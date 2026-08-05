Ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 998,5 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel, 148 085,97 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 28,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a nemzetközi piacokhoz képest alulteljesített a magyar tőzsde, a BUX-ot az OTP és a Mol húzta le.

Az OTP második negyedéves gyorsjelentésében a várakozásoknál rosszabbak voltak a számok, emiatt a bankpapír árfolyama 19,7 milliárd forintos forgalomban, 1,06 százalékkal esett. A Mol esetében pedig az elmúlt időszak emelkedését egy kis korrekció követte, de az olaj árak csökkenése sem hatott jól a cégre, ezzel megyarázható, hogy a Mol jegyzése 4,2 milliárd forintos forgalomban, 2,25 százalékkal gyengült.

A Mol 106 forinttal, 2,25 százalékkal 4608 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.

106 forinttal, 2,25 százalékkal 4608 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 500 forinttal, 1,06 százalékkal 46 750 forintra esett, forgalmuk 19,7 milliárd forintot tett ki.

ára 500 forinttal, 1,06 százalékkal 46 750 forintra esett, forgalmuk 19,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 0,79 százalékkal 2790 forintra erősödött, forgalma 584,8 millió forint volt.

árfolyama 22 forinttal, 0,79 százalékkal 2790 forintra erősödött, forgalma 584,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,34 százalékkal 12 110 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,1 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9539,83 ponton zárt szerdán, ez 18,1 pontos, 0,19 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.