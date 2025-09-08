2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
The weatherfish (Misgurnus fossilis) in natural underwater habitat - head detail
Magyarország vizeiben több mint hatvan őshonos halfaj él, a legapróbb küszöktől egészen a hatalmas harcsákig. Vannak továbbá olyan fajok is, melyeket úgy telepítettek be az élővizekbe, a horgászok ezekkel is sűrűn találkozhatnak. Egyes fajokat ki lehet fogni, míg mások védettek és bírság is járhat érte, ha valaki hazaviszi őket. Te mennyire ismered a hazai fajokat? A mai kvíz során próbára teheted a tudásodat és sokmindent megtudhatsz a magyarországi vizekben élő halakról. 

Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Lássuk, mit tudsz a hazai halfajokról!

1/10 kérdés
Mi az az angolnára emlékeztető halfaj, amelynek három faja fordul elő a hazai vizekben, a dunai és a tiszai és a Vladykov?
holdhal
sikló
ingola
muréna
2/10 kérdés
Melyik halfaj nem tartozik a többivel egy családba az alábbiak közül?
kecsege
sőregtok
dévérkeszeg
viza
3/10 kérdés
Melyik nem egy hazai halfaj neve az alábbiak közül?
lápi póc
zöld küllő
réti csík
dunai galóca
4/10 kérdés
Hol él a botos kölönte Magyarországon?
mindenhol, de főként a Velencei-tóban tömegével
a Balaton jellegzetes hala
leginkább hideg patakok forrásvidékén él a Mátrában és Bükkben
ritkásan fordul elő a Duna egyes szakaszain, valamint az Ipoly, a Dráva és a Tisza vizében
5/10 kérdés
Az alábbi fajok közül egy kivételével mindegyik egy pontyféle. Melyik a kivétel?
hering
márna
amur
balin
6/10 kérdés
Az alábbi lazacfélék közül melyik nem él Magyarországon?
szivárványos pisztráng
királylazac
pataki szajbling
dunai galóca
7/10 kérdés
Melyik magyar elnevezés nem ugyanarra a halra utal (Leuciscus aspius)?
leánykoncér
ragadozó őn
villámkeszeg
balin
8/10 kérdés
Melyik faj nem őshonos Magyarországon az alábbiak közül?
vágódurbincs
garda
busa
csuka
9/10 kérdés
Mi az elnevezése a kifejezetten a Kárpát-medence vizeiben előforduló, ősi vadon élő pontytípusának?
tükörponty
tőponty
nyurga ponty vagy magyar vadponty
nemes ponty
10/10 kérdés
Melyik faj lett Az év hala 2025-ben Magyarországon?
kurta baing
bodorka
menyhal
compó
Címlapkép: Getty Images
