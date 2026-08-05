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Gazdaság

Ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 5. 18:09

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 998,5 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel, 148 085,97 ponton zárt szerdán.

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A részvénypiac forgalma 28,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a nemzetközi piacokhoz képest alulteljesített a magyar tőzsde, a BUX-ot az OTP és a Mol húzta le.

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Az OTP második negyedéves gyorsjelentésében a várakozásoknál rosszabbak voltak a számok, emiatt a bankpapír árfolyama 19,7 milliárd forintos forgalomban, 1,06 százalékkal esett. A Mol esetében pedig az elmúlt időszak emelkedését egy kis korrekció követte, de az olaj árak csökkenése sem hatott jól a cégre, ezzel megyarázható, hogy a Mol jegyzése 4,2 milliárd forintos forgalomban, 2,25 százalékkal gyengült.

  • A Mol 106 forinttal, 2,25 százalékkal 4608 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 500 forinttal, 1,06 százalékkal 46 750 forintra esett, forgalmuk 19,7 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 0,79 százalékkal 2790 forintra erősödött, forgalma 584,8 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,34 százalékkal 12 110 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,1 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9539,83 ponton zárt szerdán, ez 18,1 pontos, 0,19 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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