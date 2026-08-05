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Lépett a kormány, fontos nemzetközi pozícióba került Kármán András pénzügyminiszter
Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá nevezte ki a kormány Kármán András pénzügyminisztert a Nemzetközi Valutaalap kormányzótanácsában, a döntés a Magyar Közlönyben jelent meg.
A kormány 2026. augusztus 6-ai hatállyal nevezte ki a pénzügyminisztert az IMF kormányzótanácsában Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá - derült ki a Közlönyben szerdán megjelent döntésből.
A hazánkat képviselő helyettes kormányzó mindig a kormány illetékes tagja. A pozíciót eddig Nagy Márton, volt gazdasági miniszter töltötte be, őt a döntéssel felmentette a kormány. Az IMF kormányzótanácsában kormányzóként a Magyar Nemzeti Bank mindenkori elnöke képviseli Magyarországot, ennek megfelelően tavaly márciusban Varga Mihály új MNB-elnök vette át Matolcsy György helyét.
Címlapkép: MTI/Kovács Attila
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