Tízezrek tűntek el a munkaerőpiacról, a friss statisztikák sokakat meglephetnek

2025 decemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 624 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt.

A 2025. október–decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 642 ezer fő volt, mely 46 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezer fővel, 2 millió 457 ezer főre, míg a nők esetében 23 ezerrel, 2 millió 186 ezer főre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 78 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer fő volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 74,8% volt.2 Ez az érték a férfiak esetében 78,5%-ot, a nők körében pedig 71,1%-ot mutatott.

Munkanélküliség, 2025. október–december

A 2025. október–decemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 213 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 116 ezer, a nőknél 97 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,5, a nők körében 4,3%-ot ért el.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,7 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 39,1%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 36,2%-uk már legalább egy éve nem talált munkát. • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. december végén az egy évvel korábbihoz képest 2,2%-kal, 216 ezer főre mérséklődött.