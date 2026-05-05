2026 elején sem indult újra az építőipar. A termelés csökkent, a vállalkozások száma tovább esett, és a kereslet sem erősödött.
Kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a hazai bankvezérek: ezen a lépésen múlhat a magyar gazdaság jövője
Kiszámítható gazdaságpolitikát, az uniós források megszerzését, valamint az extraprofitadók és a kamatstop kivezetését várja az új kormánytól a magyar bankszektor. A hazai vezető pénzintézetek képviselői egyetértettek abban, hogy a növekedés beindításához fegyelmezett költségvetésre és a piactorzító intézkedések megszüntetésére van szükség. Eközben a hatékonyság javításában a digitalizáció és a mesterséges intelligencia jelentheti a kitörési pontot - a Portfolio keddi Hitelezés 2026 konferenciáján bankvezérek beszéltek várakozásaikról, a szektor kilátásairól.
A bankvezérek egyöntetűen a stabilitást és az átláthatóságot jelölték meg a legfőbb prioritásként. Az iparági szereplők szerint az új kormánynak el kell oszlatnia a gazdaságra telepedő bizonytalanságot. Ehelyett határozottan a beruházásokra és a gazdasági növekedés beindítására kell fókuszálnia. Ehhez elengedhetetlen a fegyelmezett fiskális politika és az ad hoc jellegű, gyakori állami beavatkozások elkerülése.
Szintén fontos lenne, hogy a gazdaságpolitika ne kizárólag az olcsó munkaerőre és az összeszerelő üzemekre építsen. A szektor egyértelmű elvárása a piactorzító intézkedések fokozatos, előretekintő kivezetése. Olyan hosszú távú szabályozási környezetre van szükség, amelyben a bankok és az ügyfelek is biztonságosan tervezhetnek. Ez egyaránt érvényes a kamatstopos hitelek kivezetésére és a megújuló lakástámogatási rendszerekre.
A hazai bankszektor terhelése jelenleg rendkívül magas. Az összes adót és elvonást figyelembe véve az effektív adóteher eléri az 50 százalékot. Ebben a környezetben a költséghatékonyság javítása kulcskérdéssé vált. A piaci szereplők szerint a bankfúziókkal jelentős megtakarításokat lehet elérni. Két pénzintézet összeolvadásával akár egy teljes éves extraprofitadó összege is megspórolható. Ugyanakkor a magyar gazdaság számára pozitív jelzés, hogy a külföldi nagybankok továbbra is látnak potenciált a hazai piacban. A verseny élénkülése ugyanis nem feltétlenül a szereplők számától függ, sokkal inkább a tulajdonosi stratégián és a technológiai felkészültségen múlik.
A politikai átalakulások felvetik ugyan a kormányközeli vállalatok finanszírozási kockázatait, a bankvezérek azonban nem számítanak rendszerszintű problémára. Jóllehet ezeknek a cégeknek a hitelállományon belüli aránya a hazai piacon 25-30 százalék körül is mozoghat, a piaci átrendeződés a várakozások szerint gördülékenyen kezelhető lesz. A pénzintézetek tapasztalatai alapján a hitelportfóliók minősége és fedezettsége jelenleg kiváló. Ennek köszönhetően egyedi likviditási nehézségek ugyan előfordulhatnak, de szektorszintű portfólióromlástól nem kell tartani.
A bankszektor legnagyobb kihívása és egyben lehetősége a mesterséges intelligencia (MI) integrálása, amely az egyre növekvő informatikai költségek kordában tartásában is segíthet. A technológia alkalmazásában azonban eltérő stratégiákat követnek a hazai szereplők. Vannak, akik óvatosabbak: a drága bevezetés és a nem kívánatos kezdeti eredmények miatt egyelőre kivárnak, és lassítják a fejlesztéseket. Más pénzintézetek ugyanakkor már valós gazdasági előnyt kovácsoltak az újításokból. Ők az algoritmusokat több száz belső folyamatban és ügyfélkiszolgálási ponton alkalmazzák sikerrel. Ennek köszönhetően bizonyos digitális banki területeken akár 60 százalékos hatékonyságjavulást is el tudtak érni.
