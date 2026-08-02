900 ezres a fizetés átlagosan ennél a hazai vállalatnál: sok álláshoz még tapasztalat sem kell

Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit, amelyekben a fizetések, a munkaerőpiac és a magyar háztartások mindennapi pénzügyei kerültek a középpontba: bemutattuk, milyen bérekre és juttatásokra számíthatnak azok, akik az ország egyik legnagyobb munkáltatójánál, a Boschnál szeretnének elhelyezkedni, valamint azt is megvizsgáltuk, mekkora keresettel számít valaki jómódúnak Magyarországon. Nagy érdeklődést váltott ki az új uniós javításhoz való jog szabályozása is, amely hosszabb távon átalakíthatja a fogyasztási szokásokat, miközben a szakértők a gyakorlati kihívásokra is felhívták a figyelmet. Olvasóink körében kiemelt figyelmet kapott a kempingturizmus jövője, valamint az albérletpiac aktuális helyzete a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Emellett hasznos tanácsokat adtunk a nyári molyinvázió elleni védekezéshez és az öröklési tévhitek elkerüléséhez, de azt is megmutattuk, mely települések számítanak papíron Magyarország leggazdagabb és legszegényebb részeinek. Heti összefoglalónkban ezúttal is egy helyen mutatjuk a legnagyobb érdeklődést kiváltott témákat.

A héten folytattuk márciusban indult cikksorozatunkat, melyben azt vizsgáljuk, milyen bérekre, juttatásokra és munkalehetőségekre számíthatnak azok, akik az ország legnagyobb munkáltatóinál szeretnének elhelyezkedni. Ezen a héten a több mint négyezer embert foglalkoztató Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-t vettük górcső alá, ami a Bosch-csoport gépjármű-elektronika részlegének legnagyobb gyártó központja.

A cégnél számításaink szerint egy munkavállalóra átlagosan havi mintegy 927 ezer forint bérköltség jut, a fizikai dolgozóknál ez körülbelül 832 ezer, a szellemi munkakörökben pedig 1,03 millió forint. A vállalat elsősorban termelési, mérnöki, logisztikai és informatikai területekre keres munkatársakat, több pozícióhoz középfokú végzettség is elegendő. A Bosch széles körű juttatási csomagot, egészségmegőrző programokat, képzéseket és rugalmas munkafeltételeket kínál, célja pedig a stabil foglalkoztatás fenntartása és a versenyképesség növelése az autóipar gyors átalakulása közepette. Ha elolvasnád a teljes cikket, azt ide kattintva teheted meg:

Az Európai Unió 2026. július 31-ig vezette be a tagállamokban a „Right to Repair”, vagyis a javításhoz való jog szabályozását, amelynek célja, hogy a meghibásodott háztartási gépek és elektronikai eszközök javítása könnyebbé, átláthatóbbá és hosszabb távon vonzóbb alternatívává váljon az új készülék vásárlásával szemben.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint ugyanakkor a szabályozás önmagában nem garantálja az olcsóbb vagy gyorsabb javításokat, hiszen továbbra is kérdéses az „ésszerű ár” meghatározása, a szervizkapacitás és a szakemberhiány kezelése, valamint a fogyasztók javításba vetett bizalmának visszaszerzése. A szakértők szerint a változás inkább hosszabb távon hozhat eredményt: a cél nemcsak az elektronikai hulladék csökkentése és a termékek élettartamának növelése, hanem egy olyan szemléletváltás elindítása is, amelyben a javítás ismét természetes alternatívává válik az új eszköz vásárlása helyett. Cikkünket a témában itt olvashatod:

A héten a Kempingszövetség új elnökével, Varga Katalinnak is készítettünk interjút. A beszélgetés központi témája az volt, hogy a kempingturizmus Magyarországon egyre modernebb és sokszínűbb ágazattá válik. Mindez ugyanakkor már nem csupán az olcsó nyaralásról szól, hanem a természetközeli, rugalmas és fenntartható utazási formák iránti növekvő igényt szolgálja ki.

Varga Katalin ugyanakkor elmondta, hogy a fejlődéshez korszerű keresőfelületre, pontosabb piaci adatokra, egységesebb szabályozásra, a lakóautós megállóhelyek jogi rendezésére, valamint a kisebb üzemeltetők digitális támogatására és erősebb országos marketingre is szükség lenne. A Kempingszövetség célja, hogy Magyarország vonzóbbá váljon a hazai és külföldi kempingezők számára, miközben a szektor presztízsét is növelné oktatási, érdekképviseleti és szakmai fejlesztésekkel. A szakmai becslések szerint a hazai kempingárak 2026-ban átlagosan mintegy 4 százalékkal emelkedtek, vagyis nagyjából az infláció ütemét követték. Az interjú a kiajánlóra kattintva olvasható:

Mivel július 23-án kiderültek a felsőoktatási felvételi ponthatárok, fontosnak tartottuk, hogy írjunk az ebben az időszakban felélénülő albérletpiacról. Cikkünkből kiderült, hogy az idei szezont jelentősen átalakította az Otthon Start hitelprogram, amely sok család számára a lakásvásárlást is reális alternatívává tette. A szakértők szerint Budapesten bővült a kiadó lakások kínálata és stagnálnak az árak, míg több vidéki egyetemvárosban tovább drágultak az albérletek, ugyanakkor Szegeden, Győrben és Pécsen egy kisebb lakás havi hiteltörlesztője már alacsonyabb lehet, mint a bérleti díja.

A vásárlás azonban továbbra is önerőt és megfelelő jövedelmet igényel, ezért nem minden család számára elérhető megoldás. Az elemzők szerint lakáskereséskor továbbra is érdemes figyelembe venni a közlekedési kapcsolatokat, megfontolni a nagyobb lakások közös bérlését, valamint alaposan átnézni a bérleti szerződést és a kapcsolódó költségeket. Itt olvashatsz bővebben a témáról:

Mindig kiemelt topic a Pénzcentrumon a fizetések kérdése. A héten a témában többek közt arról is írtunk, hogy mekkora fizetéssel számít valaki jómódúnak Magyarországon. Mint azt cikkünkben is kiemeltük, a magyar bérek látványosan emelkedtek az elmúlt időszakban, a keresetek között azonban továbbra is jelentős különbségek húzódnak meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A friss adatok szerint már egy bruttó 620 ezer forintos fizetés is a dolgozók jobban kereső felébe sorol valakit, miközben a legmagasabb jövedelmű ötöd átlagosan közel ötször annyit keres, mint a legalacsonyabb keresetűek. Az átlagfizetés ugyanakkor nem mutat teljes képet, hiszen a mediánérték alapján a munkavállalók fele jóval kevesebbet keres ennél. Azt is vizsgáltuk, hogyan alakultak a fizetések az egyes társadalmi rétegekben, és miért nő továbbra is a különbség a legjobban és legrosszabbul keresők között. Ha bővebben érdekel a téma, kattints a kiajánlóra:

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között Hiába emelkednek látványosan a magyar bérek, a számok mögött továbbra is jelentős jövedelmi különbségek húzódnak meg.

A nyári időszakban sok lakásban megjelenhetnek a molylepkék, amelyek nemcsak bosszantóak, hanem komoly károkat is okozhatnak az élelmiszerekben és a ruhákban. A héten megjelent cikkünkben azt mutattuk be, hogy hogyan lehet megkülönböztetni az élelmiszermolyt és a ruhamolyt, milyen jelek utalnak a fertőzésre, valamint milyen házi módszerekkel lehet védekezni ellenük.

A legfontosabb lépés minden esetben a forrás megtalálása és megszüntetése: a fertőzött élelmiszerek eltávolítása, a szekrények alapos kitakarítása, illetve a textíliák megfelelő kezelése. Bár a levendula, cédrus vagy más természetes illatok segíthetnek távol tartani a molyokat, egy kialakult fertőzést önmagukban nem szüntetnek meg. A megelőzésben a megfelelő tárolás, a rendszeres ellenőrzés és takarítás a legfontosabb, súlyosabb esetekben pedig szakember bevonása is szükségessé válhat. A teljes írásunkat ide kattintva olvashatod:

EZ IS ÉRDEKELHET Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét Itt az őrült kánikula, csukod az ajtót-ablakot, mégis folyton repked valami? Lehet, hogy molylepkék szaporodtak el – de melyikkel van dolgunk, és hogyan szabadulhatsz meg tőlük?

A héten egy öröklési tévhitről is írtunk, sokan ugyanis tévesen azt gondolják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások sorsáról kizárólag végrendelet dönthet, pedig egy egyszerű nyilatkozat, a haláleseti kedvezményezett megjelölése is alapvetően befolyásolhatja, hogy a hozzátartozók milyen gyorsan jutnak hozzá a pénzhez.

Ha a pénztártag előre megnevez kedvezményezettet, a megtakarítás nem része a hagyatéknak, hanem közvetlenül a jogosulthoz kerülhet, így elkerülhető a hosszadalmas öröklési eljárás. Kedvezményezett hiányában viszont az örökösöknek kell végigjárniuk a hagyatéki folyamatot, és csak a jogerős közjegyzői végzés után kaphatják meg az összeget. A szakértők szerint ezért érdemes még életünkben rendezni ezt a kérdést, hiszen egyetlen adminisztratív lépés jelentősen megkönnyítheti a család helyzetét egy váratlan tragédia esetén. Ha bővebben érdekel a téma, kattintsd a kiajánlóra:

EZ IS ÉRDEKELHET Komoly öröklési tévhitben él rengeteg magyar: nem a végrendelet az egyetlen megoldás Sokan éveken, akár évtizedeken keresztül gyűjtenek pénzt önkéntes nyugdíjpénztárban, de kevesen tudják, mi történik a megtakarításukkal haláluk után.

A héten azt az érdekes kérdést is körüljártuk, hogy az egy lakosra jutó, SZJA-alapot képező jövedelmek alapján hatalmas különbségek láthatók Magyarország települései között. A TEIR 2024-es adatai alapján papíron két apró borsodi falu, Keresztéte és Tornakápolna számít Magyarország leggazdagabb településének az egy lakosra jutó SZJA-alapú jövedelem alapján, megelőzve olyan ismert, tehetős agglomerációs településeket is, mint Telki, Üröm vagy Nagykovácsi.

A különleges eredmény azonban nem feltétlenül tükrözi a helyiek általános életszínvonalát, hiszen a néhány tucat lakosú falvakban már néhány magas keresetű ember is jelentősen felhúzhatja az átlagot. A lista másik végén főként hátrányos helyzetű borsodi települések szerepelnek, ahol a kevés munkalehetőség, az elvándorlás és az alacsony gazdasági aktivitás okoz komoly problémákat. A rangsor jól mutatja, hogy az egy főre jutó jövedelmi adatok értelmezésénél mindig figyelembe kell venni a települések méretét és sajátosságait, hiszen egy aprófalu kiugró értéke nem feltétlenül jelent valódi gazdagságot vagy fejlettséget. Ha elolvasnád a cikket, kattints ide.