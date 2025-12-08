2025. december 8. hétfő Mária
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Worker loading a lorry at a large warehouse
Vállalkozás

Nagyon kiakadtak a magyar fuvarozók: súlyos lehet a helyzet, ezt mi is megérezzük a zsebünkön

Pénzcentrum
2025. december 8. 08:30

A kormány által bevezetett új úthasználati díjak súlyos válságot okozhatnak a hazai fuvarozási szektorban. A szakmai szervezetek szerint a drasztikus díjemelés és a forgalomkorlátozások csődhullámhoz vezethetnek már az idei évben - jelentette az Economx.

A kabinet egy hete jelentette be azokat a kormányrendeleteket, amelyek célja a teherforgalom gyorsforgalmi utakról történő visszaszorítása. Az intézkedéscsomag részeként emelkednek a közigazgatási bírságok, bővül az útdíjköteles utak köre, drágulnak az útdíjak, valamint bevezetésre kerül az M1 regionális jogosultság is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A változások következtében jövőre jelentősen megnövekednek a fuvarozók költségei. Míg a gyorsforgalmi utakon közlekedő teherautók esetében 4,3 százalékos, az inflációt követő díjemelés várható, addig a főutakon közlekedőknek 50 százalékkal magasabb díjat kell majd fizetniük.

A Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára az RTL Híradónak nyilatkozva súlyos következményekre figyelmeztetett: "a vállalkozások egy része akár már idén fizetésképtelenné válhat a jövő évtől életbe lépő, drasztikus útdíjemelés következtében."

A helyzetet súlyosbítja, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató honlapján található hivatalos útdíjkalkulátor már hetekkel ezelőtt elérhetetlenné vált, így a fuvarozócégek nem tudják pontosan kiszámítani a várható többletköltségeket.

Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter múlt heti parlamenti bizottsági meghallgatásán hangsúlyozta, hogy az intézkedés célja nem a többletbevétel, hanem az utak védelme és a lakosság tehermentesítése. "Nem a többletbevétel motiválta a kormányt, hanem az, hogy a megépített utak ne menjenek tönkre, a kamionok ne nyomják szét az új utakat, ráadásul az alsóbbrendű utakon naponta 3 millió ember szenved attól, hogy áruszállítás, teherforgalom zajlik tranzit jelleggel" - fogalmazott a miniszter.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete közleményben tiltakozott a rendeletek ellen, kiemelve, hogy azok beláthatatlan gazdasági következményekkel, növekvő környezetterheléssel és a jogbiztonságba vetett bizalom gyengülésével járnak. Az egyesület szerint a váratlanul kihelyezett 20 tonnás korlátozások milliós többletköltséget okoznak a vállalkozásoknak, rontják a hatékonyságot és a gépkocsivezetők munkakörülményeit, veszélyeztetik a kisvállalkozások jövedelmezőségét, drágítják a lakosság ellátását és kockáztatják a munkahelyek megtartását.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az érdekképviseletek különösen problémásnak tartják, hogy a korlátozások olyan utakat érintenek, amelyeknek nincs alternatívája, vagy csak jelentős kerülővel, rossz minőségű utakon közelíthetők meg. Az M1-es autópálya térségében különösen súlyos a helyzet, ahol a felújítások miatti dugók elkerülésére szolgáló utakról is kitiltják a kamionokat, ellehetetlenítve a vezetési időre vonatkozó szabályok betartását.

A szakmai szervezetek kérik a korlátozások visszavonását és azt, hogy a jövőben csak szakmai egyeztetést követően szülessenek döntések az ágazatot érintő kérdésekben.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szombati közleménye szerint az intézkedéscsomag célja a teherforgalom visszaterelése a gyorsforgalmi úthálózatra, a balesetek számának csökkentése és a települések környezeti terhelésének mérséklése. A tárca jelezte, hogy tárgyalásokat folytat a fuvarozói szektor képviselőivel a magyar fuvarozók számára biztosítandó könnyítésekről.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #útdíj #teherautó #kamion #lázár jános #fuvarozás #kormányrendelet #kamionos #úthasználati díj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:30
08:15
07:45
06:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 7.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
2025. december 7.
Gyökeres változás kell, vagy annyi lesz a Balatonnak? Kiderült, mit is terveznek a magyar tengernél
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 8. hétfő
Mária
50. hét
December 8.
Buddha megvilágosodásának napja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2
3 hónapja
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
3
4 hete
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, hatalmas a sokk
4
4 hete
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
5
2 hónapja
Legendás márka szűnik meg Magyarországon: 70 év után sokunknak hiányozni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Módozat
meghatározott kockázatokra kidolgozott biztosítási szerződések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 06:30
Hihetetlen karácsonyfa-akció indult az Auchannál: ennyibe kerül a nordmann fenyő, ezüstfenyő 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 05:31
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
Agrárszektor  |  2025. december 8. 08:42
Kiderült: már látszik, hol lehet fehér karácsony Magyarországon