Nagyon kiakadtak a magyar fuvarozók: súlyos lehet a helyzet, ezt mi is megérezzük a zsebünkön

A kormány által bevezetett új úthasználati díjak súlyos válságot okozhatnak a hazai fuvarozási szektorban. A szakmai szervezetek szerint a drasztikus díjemelés és a forgalomkorlátozások csődhullámhoz vezethetnek már az idei évben - jelentette az Economx.

A kabinet egy hete jelentette be azokat a kormányrendeleteket, amelyek célja a teherforgalom gyorsforgalmi utakról történő visszaszorítása. Az intézkedéscsomag részeként emelkednek a közigazgatási bírságok, bővül az útdíjköteles utak köre, drágulnak az útdíjak, valamint bevezetésre kerül az M1 regionális jogosultság is.

A változások következtében jövőre jelentősen megnövekednek a fuvarozók költségei. Míg a gyorsforgalmi utakon közlekedő teherautók esetében 4,3 százalékos, az inflációt követő díjemelés várható, addig a főutakon közlekedőknek 50 százalékkal magasabb díjat kell majd fizetniük.

A Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára az RTL Híradónak nyilatkozva súlyos következményekre figyelmeztetett: "a vállalkozások egy része akár már idén fizetésképtelenné válhat a jövő évtől életbe lépő, drasztikus útdíjemelés következtében."

A helyzetet súlyosbítja, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató honlapján található hivatalos útdíjkalkulátor már hetekkel ezelőtt elérhetetlenné vált, így a fuvarozócégek nem tudják pontosan kiszámítani a várható többletköltségeket.

Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter múlt heti parlamenti bizottsági meghallgatásán hangsúlyozta, hogy az intézkedés célja nem a többletbevétel, hanem az utak védelme és a lakosság tehermentesítése. "Nem a többletbevétel motiválta a kormányt, hanem az, hogy a megépített utak ne menjenek tönkre, a kamionok ne nyomják szét az új utakat, ráadásul az alsóbbrendű utakon naponta 3 millió ember szenved attól, hogy áruszállítás, teherforgalom zajlik tranzit jelleggel" - fogalmazott a miniszter.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete közleményben tiltakozott a rendeletek ellen, kiemelve, hogy azok beláthatatlan gazdasági következményekkel, növekvő környezetterheléssel és a jogbiztonságba vetett bizalom gyengülésével járnak. Az egyesület szerint a váratlanul kihelyezett 20 tonnás korlátozások milliós többletköltséget okoznak a vállalkozásoknak, rontják a hatékonyságot és a gépkocsivezetők munkakörülményeit, veszélyeztetik a kisvállalkozások jövedelmezőségét, drágítják a lakosság ellátását és kockáztatják a munkahelyek megtartását.

Az érdekképviseletek különösen problémásnak tartják, hogy a korlátozások olyan utakat érintenek, amelyeknek nincs alternatívája, vagy csak jelentős kerülővel, rossz minőségű utakon közelíthetők meg. Az M1-es autópálya térségében különösen súlyos a helyzet, ahol a felújítások miatti dugók elkerülésére szolgáló utakról is kitiltják a kamionokat, ellehetetlenítve a vezetési időre vonatkozó szabályok betartását.

A szakmai szervezetek kérik a korlátozások visszavonását és azt, hogy a jövőben csak szakmai egyeztetést követően szülessenek döntések az ágazatot érintő kérdésekben.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szombati közleménye szerint az intézkedéscsomag célja a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra, a balesetek számának csökkentése és a települések környezeti terhelésének mérséklése. A tárca jelezte, hogy tárgyalásokat folytat a fuvarozói szektor képviselőivel a magyar fuvarozók számára biztosítandó könnyítésekről.