Bár a magyar munkaerőpiac látszólag stabil, hiszen a foglalkoztatottság továbbra is magas, a munkanélküliség pedig nem emelkedik drámai mértékben.
Kegyetlen hetek várnak a dolgozó magyarokra: életveszélyes csapdát rejt ez az időszak
A nyári hónapokban nemcsak a hőmérő higanyszála, hanem a munkabalesetek kockázata is meredeken megugrik a munkahelyeken. A legtöbben kizárólag a kánikulát okolják, azonban WHC legfrissebb elemzése rávilágít: a szabadságolások, a tapasztalatlanabb helyettesítők belépése és a csúcsszezoni túlterheltség legalább ekkora veszélyforrást jelentenek.
A tartós hőség nemcsak a komfortérzetet rontja, de komoly fizikai és mentális terhet jelenthet a dolgozók számára. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) hivatalos hőségriadó iránymutatása rámutat, hogy a magas hőmérséklet drasztikusan csökkenti a koncentrációt, tompítja a reflexeket és növeli a fáradtságérzetet, ami a gyártósoron, egy raktárban vagy egy építkezésen pillanatok alatt súlyos balesethez vezethet. A WHC szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy a hőség okozta kimerültség még azokat is érintheti, akik klimatizált térben dolgoznak, de például az ingázás során extrém melegnek vannak kitéve.
Így a nyári hónapok HR-szempontból is kiemelt kockázatot jelentenek: a szabadságolások miatt hiányzó rutinos kollégákat gyakran tapasztalatlanabb, új vagy ideiglenes munkavállalók helyettesítik, akik a rutin és helyismeret hiánya miatt sérülékenyebbek. További nehézséget jelenthet, hogy a nyári csúcsszezonos ágazatokban, így az építőiparban, a logisztikában vagy a vendéglátásban a megnövekedett munkaterhelés és a túlórák fokozott kimerültséghez vezetnek, ami az EU-OSHA vizsgálatai szerint a munkahelyi balesetek egyik fő kiváltó oka.
Így minimalizálhatjuk a nyári baleseti kockázatokat
A WHC a toborzási és munkaerő-kölcsönzési folyamatok során kiemelt figyelmet fordít a prevenció támogatására. A hazai munkavédelmi hatóságok és a nemzetközi ajánlások figyelembevételével a következő HR és szervezési lépések elengedhetetlenek a biztonságos nyári működéshez:
Fokozott betanítás és mentorálás: Az újonnan érkező vagy helyettesítő munkavállalók számára nem elegendő az általános, első napos munkavédelmi oktatás. A rutinos kollégák távollétében dedikált mentorokat kell kijelölni melléjük, akik a kezdetiidőszakban folyamatos szakmai és munkabiztonsági felügyeletet biztosítanak.
Szigorú hőmérséklet-kontroll és pihenőidő: Hiánytalanul be kell tartani a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet munkahelyi klímára és védőital juttatására vonatkozó szabályait. A hőségriadók alatt a rendszeres, hűvös helyen eltöltött pihenőidő és a korlátlanul elérhető, megfelelő hőmérsékletű ivóvíz nem kényelmi kérdés, hanem törvényi kötelezettség.
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Munkafolyamatok átszervezése: A HR és a termelésvezetés közös feladata, hogy a fizikailag leginkább megterhelő, vagy legnagyobb precizitást igénylő feladatokat a kora reggeli, hűvösebb órákra időzítsék, amikor a koncentrációs képesség még nem csökkent jelentősen.
A túlórák és a fáradtság tudatos menedzselése: A helyettesítések tervezésekor a vezetőségnek monitoroznia kell a dolgozók terhelését. A túlórák száma nem haladhatja meg a biztonságos mértéket, és garantálni kell a két műszak közötti megfelelő regenerációs időt a fáradtságból adódó hibák elkerülése érdekében.
A WHC szakértői hangsúlyozzák, hogy a nyári szezon megnövekedett kockázatai teljes mértékben nem kiiktathatóak, viszont tudatos HR- és vezetői tervezéssel hatékonyan csökkenthetők. A megelőzésbe fektetett energia – legyen szó a megfelelő helyettesítési stratégia kialakításáról, az extra mentorálásról vagy a munkakörülmények hőséghez igazításáról – többszörösen megtérül. A biztonságos munkakörnyezet proaktív fenntartása ugyanis nemcsak a balesetek elkerülését és a jogszabályi megfelelést garantálja, hanem a dolgozói elégedettség, a töretlen termelékenység és a stabil munkáltatói márka megőrzésének is az egyik legfontosabb záloga a leginkább embert próbáló hónapokban.
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