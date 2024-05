Tömegével keresnek magyarokat ebbe a sztárszakmába: 450 ezres a kezdőbér, érettségi is elég

Szopkó Zsófia Link a vágólapra másolva

A CNC ipar gyors fejlődése és a modern gyártási technológiák elterjedése miatt egyre nagyobb szükség van jól képzett szakemberekre. Cikkünkben körbejártuk a CNC gépkezelő képzéseket, elhelyezkedési lehetőségeket, fizetéseket, és azt is, hogy miért választanak sokan külföldi munkát. A szektor elmúlt 5 éves masszív bérfejlesztése is mutatja a szakmának a pozícióját, 2018 óta közel 50%-os emelések látszanak az ágazatban, egy kezdő is megkereshet akár már bruttó 450 ezer forintot is.

A CNC szakma (számítógépes numerikus vezérlés, azaz Computer Numerical Control) a gyártási folyamatok automatizálásával foglalkozik, ahol számítógépes programok vezérlik a szerszámgépeket. A CNC gépkezelők és programozók feladatai közé tartozik a gépek beállítása, programozása, karbantartása és a gyártási folyamatok felügyelete. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az Európai Unió és a Magyar Kormány munkaügyi szervezetei rendszeresen készítenek jelentéseket a munkaerőpiac alakulásáról, beleértve a béreket és a keresletet különböző szektorokban. Ezeken az oldalakon található információkat egybevetve az látszik, hogy az elmúlt öt évben a CNC gépkezelők iránti kereslet jelentősen növekedett, évi átlagosan 5-10%-kal. Ezzel párhuzamosan a bérek is folyamatosan emelkedtek, évente átlagosan 5-10%-os növekedést mutatva, így a kezdő fizetések 2018-tól 2023-ig több mint 50%-kal emelkedtek. Ha a CNC gépkezelő bérezési statisztikáit nézzük Magyarországon az adott 2024. május 15. időszakra, akkor az látható, hogy az átlagkereset egy évben 4 961 088 Ft; azaz az alapbér 413 424 Ft havonta, 103 356 Ft hetente vagy 2 583,9 Ft óránként. Részletesen tanulmányoztuk ezt a pozíciót a munkaerőpiacon és meghatároztuk a középértékeket is a legnagyobb és legalacsonyabb fizetésmegjelölések segítségével, ezt ábrázoltuk a következő ábrán. Persze az alapbér változhat attól függően, hol van bejelentve. A táblázatban pedig szintén a meghirdetett állások alapján megnéztük, hogy 2018-ben mennyi volt a kezdő és a tapasztalt CNC gépkezelő átlagos bruttó bér és hozzánéztük a mostani béreket, hogy megállapítsuk, hogy ténylegesen hogyan alakultak a bérfejlesztések a szektorban. Jól látható, hogy közel 100 és 150 ezer forint közötti átlagos növekedés látható 5 év alatt, tehát átlagosan 20 és 30 ezer forintos béremelés látszik évente. Szakközépiskola és felnőttképzés A CNC gépkezelést szakközépiskolákban és felnőttképzéseken is van lehetőség elsajátítani. Magyarországon számos intézmény kínál CNC gépkezelő képzést. Ezek a tanfolyamok általában 6-12 hónapig tartanak, és intenzív elméleti és gyakorlati oktatást nyújtanak. Az árak intézménytől függően változnak, de átlagosan 300 000-600 000 forint közötti összeget kell fizetni a teljes képzésért. Fontos információ, hogy a képzést érettségi nélkül és érettségivel is van lehetőség kitanulni és általánosságban megfigyelhető, hogy az érettségire épülő oktatás mindenhol magasabb óraszámot is jelent. Megkérdeztünk több oktatási intézményt is, hogy a képzés során milyen ismereteket sajátítanak el a diákok és elmondták, hogy a képzések végére a tanuló kézi megmunkálással egyszerű alkatrészeket gyárt, alakít, javít;

alkatrészeket gyárt esztergálással, köszörüléssel, marással egyetemes szerszámgépeken;

finomfelületi megmunkálásokat végez;

forgácsoló szerszámokat készít, élez;

felfogási tervet, szerszámtervet készít CNC megmunkáláshoz;

kiválasztja, beméri, beállítja és használja a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat;

a forgácsoló eljárásoknak és az adott gépnek megfelelően beállítja a munkadarabot befogó-, megfogó- és rögzítőeszközöket;

CNC megmunkáló programokat ír, tesztel, javít és futtat;

a legyártott munkadarab minőségét és megfelelősségét ellenőrzi, szükség esetén számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC). Azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy ez a szakma a hivatástudat mellett olyan kompetenciákat igényel, mint a kreativitás és önállóság, valamint a csapatban való együttműködés, precizitás, logikus gondolkodás, problémamegoldó készség - hangsúlyozták a képzést indító intézmények. A CNC gépkezelő képzés befejezése után a szakemberek gyorsan el tudnak helyezkedni a hazai munkaerőpiacon.A tapasztaltabb szakemberek ennél magasabb fizetést is elérhetnek, különösen nagyobb vállalatoknál vagy specializált iparágakban, így összességében elmondható, hogy jó befektetésnek bizonyul ennek a tudásnak az elsajátítása. CNC szakemberek és külföld Sok magyar CNC-s szakember vállal munkát külföldön, mert számos vonzó lehetőség áll rendelkezésükre, és több előnyt is tapasztalhatnak a külföldi munkavállalás során. Az alábbiakban megvizsgáltuk, hogy milyen lehetőségeik vannak külföldön a magyar CNC gépkezelőknek és miért döntenek a külföldi munkavállalás mellett: A nyugat-európai országokban, például Németországban, Ausztriában, Svájcban, valamint Skandináviában a CNC gépkezelők és programozók jóval magasabb fizetéseket érhetnek el, mint Magyarországon. De nem csak Európában, az Egyesült Államokban és Kanadában szintén vonzó bérek és juttatások várják a képzett szakembereket. A CNC gépkezelők fizetése az elmúlt 5 évben nem csak Magyarországon nőtt jelentősen, külföldön is. Itthon a bérek nagyjából 30-40%-kal emelkedtek, míg külföldön a növekedés mértéke 25-35% körül mozog. Ezek mellett a külföldi cégek gyakran kínálnak modernebb munkakörnyezetet, újabb technológiákat és jobb felszereléseket, ami vonzóbbá teszi a munkavégzést. Továbbá a külföldön szerzett munkatapasztalat növeli a szakemberek szakmai presztízsét és piacképességét, ami a későbbiekben akár Magyarországon is előnyt jelenthet. A CNC-s szakemberek külföldi fizetései jelentősen eltérhetnek az adott ország és régió gazdasági helyzetétől, a vállalat méretétől, a munkavállaló tapasztalatától és a konkrét munkakörülményektől függően. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány példát a különböző országokban elérhető fizetésekről külföldi munkakereső portálok segítségével. Németország

Kezdő fizetés: Bruttó havi 2 500-3 000 euró -> kb. bruttó 900 000 - 1,1 millió forint

Tapasztalt szakemberek: Bruttó havi 3 500-4 500 euró vagy még magasabb -> kb. 1,2 millió - 1,6 millió forint

Kezdő fizetés: Bruttó havi 2 200-2 800 euró -> kb. 850 000 - 1 millió forint

Tapasztalt szakemberek: Bruttó havi 3 000-4 000 euró -> kb. 1,1 millió - 1,5 millió forint

Kezdő fizetés: Bruttó havi 4 500-5 500 svájci frank (CHF) -> 1,7 millió- 2,2 millió forint

Tapasztalt szakemberek: Bruttó havi 6 000-7 500 CHF vagy még magasabb -> 2,3 millió- 2,9 millió forint

Kezdő fizetés: Bruttó havi 30 000-35 000 norvég korona (NOK) vagy svéd korona (SEK) -> kb. átlagosan bruttó 1 millió forint

Tapasztalt szakemberek: Bruttó havi 40 000-50 000 NOK vagy SEK -> kb. átlagosan bruttó 1,5 millió forint

Kezdő fizetés: Évi 40 000-50 000 amerikai dollár (USD) -> kb. átlagosan bruttó 15 millió forint

Tapasztalt szakemberek: Évi 60 000-80 000 USD vagy még magasabb -> kb. átlagosan bruttó 23 millió forint

Kezdő fizetés: Bruttó évi 20 000-25 000 angol font (GBP) -> kb. átlagosan bruttó 10 millió forint

Tapasztalt szakemberek: Bruttó évi 30 000-40 000 GBP vagy még magasabb -> kb. átlagosan bruttó 16 millió forint

Kezdő fizetés: Évi 40 000-50 000 kanadai dollár (CAD) -> kb. átlagosan bruttó 12 millió forint

Tapasztalt szakemberek: Évi 60 000-70 000 CAD vagy még magasabb -> kb. átlagosan bruttó 17 millió forint Ezek az összegek bruttó fizetések, az adók és járulékok levonása előtti értékek. Az adórendszerek különbözősége miatt a nettó fizetések országonként eltérőek lehetnek. A megadott fizetések az átlagos értékeket tükrözik, de bizonyos helyeken, különösen nagyvárosokban vagy speciális iparágakban ezek az összegek jelentősen magasabbak is lehetnek. Ezek a fizetések lehetővé teszik, hogy a magyar CNC szakemberek kényelmesen megéljenek külföldön, és gyakran jelentős megtakarításokat is félretegyenek. A magasabb fizetések mellett a szakmai fejlődés, a jobb munkakörülmények és az életminőség javulása is vonzóvá teheti a külföldi munkavállalást.

Címlapkép: Getty Images

