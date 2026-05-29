Riasztó számok láttak napvilágot: nagyon szomorú adatok mutatják, hogy áll a népesség hazánkban
Áprilisban 5410 gyermek született és 9946-an haltak meg Magyarországon, vagyis közel kétszer annyian veszítették életüket, mint ahány újszülött világra jött. Bár a halálozások száma az év első négy hónapjában jelentősen csökkent, a népességfogyás továbbra is jelentős, miközben a termékenységi ráta változatlanul alacsony szinten maradt.
A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2026 áprilisában 5410 gyermek született Magyarországon, ami 69-cel, vagyis 1,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A halálozások száma ugyanakkor 9946 volt, ami 18-cal meghaladta a tavaly áprilisi értéket.
A természetes fogyás így áprilisban 4536 főt tett ki, ami csak minimálisan kedvezőbb a 2025 áprilisában mért 4587 fős értéknél.
A házasságkötések száma jelentősen visszaesett. A hónap során 3012 pár házasodott össze, ami 14 százalékos, vagyis 474 házassággal kisebb szám az egy évvel korábbinál.
Az év első négy hónapjában összesen 22 802 gyermek született, ami 2,3 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A teljes termékenységi arányszám 1,27 volt, gyakorlatilag megegyezett az egy évvel korábbi 1,28-as értékkel.
Január és április között 43 060 halálesetet regisztráltak, ami 5,4 százalékos csökkenést jelent éves összevetésben. A kedvezőbb halálozási adatoknak köszönhetően a természetes fogyás 20 258 főre mérséklődött, ami 8,6 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakában mért 22 165 főnél.
A házasságkötések terén ugyanakkor pozitív fordulat látszik az év egészét tekintve. Az első négy hónapban 10 963 pár kötött házasságot, ami 8,6 százalékos növekedésnek felel meg. A bővülést elsősorban az év első három hónapja hajtotta, mivel áprilisban már jelentős visszaesés következett be.
A csecsemőhalandóság ugyanakkor romlott. Az első négy hónapban 97 egyévesnél fiatalabb gyermek hunyt el, ami 27,6 százalékos emelkedést jelent. Ezer élveszületésre 4,3 csecsemőhalálozás jutott, szemben az egy évvel korábbi 3,3-mal.
A hosszabb távú trendek sem mutatnak fordulatot. A 2025 májusa és 2026 áprilisa közötti tizenkét hónapos időszakban 71 472 gyermek született, ami 5,1 százalékkal kevesebb az azt megelőző egy év adatánál. Ugyanebben az időszakban 121 765 haláleset történt, ami 5,9 százalékos csökkenést jelent.
