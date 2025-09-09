Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Gyermekkorunk meghatározó momentumai közé tartoztak, amikor először láttunk Disney-meséket: bár a 20. századi nagy klasszikusok óta számos egész estés animációs filmet és annál is több sorozatot dobott piacra a Walt Disney Company, most is a várva-várt gyermekmesék között tartjuk számon ezeket. Ha te is a Disney-mesék nagy rajongója vagy, minden bizonnyal láttad a Dumbot, a Bambit, a Hófehérkét vagy a Tarzant – lássuk, mi mindene emlékszel ezekről a mesékről, tudod-e, mikor mutatták be őket, vagy hogy miről szól a cselekményük!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te is Disney-meséken nőttél fel? Ha láttad ezeket a filmeket, teszteld, mire emlékszel! 1/10 kérdés Mi a címe a Disney legelső, 1938-as egész estés rajzfilmjének? Hófehérke és a hét törpe Mickey egér, Donald kacsa és Goofy Csodaországban Bambi Mickey egér játszótere Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik Disney-mesének nem egy hercegnő a főszereplője? Csipkerózsika Hamupipőke Aranyhaj és a nagy gubanc A kis hableány Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik évben mutatták be a Jégvarázst? 2017 2001 2013 2008 Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik eredeti Disney-mesét mutatták be elsőként? A dzsungel könyve Susi és Tekergő Alice Csodaországban Dumbo Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik animációs filmet dobta piacra a Disney másodikként, 1940-ben? Pán Péter Bambi Pinokkio Dumbo Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem egy állatmese? Zootropolis Volt Susi és Tekergő Mulan Következő kérdés 7/10 kérdés Mekkora költségvetésből készült a 2019-es élőszereplős Aladdin, Will Smit szereplésével? 341 millió $ 154 millió $ 25 millió $ 183 millió $ Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik animációs filmet nem a Disney gyártotta? Mackótestvér Toy Story A hercegnő és a béka Rontó Ralph Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik Disney-mese főszereplője egy fabábu, akinek megnő az orra, ha hazudik? Aladdin Pán Péter Dumbo Pinokkio Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik Disney-mese játszódik Európában? Herkules Pocahontas Tarzan Elveszett birodalom Eredmények

