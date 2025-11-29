Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A karácsonyi vásározás több évszázados hagyományra tekint vissza az európai országokban, köztük Magyarországon is. Ha jártál már ilyen rendezvényen, biztosan jól ismered a vásárokban terjengő ínycsiklandó illatokat, kóstoltad a bódékban kínált autentikus ételeket. Vajon azt is tudod, melyik étel hogyan készül, milyen titkos hozzávalókat használnak hozzájuk és hogyan szokás tálalni őket? A Pénzcentrum karácsonyi kvízében ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a vásárok közkedvelt fogásairól – tedd próbára tudásod, lássuk, mennyire vagy képben!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ettél, ittál már az idei karácsonyi vásárban? Lássuk, mit tudsz a vásárok ikonikus ételeiről! 1/10 kérdés Hogyan sütik a hagyományos magyar kürtőskalácsot? kemencében faszénparázson forró olajban tűzön Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik fűszerrel nem szokás a forralt bort ízesíteni? kurkuma csillagánizs gyömbér kardamom Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik zöldséget kínálják sütve a karácsonyi vásárokban? kelkáposzta zeller sütőtök cékla Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik töltelék nem tartozik a hagyományos flódni rétegei közé? mákos diós almás gesztenyés Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik égetett szeszes ital felhasználásával készül a krampampuli? rum whisky pálinka vodka Következő kérdés 6/10 kérdés Miben szokás tálalni a karácsonyi vásárok gulyáslevesét? cipóban tökben kerámiaedényben bögrében Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem tartozik a kenyérlángos hagyományos feltétjei közé? ketchup tejföl lila hagyma szalonna Következő kérdés 8/10 kérdés Mivel díszítik a hagyományos mézeskalácsokat? csokoládé gumicukor darált dió cukormáz Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik hozzávalójától ruganyos a pillecukor? zselatin só porcukor méz Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem tartozik a karácsonyi vásárok tipikus ételei közé? bejgli rántott hús halászlé töltött káposzta Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK