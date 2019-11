Ezért vesznek fel egyre több embert a magyar cégek: több múlik rajta, mint hiszed

A HR szerepét az aktuális gazdasági helyzet döntően befolyásolja, így a jelenleg növekedési pályán lévő gazdasági környezetben a HR adminisztratív szerepköre egyre inkább eltolódik a stratégiai partnerség felé. Azaz a HR a döntési folyamatok legfelsőbb szintjére kerülhet. A versenyhelyzet növekedése ugyanakkor operatív szinten is új, hatékonyabb eszközöket kíván a HR szakemberek részéről, amire a dolgozói igényekhez igazított, valamint a digitális HR megoldások adnak választ.

Az elmúlt években jelentősen megváltozott a HR szerepe: a szakterület az adminisztratív, kiszolgálói tevékenységből elmozdult a stratégiai partnerség felé a szervezeti struktúrában - írja közleményében a K&H.

A HR feladatait nemcsak önmagában a munkaerőpiaci helyzet, hanem a gazdasági ciklus is meghatározza. Míg stagnáló vagy lassabb növekedési, esetleg visszaeső gazdasági időszakban a szervezeti változások mellett főként operatív feladatok vannak a HR számára, addig ezen felül a gazdaság jelenlegi, növekedési szakaszában a megfelelő munkaerő megtalálása és megtartása a cég fenntartható működése, fejlődése és versenyképessége szempontjából már stratégiai jelentőséggel bír. A költségek és a dolgozói állomány figyelése ezért a döntési folyamatok legfelsőbb szintjére került

- tájékoztatott Végh József, a K&H HR igazgatója.

"Azt is látni kell, hogy a versenyhelyzet miatt szinte minden szektorban megnövekedett a dolgozók elvándorlása, ezért a HR jellemzően több keresést indít. Másrészt a kollégák képzése, motiválása és véleményük felmérése, valamint az új munkaerőpiaci trendek figyelése és alkalmazása új elvárásokat, feladatokat jelent a HR szakemberek számára. Összességében tehát minőségében és mennyiségében is jelentősen megnövekedett a HR feladata és szerepe" - hangsúlyozta ki a szakember.

Életszakaszonként változó motiváció

A HR szakemberek szempontjából az is meghatározó, hogy a munkaerőpiacon jelenlevő számos generáció élethelyzete és igényei eltérnek egymástól - ez pedig a HR eszközök, juttatások, sőt, a kommunikáció szintjén is eltérő megoldásokat kívánnak. A pályakezdők és fiatal munkavállalók elsősorban azokat a lehetőségeket keresik, ahol kipróbálhatják magukat, fejleszthetik tudásukat, és így megtalálhatják azt a területet, ami igazán érdekes számukra. A tapasztaltabb munkavállalók, szakemberek számára ugyanakkor a folyamatos szakmai fejlődés és kiteljesedés mellett kiemelten fontos a kihívást jelentő új feladatok, a szakértő munkatársi környezet és a szakmai képzések biztosítása. Mindez természetesen egy összetartó, jóhangulatú csapatban a munka-magánélet egyensúlyának megteremtése mellett.

Digitális kihívások



A HR megnövekedett szerepköréhez és feladataihoz a digitalizáció kínálta megoldások nagy segítséget nyújtanak. Az online technológiák a toborzás, a képzések, a munkavégzési folyamatok és az adminisztráció szempontjából is kényelmesebb, gyorsabb és költséghatékonyabb, sőt, még fenntarthatósági szempontból is kedvezőbb megoldásokat kínálnak. Így a közösségi média felületek, ezen belül is elsősorban a LinkedIn, szinte megkerülhetetlen eszköze a toborzásnak, miközben a videóinterjúk és az online, papírmentes beléptetési rendszer is segíti a költséghatékonyabb, gyorsabb HR szolgáltatások elérését. A meglévő kollégák esetében pedig a rugalmas munkavégzési formáknál, az online elérhető képzéseknél, fejlesztéseknél nyílik tér a digitális megoldások előtt.