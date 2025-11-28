Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén november 28-án tartjuk a Black Friday, azaz a fekete péntek nevű rendezvényt, melynek keretei között a hazai kiskereskedések brutális kedvezményeket biztosítanak termékeikre. Bár évről évre egyre korábban és egyre hosszabb ideig tart a karácsonyi vásárlásra buzdító esemény, sokan nem tudják, honnan is származik ez a különös szokás és mióta tartjuk Magyarországon. Ha téged is megrészegítenek a kihagyhatatlan fekete pénteki ajánlatok, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és tedd próbára tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te is megőrülsz a Black Friday akcióktól? Lássuk, mint tudsz a szokás eredetéről! 1/10 kérdés Melyik amerikai ünnep után van Black Friday? Kolumbusz-nap Washington születésnapja hálaadás függetlenség napja Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen esemény apropóján használták először a "fekete péntek" kifejezést? 1869-es pénzügyi válság 2001-es terrortámadások 1929-es new york-i tőzsdekrach 1914-es szarajevói merénylet Következő kérdés 3/10 kérdés Mióta használják az amerikaiak a Black Friday elnevezést a karácsonyi bevásárlószezon kezdetére? 1910 1937 1961 1979 Következő kérdés 4/10 kérdés Melyek a legkeresettebb árucikkek Black Friday idején? kozmetikumok, szépségápolási termékek játékok és elektronikai cikkek élelmiszerek és tisztítószerek utazások, repülőjegyek Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik évben volt az amerikai történelem legsötétebb Black Friday-e, amikor a tömeg tolakodása halálos áldozatokat szedett? 2002 2017 2008 2024 Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik cég kínált legelőször 2015-ben júliusi Black Friday akciókat? AliExpress Alibaba eBay Amazon Következő kérdés 7/10 kérdés Mire próbálták sikertelenül átnevezni a "Black Friday-t", hogy pozitívabb csengést kapjon az esemény? Thrifty Friday Boxing Friday Big Friday Shopping Friday Következő kérdés 8/10 kérdés A South Park melyik évadában parodizálta ki a Black Friday-re jellemző őrült vásárlást? 8. 22. 17. 12. Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik évben tartották meg első alkalommal a Black Friday-t a magyarországi kiskereskedések? 2014 2001 1998 2006 Következő kérdés 10/10 kérdés Ki kezdte el elsőként használni a Black Friday kifejezést? Ronald Reagen amerikai elnök a philadelphiai rendőrség a fiatal Jeff Bezos a Walmart nevű áruházlánc Eredmények

Címlapkép: Getty Images

