2025. november 27. csütörtök Virgil
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kvíz: Jól ismered a híres szobrokat? Mutasd, mit tudsz ezekről az egyedülálló műalkotásokról!
Kvíz

Kvíz: Jól ismered a híres szobrokat? Mutasd, mit tudsz ezekről az egyedülálló műalkotásokról!

Pénzcentrum
2025. november 27. 17:56

Szenvedélyed a művészet, gyakran látogatsz galériákat és múzeumokat? Kívülről fújod a híres műalkotások történetét? Ha otthonosan mozogsz a híres szobrok, szobrászok világában, a Pénzcentrum legújabb művészeti kvíze csak rád vár! Lássuk, mire emlékszel a középiskolai művészettörténet órákról, meg tudod-e mondani, melyik híres szobor mikor született, ki készítette őket és mi a történelmi jelentőségük! Készen állsz a megmérettetésre?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jól ismered a híres szobrokat? Mutasd, mit tudsz ezekről az egyedülálló műalkotásokról!

1/10 kérdés
Becslések szerint mikor készülhetett a Willendorfi Vénusz?
kru. 500-750
kre. 3300-2900
kre. 12000-10000
kre. 28000–25000
2/10 kérdés
Melyik uralkodó sírjánál találták meg az Agyaghadsereg névre keresztelt szoborhadsereget?
Nuszrat delhi szultán
I. Szent István magyar király
Shi Huang kínai császár
I. Napóleon francia császár
3/10 kérdés
Ki alkotta meg a Dávid-szobrot?
Beethowen
Da Vinci
Botticelli
Michelangelo
4/10 kérdés
Kinek a mellszobrát tartják a a női szépség ókori egyiptomi szimbólumának?
Kleopátra
Ízisz
Nefertiti
Szfinx
5/10 kérdés
Melyik amerikai nagyvárosban található a Cloud Gate, amit sokan csak "Bab" néven emlegetnek?
Dallas
New York
Chicago
Seattle
6/10 kérdés
Ki alkotta meg a Gondolkodót?
Rodin
Monet
Bourgeois
Rachmaninoff
7/10 kérdés
Melyik nagyváros fölé magasodik a Megváltó Krisztus szobra?
Párizs
Rió
Moszkva
Sevilla
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik testrészei hiányoznak az ókori görög Milói Vénusznak?
a jobb karja és az orra
a bal lába és a bal melle
a feje
a karjai
9/10 kérdés
Hány méter magas a New York-i Szabadság-szobor a talajtól a fáklya tetejéig?
201 m
64 m
93 m
135 m
10/10 kérdés
Melyik nagyváros kikötőjében található A kis hableány szobra?
Koppenhága
Barcelona
Dublin
Athén
Címlapkép: Getty Images
#kultúra #világ #történelem #művészet #képzőművészet #kvíz #szobor #történelmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:03
18:46
18:34
18:13
17:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 27.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
2025. november 27.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
2025. november 27.
Drasztikus májgyulladásjárvány: megyszólalt az NNGYK, így lehet minimalizálni a fertőzés kockázatát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 27. csütörtök
Virgil
48. hét
November 27.
A Nobel-díj alapításának emléknapja
November 27.
A magyar véradók napja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
1 hónapja
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
3
3 napja
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
4
2 hónapja
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
5
4 hete
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompozit biztosító
olyan biztosító, amely mind az élet- mind a nem élet ág művelésére jogosult. A biztosítási törvény 1996. január 1-jei hatálybalépése után hazánkban kompozit biztosító nem alapítható. A hatálybalépés előtt már kompozit engedéllyel rendelkező biztosítók azonban mindkét ágat tovább művelhetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 19:03
Így lepik el fű alatt a hamis áruk a hazai boltokat is: kevés vásárló tudja, miről lehet kiszúrni őket
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 16:30
Harmadfokú figyelmeztetést adtak ki: kemény árvíz indult több magyar folyón
Agrárszektor  |  2025. november 27. 18:33
Itt a csúf igazság: enélkül már nem lehet növényt termeszteni itthon?