Ellenséggé válás Hideg barátság Félkapcsolat, nincs tiszta státusz, nincs érzelem, nincs elköteleződés Eredmények

