2025. november 29. szombat Taksony
0 °C Budapest
Kvíz: Ettél, ittál már az idei karácsonyi vásárban? Lássuk, mit tudsz a vásárok ikonikus ételeiről!
Kvíz

Kvíz: Ettél, ittál már az idei karácsonyi vásárban? Lássuk, mit tudsz a vásárok ikonikus ételeiről!

Pénzcentrum
2025. november 29. 18:04

A karácsonyi vásározás több évszázados hagyományra tekint vissza az európai országokban, köztük Magyarországon is. Ha jártál már ilyen rendezvényen, biztosan jól ismered a vásárokban terjengő ínycsiklandó illatokat, kóstoltad a bódékban kínált autentikus ételeket. Vajon azt is tudod, melyik étel hogyan készül, milyen titkos hozzávalókat használnak hozzájuk és hogyan szokás tálalni őket? A Pénzcentrum karácsonyi kvízében ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a vásárok közkedvelt fogásairól – tedd próbára tudásod, lássuk, mennyire vagy képben!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Ettél, ittál már az idei karácsonyi vásárban? Lássuk, mit tudsz a vásárok ikonikus ételeiről!

1/10 kérdés
Hogyan sütik a hagyományos magyar kürtőskalácsot?
kemencében
faszénparázson
forró olajban
tűzön
2/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik fűszerrel nem szokás a forralt bort ízesíteni?
kurkuma
csillagánizs
gyömbér
kardamom
3/10 kérdés
Melyik zöldséget kínálják sütve a karácsonyi vásárokban?
kelkáposzta
zeller
sütőtök
cékla
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik töltelék nem tartozik a hagyományos flódni rétegei közé?
mákos
diós
almás
gesztenyés
5/10 kérdés
Melyik égetett szeszes ital felhasználásával készül a krampampuli?
rum
whisky
pálinka
vodka
6/10 kérdés
Miben szokás tálalni a karácsonyi vásárok gulyáslevesét?
cipóban
tökben
kerámiaedényben
bögrében
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem tartozik a kenyérlángos hagyományos feltétjei közé?
ketchup
tejföl
lila hagyma
szalonna
8/10 kérdés
Mivel díszítik a hagyományos mézeskalácsokat?
csokoládé
gumicukor
darált dió
cukormáz
9/10 kérdés
Melyik hozzávalójától ruganyos a pillecukor?
zselatin
porcukor
méz
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem tartozik a karácsonyi vásárok tipikus ételei közé?
bejgli
rántott hús
halászlé
töltött káposzta
Címlapkép: Getty Images
