Magyarország vizeiben több mint hatvan őshonos halfaj él, a legapróbb küszöktől egészen a hatalmas harcsákig. Vannak továbbá olyan fajok is, melyeket úgy telepítettek be az élővizekbe, a horgászok ezekkel is sűrűn találkozhatnak. Egyes fajokat ki lehet fogni, míg mások védettek és bírság is járhat érte, ha valaki hazaviszi őket. Te mennyire ismered a hazai fajokat? A mai kvíz során próbára teheted a tudásodat és sokmindent megtudhatsz a magyarországi vizekben élő halakról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Lássuk, mit tudsz a hazai halfajokról! 1/10 kérdés Mi az az angolnára emlékeztető halfaj, amelynek három faja fordul elő a hazai vizekben, a dunai és a tiszai és a Vladykov? holdhal sikló ingola muréna Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik halfaj nem tartozik a többivel egy családba az alábbiak közül? kecsege sőregtok dévérkeszeg viza Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik nem egy hazai halfaj neve az alábbiak közül? lápi póc zöld küllő réti csík dunai galóca Következő kérdés 4/10 kérdés Hol él a botos kölönte Magyarországon? mindenhol, de főként a Velencei-tóban tömegével a Balaton jellegzetes hala leginkább hideg patakok forrásvidékén él a Mátrában és Bükkben ritkásan fordul elő a Duna egyes szakaszain, valamint az Ipoly, a Dráva és a Tisza vizében Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbi fajok közül egy kivételével mindegyik egy pontyféle. Melyik a kivétel? hering márna amur balin Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbi lazacfélék közül melyik nem él Magyarországon? szivárványos pisztráng királylazac pataki szajbling dunai galóca Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik magyar elnevezés nem ugyanarra a halra utal (Leuciscus aspius)? leánykoncér ragadozó őn villámkeszeg balin Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik faj nem őshonos Magyarországon az alábbiak közül? vágódurbincs garda busa csuka Következő kérdés 9/10 kérdés Mi az elnevezése a kifejezetten a Kárpát-medence vizeiben előforduló, ősi vadon élő pontytípusának? tükörponty tőponty nyurga ponty vagy magyar vadponty nemes ponty Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik faj lett Az év hala 2025-ben Magyarországon? kurta baing bodorka menyhal compó Eredmények

