2025. november 28. péntek
Budapest
Customer is comparing black friday deals on his laptop and smartphone while sitting at his desk
Kvíz

Kvíz: Te is megőrülsz a Black Friday akcióktól? Lássuk, mint tudsz a szokás eredetéről!

Pénzcentrum
2025. november 28. 17:57

Idén november 28-án tartjuk a Black Friday, azaz a fekete péntek nevű rendezvényt, melynek keretei között a hazai kiskereskedések brutális kedvezményeket biztosítanak termékeikre. Bár évről évre egyre korábban és egyre hosszabb ideig tart a karácsonyi vásárlásra buzdító esemény, sokan nem tudják, honnan is származik ez a különös szokás és mióta tartjuk Magyarországon. Ha téged is megrészegítenek a kihagyhatatlan fekete pénteki ajánlatok, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és tedd próbára tudásod!

1/10 kérdés
Melyik amerikai ünnep után van Black Friday?
Kolumbusz-nap
Washington születésnapja
hálaadás
függetlenség napja
2/10 kérdés
Milyen esemény apropóján használták először a "fekete péntek" kifejezést?
1869-es pénzügyi válság
2001-es terrortámadások
1929-es new york-i tőzsdekrach
1914-es szarajevói merénylet
3/10 kérdés
Mióta használják az amerikaiak a Black Friday elnevezést a karácsonyi bevásárlószezon kezdetére?
1910
1937
1961
1979
4/10 kérdés
Melyek a legkeresettebb árucikkek Black Friday idején?
kozmetikumok, szépségápolási termékek
játékok és elektronikai cikkek
élelmiszerek és tisztítószerek
utazások, repülőjegyek
5/10 kérdés
Melyik évben volt az amerikai történelem legsötétebb Black Friday-e, amikor a tömeg tolakodása halálos áldozatokat szedett?
2002
2017
2008
2024
6/10 kérdés
Melyik cég kínált legelőször 2015-ben júliusi Black Friday akciókat?
AliExpress
Alibaba
eBay
Amazon
7/10 kérdés
Mire próbálták sikertelenül átnevezni a "Black Friday-t", hogy pozitívabb csengést kapjon az esemény?
Thrifty Friday
Boxing Friday
Big Friday
Shopping Friday
8/10 kérdés
A South Park melyik évadában parodizálta ki a Black Friday-re jellemző őrült vásárlást?
8.
22.
17.
12.
9/10 kérdés
Melyik évben tartották meg első alkalommal a Black Friday-t a magyarországi kiskereskedések?
2014
2001
1998
2006
10/10 kérdés
Ki kezdte el elsőként használni a Black Friday kifejezést?
Ronald Reagen amerikai elnök
a philadelphiai rendőrség
a fiatal Jeff Bezos
a Walmart nevű áruházlánc
Címlapkép: Getty Images
