Új, rugalmas lakástakarék-konstrukciót vezetett be az egyik hazai nagybank: az ügyfelek már négy, illetve nyolc év elteltével is kivehetik a pénzüket előre meghatározott hozammal.
Ráfizetett, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 998,5 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel, 148 085,97 ponton zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 28,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a nemzetközi piacokhoz képest alulteljesített a magyar tőzsde, a BUX-ot az OTP és a Mol húzta le.
Az OTP második negyedéves gyorsjelentésében a várakozásoknál rosszabbak voltak a számok, emiatt a bankpapír árfolyama 19,7 milliárd forintos forgalomban, 1,06 százalékkal esett. A Mol esetében pedig az elmúlt időszak emelkedését egy kis korrekció követte, de az olaj árak csökkenése sem hatott jól a cégre, ezzel megyarázható, hogy a Mol jegyzése 4,2 milliárd forintos forgalomban, 2,25 százalékkal gyengült.
- A Mol 106 forinttal, 2,25 százalékkal 4608 forintra csökkent, 4,2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 500 forinttal, 1,06 százalékkal 46 750 forintra esett, forgalmuk 19,7 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 0,79 százalékkal 2790 forintra erősödött, forgalma 584,8 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,34 százalékkal 12 110 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,1 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 9539,83 ponton zárt szerdán, ez 18,1 pontos, 0,19 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Veszélyben a 13. és 14. havi nyugdíj? Fájdalmas szigorítást javasolnak a szakértők, itt a feketeleves
A népesség elöregedése és a klímaváltozás óriási terhet ró az államháztartásra, így a jelenlegi gazdaságpolitika fenntartása esetén a magyar államadósság 2050-re a GDP 180 százaléka...
Erre senki sem számított: elképesztő menetelésbe kezdett a forint, padlóra küldte a külföldi devizákat
A hazai fizetőeszköz stabilan tartja az idei évben mutatott, több százalékos felértékelődési trendjét.
Nem minden ecet az, aminek látszik? Innen ismerheted fel a szintetikus termékeket - Még mindig van belőlük a magyar boltok polcain
Az „ecet” megnevezést a jövőben kizárólag a mezőgazdasági eredetű alapanyagokból, kétszeres biológiai erjesztéssel előállított termékek viselhetik.
A közös európai valuta gyengült a forinthoz képest, ugyanígy járt a a frank és a dollár is.
A 23,4 milliárd forintos forgalmú napon a vezető papírok kivétel nélkül erősödtek, a Mol árfolyama pedig szintén soha nem látott magasságba emelkedett.
Magyarország bekerült a világ leggazdagabb országainak klubjába: a fizetésükből ezt sokan nem gondolnák
A Világbank 2025-ös jövedelmi besorolása szerint a világ 64 országa és területe tartozik a magas jövedelmű gazdaságok közé, köztük Magyarország is.
A forint továbbra is alulértékelt a dollárral szemben, az alulértékeltség mértéke azonban tizenkét éve nem látott legalacsonyabb szintre csökkent.
A vendéglátás forgalmát a következő hónapokban a háztartások javuló pénzügyi helyzete is támogatja.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő estére a főbb devizákkal szemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 676,55 pontos, 0,46 százalékos emelkedéssel, 147 365,12 ponton, történelmi csúcson zárt hétfőn.
A hazai villamosenergia-rendszer stabilitásának megőrzése ezekben a hetekben kritikus prioritás.
Nemcsak jogegyenlőségi és gyermekvédelmi kérdés, hanem hosszú távon gazdasági tétje is lehet annak, hogy kik előtt áll nyitva az örökbefogadás lehetősége Magyarországon.
Magyar Péter vasárnap arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően akár már aznap, de legkésőbb hétfőn a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbinája is leáll.
Több mint 100 ezer magyarnak jár le a mai napon a személyi igazolványa: így lehet mobilon is újat igényelni
Akinek van érvényes útlevele vagy kártya alakú vezetői engedélye, annak nem kötelező új személyi igazolványt igényelnie.
Erre kevesen számítottak: akár egy hónapra is leállhat a Paksi Atomerőmű, megszólalt a miniszterelnök
Több mint 300 vállalat önként csökkenti fogyasztását, de a paksi leállás akár egy hónapig is elhúzódhat.
Rekordszinten fejezte be a hetet a BUX, az OTP, a Mol, a Richter és a Telekom is erősödött.
Zuhanykonténerekkel és megnyitott közintézményekkel segítik a melegvíz nélkül maradó paksi lakosokat.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.