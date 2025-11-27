Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szenvedélyed a művészet, gyakran látogatsz galériákat és múzeumokat? Kívülről fújod a híres műalkotások történetét? Ha otthonosan mozogsz a híres szobrok, szobrászok világában, a Pénzcentrum legújabb művészeti kvíze csak rád vár! Lássuk, mire emlékszel a középiskolai művészettörténet órákról, meg tudod-e mondani, melyik híres szobor mikor született, ki készítette őket és mi a történelmi jelentőségük! Készen állsz a megmérettetésre?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a híres szobrokat? Mutasd, mit tudsz ezekről az egyedülálló műalkotásokról! 1/10 kérdés Becslések szerint mikor készülhetett a Willendorfi Vénusz? kru. 500-750 kre. 3300-2900 kre. 12000-10000 kre. 28000–25000 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik uralkodó sírjánál találták meg az Agyaghadsereg névre keresztelt szoborhadsereget? Nuszrat delhi szultán I. Szent István magyar király Shi Huang kínai császár I. Napóleon francia császár Következő kérdés 3/10 kérdés Ki alkotta meg a Dávid-szobrot? Beethowen Da Vinci Botticelli Michelangelo Következő kérdés 4/10 kérdés Kinek a mellszobrát tartják a a női szépség ókori egyiptomi szimbólumának? Kleopátra Ízisz Nefertiti Szfinx Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik amerikai nagyvárosban található a Cloud Gate, amit sokan csak "Bab" néven emlegetnek? Dallas New York Chicago Seattle Következő kérdés 6/10 kérdés Ki alkotta meg a Gondolkodót? Rodin Monet Bourgeois Rachmaninoff Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik nagyváros fölé magasodik a Megváltó Krisztus szobra? Párizs Rió Moszkva Sevilla Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik testrészei hiányoznak az ókori görög Milói Vénusznak? a jobb karja és az orra a bal lába és a bal melle a feje a karjai Következő kérdés 9/10 kérdés Hány méter magas a New York-i Szabadság-szobor a talajtól a fáklya tetejéig? 201 m 64 m 93 m 135 m Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik nagyváros kikötőjében található A kis hableány szobra? Koppenhága Barcelona Dublin Athén Eredmények

Címlapkép: Getty Images

