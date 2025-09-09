Az amerikai gazdaság egyre nehezebben nevezhető egészségesnek, miközben a munkaerőpiac folyamatosan romlik és az infláció ismét emelkedni kezdett.
Kvíz: Te is Disney-meséken nőttél fel? Ha láttad ezeket a filmeket, teszteld, mire emlékszel!
Gyermekkorunk meghatározó momentumai közé tartoztak, amikor először láttunk Disney-meséket: bár a 20. századi nagy klasszikusok óta számos egész estés animációs filmet és annál is több sorozatot dobott piacra a Walt Disney Company, most is a várva-várt gyermekmesék között tartjuk számon ezeket. Ha te is a Disney-mesék nagy rajongója vagy, minden bizonnyal láttad a Dumbot, a Bambit, a Hófehérkét vagy a Tarzant – lássuk, mi mindene emlékszel ezekről a mesékről, tudod-e, mikor mutatták be őket, vagy hogy miről szól a cselekményük!
Kvíz: Te is Disney-meséken nőttél fel? Ha láttad ezeket a filmeket, teszteld, mire emlékszel!
A mai kvíz során próbára teheted a tudásodat és sokmindent megtudhatsz a magyarországi vizekben élő halakról.
Kvíz: Jól ismered a 20. századi magyar történelmet? Ha tudod ezeket az évszámokat, valódi profi vagy!
Ha nem áll tőled távol a múltszázad története, van egy jó hírünk: a Pénzcentrum mai magyar történelmi kvíze arra kíváncsi, ismered-e a korszak legfontosabb évszámait.
Kvíz: Ismered az új kerékpáros KRESZ szabályokat? Tudnod kell a választ, ha te is biciklivel közlekedsz!
Ha kerékpárral jársz, mindenképp tudnod kell a helyes válaszokat a biciklis KRESZ tervezetre vonatkozó kérdéseinkre: töltsd ki mai kvízünket, lássuk, mennyire naprakész a tudásod!
Kvíz: Ismered ezeket az angol közmondásokat, szólásokat? Sokan nem is tudják, mi a valódi jelentésük!
A mai kvíz során próbára teheted, mennyire penge a nyelvtudásod, kifognak-e rajtad az angol közmondások!
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
A Pénzcentrum legújabb földrajz kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered a világ országának fővárosait – vigyázat, csak egy valódi profi tudja az összes helyes választ!
A mai kvíz során a magyar költők és írók szülőhelyeire kérdezünk rá: tesztelheted, mennyire emlékszel a tananyagból.
Kvíz: Vonzanak a világ legmagasabb, különleges hegycsúcsai? Mennyit tudsz ezekről a hegyekről? Teszteld!
A mai kvíz során tesztelheted tudásodat a világ legmagasabb hegycsúcsairól!
TOP10 augusztusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi, sorozatos, gasztronómiai kvízeink!
Most megnéztük, melyik kvíz bizonyult a legnagyobb kedvencnek augusztusban. Teszteld magad te is, és derítsd ki, hány pontot szereznél a 10-ből! Lássuk, hogy szerepelsz a...
A Pénzcentrum mai kvízében Pécs városának történelmével, nevezetességeivel és kulturális érdekességeivel ismerkedhetsz meg. Próbáld ki magad, és derítsd ki, mennyit tudsz Pécsről!
Neked menne még a számtan, betűvetés, emlékszel még a mondókákra? Tedd próbára a tudásod a Pénzcentrum sulikezdős kvízén!
Kvíz: Jártál már Szolnokon, netalántán te is itt élsz? Ha igen, ezekre a kérdésekre tudni fogod a választ!
Augusztus 30-án ünnepeljük Szolnok napját, éppen ezért a Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a városról és a hozzá fűződő érdekességekről.
Mennyire ismered a magyar gasztronómiát? Mai kvízünkben olyan autentikus ételeket gyűjtöttünk össze, amelyekre már csak kevesen emlékeznek – lássuk, közéjük tartozol-e!
Szekszárd egyike azoknak a jelentős városoknak Magyarországon, melynek történelméről, látnivalóiról, híres szülötteiről a helyieken kívül kevesen tudnak.
Kvíz: Jó vagy történelemből, földrajzból? Teszteld, mennyit tudsz a nagy földrajzi felfedezések koráról!
Ha annak idején jó voltál történelemből, sőt mi több, a földrajzzal sem álltál hadilábon, ez a tudáspróba nem szabad, hogy kifogjon rajtad. Tedd próbára tudásod,...
Negyedszázadnál is több már, hogy bemutatták az Üvegtigrist, ami a kétezres évek egyik emlékezetes filmje lett.
Magyarországon is már 250–300 ezer forinttól hozzájuthatunk egy törzskönyvezett kölyökkutyához, a világ elit tenyészeteiben nevelt példányok ára sokszor milliós nagyságrendet ér el.
Ha érdekel, mikor és milyen formában következtek be a világ legsúlyosabb hiperinflációi, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, tedd magad próbára vagy gazdagodj hasznos tudással!
Emlékszel még az általános- és középiskolás kötelező olvasmányokra? Ha benned is mély nyomot hagytak magvas gondolataik, ne hagyd ki a Pénzcentrum mai irodalmi kvízét!