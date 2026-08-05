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Asztalra vágnak a dolgozók védelmében: azonnali cselekvésre hívnak, nem tűrik tovább, ami a hőségben megy

Pénzcentrum
2026. augusztus 5. 15:05

A szakszervezet szerint a jelenlegi, elavult előírások már nem nyújtanak megfelelő védelmet a napjainkra jellemző, tartós és extrém nyári hőséggel szemben, ezért online aláírásgyűjtést indítottak a dolgozók egészségének és bérének védelmében.

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A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) törvényben rögzített munkahelyi hőmérsékleti határérték bevezetését és a munkavédelmi szabályok azonnali korszerűsítését követeli.Közleményében a szövetség azt írja, hogy a 2026-os nyár is rávilágít arra, hogy a munkahelyi hőség már nem csupán egy-két hetes kellemetlenség, hanem a munkavállalók életét és egészségét fenyegető, kiemelt kockázati tényező.

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Zlati Róbert, a MASZSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a munkavédelmi rendszer hiányosságaira már korábban is többször felhívták a figyelmet, a döntéshozók azonban eddig nem mutattak hajlandóságot a változtatásra. A szövetség most azt várja a kormánytól, hogy a szakszervezetekkel együttműködve mielőbb kezdje meg a probléma érdemi rendezését.

Kánikula idején a hatóságok rutinszerűen a védőital biztosítására és a munkaközi szünetek betartására figyelmeztetik a vállalatokat. A gondot azonban maguk a jogszabályok jelentik. A MASZSZ rámutatott, hogy a jelenleg érvényes, óránként 5–10 perces pihenőidőt előíró szabályozás még olyan időszakban született, amikor a mostanihoz hasonló, hetekig tartó extrém hőterhelés nem volt általános.

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A szövetség ezért egy új hőmérsékleti protokoll kidolgozását sürgeti a szabadtéri és zárt téri munkahelyekre egyaránt. Ennek rögzítenie kell egy olyan egyértelmű határértéket, amelynek elérésekor kötelező időszakosan korlátozni vagy teljesen beszüntetni a munkavégzést. A rendszer alapfeltétele, hogy a dolgozók is folyamatosan, átlátható módon ellenőrizhessék a munkahelyükön mért aktuális hőmérsékletet.

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A MASZSZ mindezek mellett határozottan követeli annak törvényi szintű garantálását is, hogy a munkáltatók a hőség miatti kényszerű pihenőidőkre hivatkozva egyetlen dolgozónak se okozhassanak anyagi hátrányt, vagyis ezeket az időszakokat ne vonhassák le a munkavállalók béréből.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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