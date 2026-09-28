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Azt hittük, az AI elveszi a munkát: ki nem találnád, melyik szakmunkások keresnek most vagyonokat miatta
Amikor a mesterséges intelligencia és a munkahelyek kapcsolatáról beszélünk, legtöbbször az a kérdés kerül elő, hogy melyik irodai munkakört válthatja ki hamarosan egy algoritmus. Az AI-forradalom azonban a munkaerőpiac másik oldalán éppen ellenkező folyamatot indított el. Az adatközpontok építési hulláma miatt egyre több villanyszerelőre, hegesztőre, vízvezeték-szerelőre, HVAC-szakemberre és építőipari dolgozóra van szükség az Egyesült Államokban.
A CNBC friss összeállítása szerint az AI-infrastruktúra kiépítése olyan szakmákban generál munkahelyeket, amelyekről az AI kapcsán ritkábban esik szó. Az olyan technológiai óriások, mint az Anthropic, a Meta, az Amazon vagy az OpenAI egyre nagyobb számítási kapacitást építenek ki, ehhez pedig hatalmas adatközpontokra, energiaellátásra és hűtési rendszerekre van szükség. Ezeket nem lehet pusztán szoftverrel megépíteni: több ezer fizikai dolgozó munkája kell hozzá.
A kereslet már a munkaerőpiaci adatokban is látható. A CNBC által idézett adatok szerint a hegesztői és csőszerelői álláshirdetések száma egy év alatt 164 százalékkal nőtt. A lap ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az adatközpontokhoz kapcsolódó állásoknál jelentett 125,1 százalékos bérnövekedés nem azt jelenti, hogy valamennyi kékgalléros dolgozó fizetése ennyivel emelkedett: az adatközponti munkakörök között számos magasan képzett mérnöki pozíció is szerepel.
A szakmunkások számára ugyanakkor már a belépési szint is érdekes lehet. A CNBC által megszólaltatott Jobs for the Future vezetője szerint a szakmai utánpótlásban lévő technikusok 40–60 ezer dolláros éves keresettel indulhatnak, míg a tapasztalt villanyszerelők akár évi 100 ezer dollár feletti fizetést is elérhetnek.
Az AI tehát sajátos módon egyszerre jelenthet munkahelyteremtést és munkahelyi bizonytalanságot. Miközben egyre több feladat automatizálható a számítógép előtt végzett munkákban, maga az AI-infrastruktúra egyelőre kifejezetten sok fizikai munkát igényel.
Az adatközpontok ugyanis nem egyszerű irodaházak. Hatalmas épületekre, nagy teljesítményű elektromos hálózatokra, generátorokra, transzformátorokra, hűtőrendszerekre és összetett vízvezeték-rendszerekre van szükség. A létesítmények működtetése ráadásul folyamatos karbantartást és műszaki felügyeletet igényel.
Ez az építőiparban is érezhető. Az Egyesült Államokban már most olyan államok vannak, ahol az adatközpont-fejlesztések jelentős részét teszik ki a nagy építőipari projekteknek. Georgia államban például a hatalmas adatközpont-beruházások újabb nyomást helyeznek a már egyébként is munkaerőhiánnyal küzdő építőipari vállalkozásokra.
Csakhogy az AI-adatközpontok sikertörténete közben egyre komolyabb társadalmi ellenállás is kialakult. A vita elsősorban az energiafogyasztásról, a vízhasználatról, az infrastruktúra terheléséről és az állami támogatásokról szól. Több amerikai közösségben már moratóriumokat vezettek be, illetve helyi szinten próbálják korlátozni az új adatközpontok építését.
Texasban például Greg Abbott kormányzó szeptemberben felfüggesztette az új, állami szinten kiadandó adatközponti engedélyeket, amíg át nem vizsgálják a létesítmények elektromos hálózatra gyakorolt hatását. A Reuters szerint több mint 470 gigawattnyi adatközponti projekt vár csatlakozásra Texasban, ami a tagállam csúcsterhelésének többszöröse.
Ohio államban szintén egyre erősebb az ellenállás. A Reuters szeptember 19-i beszámolója szerint Defiance városában helyi aktivisták már olyan kezdeményezést indítottak, amely a legkisebb létesítmények kivételével betiltaná az új adatközpontok építését. Egy augusztus 31-i felmérésben az ohioiak 71 százaléka támogatta az új adatközpontok ideiglenes tiltását.
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Ez azért jelenthet problémát a szakmunkások számára, mert az adatközpontok építése jelenleg az egyik fontos új megrendelési forrás az építőipari és villamosipari szakmákban.
Ha a beruházások lassulnak, az előbb-utóbb a munkaerő-keresletre is hatással lehet. A CNBC által idézett szakértők szerint a már elindított projektek miatt a szakmunkások iránti kereslet rövid távon várhatóan fennmarad, a hosszabb távú moratóriumok és korlátozások azonban visszafoghatják az új munkahelyek számát.
Ráadásul nem mindenhol csak a munkahelyteremtés és a helyi ellenállás között húzódik a konfliktus. Az adatközpontok építése más beruházásoktól is elszívhatja a rendelkezésre álló szakembereket. A nagy amerikai építőipari projektek miatt egyes térségekben már most verseny alakult ki a villanyszerelőkért, gépészeti szakemberekért és más képzett dolgozókért.
A helyzet így az AI-forradalom egyik kevésbé ismert oldalára világít rá. A mesterséges intelligencia nem egyetlen munkaerőpiaci folyamatot indít el. Egyes munkaköröket automatizálhat, más szakmákban viszont éppen munkaerőhiányt és magasabb keresletet okozhat.
A nagy kérdés most az, hogy az adatközpontok építési hulláma meddig tud kitartani. Ha az AI-szolgáltatások iránti kereslet tovább nő, újabb és újabb számítási kapacitásra lesz szükség. Ehhez pedig nemcsak programozók és mérnökök, hanem építőmunkások, villanyszerelők, hegesztők, csőszerelők és gépészeti szakemberek tízezreinek munkája is kell.
Közben azonban egyre több amerikai közösség kérdezi, hogy ki fizeti meg az AI-infrastruktúra árát. Az áramhálózat fejlesztését, a vízellátást és az egyéb infrastruktúrát ugyanis valakinek finanszíroznia kell, miközben a helyiek sok esetben attól tartanak, hogy a költségek egy része a háztartásokra hárul.
Az AI munkaerőpiaci története ezért egyelőre jóval összetettebb annál, mint hogy a robotok elveszik-e az emberek munkáját. Az új technológia egyszerre rombolhat le bizonyos munkaköröket és teremthet újakat. Az egyik legnagyobb nyertese pedig jelenleg éppen az a szakmunkás lehet, akiről az AI-ról szóló vitákban gyakran megfeledkeznek.v
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