Gyengült a forint estére: így áll most az euróval szemben

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 360,73 forintról 362,12 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 360,12 forint és 362,70 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 386,99 forintról 388,20 forintra ment fel, míg a dolláré 312,83 forintról 313,54 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1534 dollárról 1,1547 dollárra változott.