Calgary, Alberta. Kanada 2019. december 5.: Egy személy egy Apple TV távirányítót tart a kezében az új Disney+ alkalmazással egy Vizio TV-n. A Disney+ videostreaming szolgáltatás kizárólag a Star Wars: Jedi Template Challenge című film
Kvíz

Kvíz: Te is Disney-meséken nőttél fel? Ha láttad ezeket a filmeket, teszteld, mire emlékszel!

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 18:05

Gyermekkorunk meghatározó momentumai közé tartoztak, amikor először láttunk Disney-meséket: bár a 20. századi nagy klasszikusok óta számos egész estés animációs filmet és annál is több sorozatot dobott piacra a Walt Disney Company, most is a várva-várt gyermekmesék között tartjuk számon ezeket. Ha te is a Disney-mesék nagy rajongója vagy, minden bizonnyal láttad a Dumbot, a Bambit, a Hófehérkét vagy a Tarzant – lássuk, mi mindene emlékszel ezekről a mesékről, tudod-e, mikor mutatták be őket, vagy hogy miről szól a cselekményük!

1/10 kérdés
Mi a címe a Disney legelső, 1938-as egész estés rajzfilmjének?
Hófehérke és a hét törpe
Mickey egér, Donald kacsa és Goofy Csodaországban
Bambi
Mickey egér játszótere
2/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik Disney-mesének nem egy hercegnő a főszereplője?
Csipkerózsika
Hamupipőke
Aranyhaj és a nagy gubanc
A kis hableány
3/10 kérdés
Melyik évben mutatták be a Jégvarázst?
2017
2001
2013
2008
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik eredeti Disney-mesét mutatták be elsőként?
A dzsungel könyve
Susi és Tekergő
Alice Csodaországban
Dumbo
5/10 kérdés
Melyik animációs filmet dobta piacra a Disney másodikként, 1940-ben?
Pán Péter
Bambi
Pinokkio
Dumbo
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem egy állatmese?
Zootropolis
Volt
Susi és Tekergő
Mulan
7/10 kérdés
Mekkora költségvetésből készült a 2019-es élőszereplős Aladdin, Will Smit szereplésével?
341 millió $
154 millió $
25 millió $
183 millió $
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik animációs filmet nem a Disney gyártotta?
Mackótestvér
Toy Story
A hercegnő és a béka
Rontó Ralph
9/10 kérdés
Melyik Disney-mese főszereplője egy fabábu, akinek megnő az orra, ha hazudik?
Aladdin
Pán Péter
Dumbo
Pinokkio
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik Disney-mese játszódik Európában?
Herkules
Pocahontas
Tarzan
Elveszett birodalom
Címlapkép: Getty Images
