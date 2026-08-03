2026. augusztus 3. hétfő Hermina
38 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
An industrial warehouse, workplace safety topic. A close-up of a person stepping on a broken pallet that poses a severe risk of causing a fall and injury.
HRCENTRUM

Kegyetlen hetek várnak a dolgozó magyarokra: életveszélyes csapdát rejt ez az időszak

Pénzcentrum
2026. augusztus 3. 14:02

A nyári hónapokban nemcsak a hőmérő higanyszála, hanem a munkabalesetek kockázata is meredeken megugrik a munkahelyeken. A legtöbben kizárólag a kánikulát okolják, azonban WHC legfrissebb elemzése rávilágít: a szabadságolások, a tapasztalatlanabb helyettesítők belépése és a csúcsszezoni túlterheltség legalább ekkora veszélyforrást jelentenek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tartós hőség nemcsak a komfortérzetet rontja, de komoly fizikai és mentális terhet jelenthet a dolgozók számára. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) hivatalos hőségriadó iránymutatása rámutat, hogy a magas hőmérséklet drasztikusan csökkenti a koncentrációt, tompítja a reflexeket és növeli a fáradtságérzetet, ami a gyártósoron, egy raktárban vagy egy építkezésen pillanatok alatt súlyos balesethez vezethet. A WHC szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy a hőség okozta kimerültség még azokat is érintheti, akik klimatizált térben dolgoznak, de például az ingázás során extrém melegnek vannak kitéve.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Így a nyári hónapok HR-szempontból is kiemelt kockázatot jelentenek: a szabadságolások miatt hiányzó rutinos kollégákat gyakran tapasztalatlanabb, új vagy ideiglenes munkavállalók helyettesítik, akik a rutin és helyismeret hiánya miatt sérülékenyebbek. További nehézséget jelenthet, hogy a nyári csúcsszezonos ágazatokban, így az építőiparban, a logisztikában vagy a vendéglátásban a megnövekedett munkaterhelés és a túlórák fokozott kimerültséghez vezetnek, ami az EU-OSHA vizsgálatai szerint a munkahelyi balesetek egyik fő kiváltó oka.

Így minimalizálhatjuk a nyári baleseti kockázatokat

A WHC a toborzási és munkaerő-kölcsönzési folyamatok során kiemelt figyelmet fordít a prevenció támogatására. A hazai munkavédelmi hatóságok és a nemzetközi ajánlások figyelembevételével a következő HR és szervezési lépések elengedhetetlenek a biztonságos nyári működéshez:

Fokozott betanítás és mentorálás: Az újonnan érkező vagy helyettesítő munkavállalók számára nem elegendő az általános, első napos munkavédelmi oktatás. A rutinos kollégák távollétében dedikált mentorokat kell kijelölni melléjük, akik a kezdetiidőszakban folyamatos szakmai és munkabiztonsági felügyeletet biztosítanak.

Szigorú hőmérséklet-kontroll és pihenőidő: Hiánytalanul be kell tartani a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet munkahelyi klímára és védőital juttatására vonatkozó szabályait. A hőségriadók alatt a rendszeres, hűvös helyen eltöltött pihenőidő és a korlátlanul elérhető, megfelelő hőmérsékletű ivóvíz nem kényelmi kérdés, hanem törvényi kötelezettség.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Munkafolyamatok átszervezése: A HR és a termelésvezetés közös feladata, hogy a fizikailag leginkább megterhelő, vagy legnagyobb precizitást igénylő feladatokat a kora reggeli, hűvösebb órákra időzítsék, amikor a koncentrációs képesség még nem csökkent jelentősen.

A túlórák és a fáradtság tudatos menedzselése: A helyettesítések tervezésekor a vezetőségnek monitoroznia kell a dolgozók terhelését. A túlórák száma nem haladhatja meg a biztonságos mértéket, és garantálni kell a két műszak közötti megfelelő regenerációs időt a fáradtságból adódó hibák elkerülése érdekében.

A WHC szakértői hangsúlyozzák, hogy a nyári szezon megnövekedett kockázatai teljes mértékben nem kiiktathatóak, viszont tudatos HR- és vezetői tervezéssel hatékonyan csökkenthetők. A megelőzésbe fektetett energia – legyen szó a megfelelő helyettesítési stratégia kialakításáról, az extra mentorálásról vagy a munkakörülmények hőséghez igazításáról – többszörösen megtérül. A biztonságos munkakörnyezet proaktív fenntartása ugyanis nemcsak a balesetek elkerülését és a jogszabályi megfelelést garantálja, hanem a dolgozói elégedettség, a töretlen termelékenység és a stabil munkáltatói márka megőrzésének is az egyik legfontosabb záloga a leginkább embert próbáló hónapokban.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #hr #szabadság #biztonság #építőipar #kánikula #nyár #hőség #munkavállalók #munkahelyek #balesetek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:24
14:02
13:47
13:30
13:17
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.08.03 13:05
Gondolatok a Spiráldinamikáról és azon túl
Ha rövid és könnyen emészthető írást keresel, akkor ebbe most ne kezdj bele! "The psychology of the...
laskainelli  |  2026.07.31 11:05
Elengedni valakit, de hogyan?
Az elengedés nem ott kezdődik, hogy elengeded. Hanem ott, hogy végre valami fontosabb lesz a számodr...
hrdoktor  |  2026.07.29 13:52
Magas vérnyomás: tévhitek és mellbevágó tények
Sok tévhit kapcsolódik a vérnyomásproblémákhoz, sokan nem is veszik komolyan, amivel nagy veszélynek...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 3.
Keményen megvágják a rezsiszámlát a magyarok ezzel a módszerrel - nem olcsó mulatság beruházni, de busásan megtérül
2026. augusztus 2.
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól
2026. augusztus 3.
"Banántrükkel" fosztják ki rafinált vásárolók a boltokat: a csel az önkiszolgáló kasszáknál működik
2026. augusztus 3.
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
2026. augusztus 3.
Érik az újabb gyermekvédelmi krízis: ezekkel a súlyos következményekkel eddig nem számoltak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 3. hétfő
Hermina
32. hét
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2
4 hete
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
3
3 napja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
4
2 hete
Itt van Ruszin-Szendi Romulusz rendkívüli bejelentése: eltörlik a korábbi, Covid-19-hez köthető intézedést
5
1 hónapja
Leesik az állad: ennyit keres egy stewardess 2026-ban Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 3. 13:05
"Banántrükkel" fosztják ki rafinált vásárolók a boltokat: a csel az önkiszolgáló kasszáknál működik
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 3. 11:30
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
Agrárszektor  |  2026. augusztus 3. 13:31
Eltűnt a magyarok egyik kedvenc dunai strandja, megdöbbentő a látvány