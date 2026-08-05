A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 998,5 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel, 148 085,97 ponton zárt szerdán.
Gyengült a forint estére: így áll most az euróval szemben
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 360,73 forintról 362,12 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 360,12 forint és 362,70 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 386,99 forintról 388,20 forintra ment fel, míg a dolláré 312,83 forintról 313,54 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1534 dollárról 1,1547 dollárra változott.
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Erre senki sem számított: elképesztő menetelésbe kezdett a forint, padlóra küldte a külföldi devizákat
A hazai fizetőeszköz stabilan tartja az idei évben mutatott, több százalékos felértékelődési trendjét.
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A közös európai valuta gyengült a forinthoz képest, ugyanígy járt a a frank és a dollár is.
A 23,4 milliárd forintos forgalmú napon a vezető papírok kivétel nélkül erősödtek, a Mol árfolyama pedig szintén soha nem látott magasságba emelkedett.
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A Világbank 2025-ös jövedelmi besorolása szerint a világ 64 országa és területe tartozik a magas jövedelmű gazdaságok közé, köztük Magyarország is.
A forint továbbra is alulértékelt a dollárral szemben, az alulértékeltség mértéke azonban tizenkét éve nem látott legalacsonyabb szintre csökkent.
A vendéglátás forgalmát a következő hónapokban a háztartások javuló pénzügyi helyzete is támogatja.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő estére a főbb devizákkal szemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 676,55 pontos, 0,46 százalékos emelkedéssel, 147 365,12 ponton, történelmi csúcson zárt hétfőn.
A hazai villamosenergia-rendszer stabilitásának megőrzése ezekben a hetekben kritikus prioritás.
Nemcsak jogegyenlőségi és gyermekvédelmi kérdés, hanem hosszú távon gazdasági tétje is lehet annak, hogy kik előtt áll nyitva az örökbefogadás lehetősége Magyarországon.
Magyar Péter vasárnap arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően akár már aznap, de legkésőbb hétfőn a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbinája is leáll.
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Erre kevesen számítottak: akár egy hónapra is leállhat a Paksi Atomerőmű, megszólalt a miniszterelnök
Több mint 300 vállalat önként csökkenti fogyasztását, de a paksi leállás akár egy hónapig is elhúzódhat.
Rekordszinten fejezte be a hetet a BUX, az OTP, a Mol, a Richter és a Telekom is erősödött.
Zuhanykonténerekkel és megnyitott közintézményekkel segítik a melegvíz nélkül maradó paksi lakosokat.
A rekordmeleg miatt több mint 25 százalékkal nőtt a vízfogyasztás, néhány településen még mindig gondot okoz az ellátás.
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